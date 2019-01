Historien gjentar seg for Chelsea

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram inneholder flere godbiter. Det spilles fire kamper fra Premier League, hvor Liverpool, Tottenham og Chelsea er involvert. Det spilles også høyinteressante kvartfinaler i både Coppa Italia og Copa del Rey. 2. bundesliga er også i gang igjen etter vinterpausen. Her hjemme spilles det fire kamper i Eliteserien håndball for menn og det spilles tre kamper i Eliteserien for kvinner. Det er full runde i Hockeyallsvenskan og og natt til torsdag spilles det to kamper i NHL.

Bournemouth - Chelsea pause/fulltid dobbel U/B - 4,25 (spillestopp kl 20.40)

Etter kun ett poeng på de fire foregående seriekampene, tok Bournemouth en etterlengtet trepoenger igjen hjemme mot West Ham i forrige serierunde. Står dermed med 30 poeng og ligger på 12. plass. Svake 3-0-8 på elleve spilte bortekamper, klart mer godkjente 6-3-3 på hjemmebane. Toppscorer Callum Wilson er usikker og må testes nærmere kampstart. Nysignerte Chris Mepham kan få sin debut for hjemmelaget i kveld.

Chelsea tok seg altså til Ligacupfinale forrige torsdag og vant komfortabelt 3-0 hjemme mot Sheffield Wednesday i FA-cupen søndag. I serien har det vært mer variabelt den siste tiden og sist søndag ble det 0-2 tap borte for Arsenal. Holder fortsatt 4. plassen, men Arsenal er a poeng etter sin 2-1 seier hjemme mot Cardiff tirsdag kveld. 7-1-3 totalt på bortebane. Chelsea har ingen nye skader eller karantener og Gonzalo Higuain får garantert sin debut i kveld.

Tre strake borteseire i de tre siste tilsvarende seriekampene. Bournemouth har kun tapt tre hjemmekamper denne sesongen, alle mot topp seks motstand. 1-2 mot Manchester United (1-1 til pause), 1-2 mot Arsenal (1-1 til pause) og 0-4 mot Liverpool (0-1 til pause). Chelsea har vunnet sju bortekamper denne sesongen og i de to siste bortetriumfene mot hhv Watford (2-1) og Crystal Palace (1-0) stod det uavgjort til pause. Tilsvarende oppgjør på Vitality stadium i fjorårssesongen stod 0-0 til pause, Eden Hazard scoret seiersmålet for Chelsea i andre omgang i kampen som endte 0-1.

I kveld betales Chelsea-seier med kjipe 1,60. Vi tror historien kan gjenta seg og setter heller pengene på pause/fulltiddobbelen U/B til betydelig mer spreke 4,25 i odds.