Herlig odds på Brasil

Det er at forholdsvis tynt langoddsprogram vi har foran oss torsdag. I fotball-VM for kvinner spilles det to kamper, mens Mallorca og Albacete skal ut i playoff om en mulig plass i neste års La Liga. Ellers er det en del kamper fra brasiliansk 1. divisjon natt til fredag og det er noen spillobjekter fra kveldens Bislett Games i friidrett.

Australia - Brasil B 2,90 (spillestopp kl 17.55)

En høyinteressant kamp fra gruppe C der begge lagene er inne på topp ti på FIFA-rankingen. Sjetteseedede Australia presterte å rote bort en 1-0 ledelse mot Italia i sin åpningskamp og endte opp med 1-2 tap.

Brasil på sin side hadde veldig få problemer med å slå svake Jamaica 3-0 i sin åpningskamp. Samtlige mål signert Cristiane. Superstjernen Marta rakk ikke den kampen, men hun har trent de siste to dagene og kan være aktuell til kveldens kamp.

Australia gjorde ingen god kamp mot Italia og de røk også i begge sine to siste oppkjøringskamper før VM. 3-5 mot USA og 0-3 mot Nederland. Brasil på sin side er kanskje ikke like sterke som de var for noen år siden, men de henger fortsatt bra med.

I VM 2015 møttes nettopp disse lagene i åttedelsfinalen, da vant Australia 1-0. Oddssetingen på fotball-VM for kvinner ser fortsatt merkelig ut. Onsdag fikk vi altså hele 3,55 i odds på Nigeria-seier. I kveldens kamp som synes veldig åpen på forhånd er oddsen på Australia 2,05, mens Brasil-seier prises til friske 2,90.

Verdien i denne kampen ligger uten tvil på Brasil-seier (med eller uten Marta) og 2,90 på seier til Brasil er verd et forsøk.

