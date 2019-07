Herlig odds på hjemmesterke Odd

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er fredag, og hvem skulle tro at det spilles full Eliteserie-runde. Hele syv oppgjør skal vi få fra det øverste nivået i Norge i kveld. Seks kamper starter 19:00, mens Viking - Haugesund tar til 21:00. Det er stort sett dette som er å fokusere på i kveld, men det holder lenge for oss! Vi kommer med oddstips til de fleste kampene i Eliteserien. I tillegg ligger det analyse av alle kampene i vår analyse av tippekupongen!



Odd - Molde H 2,70 (spillestopp kl 18.55)

Eliteserien. Det er klart for toppkamp i Skien når tabelltreer Odd barker sammen med serieleder Molde. Odd spiller sin andre toppkamp på rad. De fikk bank på Aspmyra sist helg da de tapte 0-3 mot tabelltoer Bodø/Glimt, men Odd hjemme og borte har vist seg å være to forskjellige lag.

Hjemme på Skagerak Arena har Odd vært bunnsolide med seks seire på seks forsøk. Kun Molde har en bedre hjemmestatistikk enn laget fra Skien. Romsdalingene har tatt ett poeng mer enn telemarkingene foran egne fans, men har også spilt én hjemmekamp mer Dag-Eilev Fagermos mannskap.

Fagermo må gjøre én endring på Odd-laget som møter Molde fredag. Oldrup Jensen er suspendert etter å ha pådratt seg sesongens fjerde gule kort mot Glimt, og inn på midtbanen kommer Fredrik Nordkvelle - noe som igjen betyr at Vebjørn Hoff flyttes inn sentralt. Njie og Helmersen er fortsatt på skadelisten.

Molde strevde med å knekke Brann på hjemmebane sist. De hadde mer enn nok sjanser til å avgjøre kampen, men slet med effektiviteten. Leke James sin scoring fra straffemerket på tampen av kampen gjorde at de reddet 1-1. Det var romsdalingene sitt første poengtap på Aker Stadion.

På bortebane har Molde vært mer ustabile. De står med 3-1-3. Problemet er at de slipper inn for mange mål. De har ti baklengsmål på syv bortekamper. Det er faktisk hele seks lag som har sluppet inn færre mål enn dem på fremmed gress denne sesongen. Blant andre Lillestrøm og Sarsborg 08 som begge ligger å vaker rundt nedrykksstreken. Nå møter de et Odd-lag som har scoret to mål i snitt på sine seks hjemmekamper. Det kan bli tøft.

Historien viser at de bare har vunnet én av de siste 18 kampene i Skien siden 1999. Seieren kom i mai 2017. Den gangen vant Molde 2-1. Forrige sesong endte oppgjøret mellom disse to lagene på Skagerak Arena 1-1. Det er verdt å merke seg at halvparten av de 18 kampene har endt uavgjort.

Denne kampen er åpen, men jeg mener at hjemmebanefordelen kan bli avgjørende. 2,70 i odds på hjemmesterke odd er absolutt spillbart.

