Herlig jackpotomgang fra Biri

Vi har fantastisk fin søndag foran oss. Det er kvalifiseringer til Svenskt Kaldblodsderby både åpen klasse og for hoppene og en rekke norske hester er på plass i Østersund som både byr på V4 og V5. Søndag ettermiddag er det så klart for Derbysøndag på Jägersro galoppbane. Her er det også V75 med stor jackpot og hele 3 508 928 SEK ekstra i sjuerpotten. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65 på Biri.

Lerum med knallsterke V75-tips til Årjäng 13. juli!

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke Lerum prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Nå skal vi tenke Biri. Det er en fin internasjonal V65-omgang fra mjøsbanen. Husk at det ligger 491 736 ekstra i sekserpotten. Vi brukte ganske lang tid på å velge dagens beste banker. Til slutt landet vi på 4 Vikinngrappen i V65-5. Forklaringen på det finner du under.

Sjekk ut følgende:

V65-1: Superspirint. 1100 meter skal kjøres her. Det er litt over en runde på Biri. I dette feltet er det egentlig veldig få som har noe spesielt form. Det er mange raske hester, og mye blir avgjort av posisjoner - til tross for 1100 meter. Den som vi har mest tro på er 6 Ursula Horse, men det er ingen sikker vinner.

Vi garderer denne supersprinten bredt.

V65-2: 4 Wishmaster kan fort være tidlig å finne i tet her. Mikkelborg har en finfin 4-åring her. Innsatsen på Bjerke tredje sist var strålende etter galopp. Det var derfor lite overraskende at han vant på en flott måte nest sist. Nå sist ble det galopp, men fra tet er sjansene store for denne.

6 Ajax Miguan er dog en som kan utfordre. For denne har vært veldig god. Det er et herlig driv over denne, og vi likte Erik Skaug sin springer veldig godt nest sist. Måten hesten så vant nå sist, fra dødens, var veldig imponerende.

Vi spiller to hester på samtlige forslag.

V65-3: 7 Laeskog Raija var en fin hoppe vi fikk se debutere litt over to uker siden. Det ble en kort galopp på startsiden. Feltet var dog lite for dagen, og hesten var rask i andre utvendig. Hun leverte en fin spurt til andreplassen. Det var en veldig fin innsats, men vi føler ikke det er en banker her i dag. Hun kan galoppere igjen, og vi vil se henne flere ganger før vi har grunnlag til å gå all in. Motivert favoritt, men ingen banker for oss.

4 Arverud'n fulgte gode hester til mållinjen på Jarlsberg sist. Gikk en fin tid og er rask i volten. Bør regnes tidlig.

Merk: Her er det V5-oppstart og vi går all in på Vikingrappen i V5-3.

V65-4: 4 Å.M Luna har vunnet sine to løp til nå i karrieren. Første gangen holdt hoppa så vidt unna, men viste fightervilje og gikk bra. Nå sist i Drammen var vel motstanden noe enklere, men hvilket inntrykk det var på Åsajerven-datteren. Hun danset over mål og så rålekker ut. Fortsetter hun denne utviklingen kan det bli veldig bra. Vi tror dette er feltets beste hest og setter den først.

1 Hauan Mina har også vunnet sine to første løp i karrieren. Slitet litt med aksjonen til tider, men vist finfin kapasitet. Blir trent av kaldblods-ekspert Romtveit og må med på alt av forslag.

Også 3 Trøllet er en tidlig strek for oss. Gikk et veldig fint løp nest sist og har mye inne. Vi spiller tre hester.

V65-5: 6 Vikingrappen gjorde flere fine innsatser hos Øystein Tjomsland, men det ble ingen kanon. Nå har vallaken reist fra Tjomsland og startet en ny tid hos dyktige Kjetil Helgestad. Vi skal ikke bruke altfor mye energi på at Tjomsland ikke ville ha hesten. Han har kanoner på kanoner på stallen, og noen må ut. Denne trengte kanskje et miljøskifte. Vikingrappen kommer til start med gode rapporter og har Eirik Høitomt som kusk. Det er akkurat denne mannen du vil ha på slike hester som dette. I tillegg synes vi dagens motstand er meget billig. Han bør egentlig slå disse hestene, om 6-åringen bare fungerer optimalt. Husk at dette er en traver som vant på 1.30,9 med voltestart i sin tredjestart i karrieren. Vi tror på god sjanse. All in i alle spillformer!

V65-6: 6 Hearthammer har fine tetsjanser her. Det er sprint, så hoppa kan få svar av 4 Hands Up innvendig. Men, normalt er denne raske hoppa tidlig å finne i tet. Derfra er mulighetene veldig fine. Innsatsen sist på Bjerke, fra tolvtespor, er egentlig bare å se bort i fra. Hun kom aldri inn i løpet. Vi vet jo at 5-åringen er klart best i tet. Derfra er det toppmulighet. Fra dødens blir det mye tyngre, så vi bankerspiller ikke. Det er uansett et klart førstevalg!

3 Helen Boko er nok feltets beste på ren kapasitet. Hoppa har ikke helt fått det til å stemme hos Kvasnes, men vi forventer oss en god prestasjon snart. Raden er dårlig, men kapasitet er der. Passes!