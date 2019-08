Historien gjentar seg for Liverpool

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram inneholder sju kamper fra Premier League. Her hjemme spilles det en kamp i Eliteserien og to kamper i OBOS-ligaen og det er naturligvis en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-serien. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers spilles det også kamper i La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og i Serie A møtes sist sesongs seriemester og serietoer, Juventus og Napoli til en durabelig duell i Torino.

Burnley - Liverpool pause/fulltid dobbel U/B - 3,55 (spillestopp kl 18.25)

Europacupdeltagelsen sørget for at Burnley fikk en fryktelig svak start på forrige sesong, etter den sensasjonelle 7. plassen sesongen 2017/18. Det bedret seg dog utpå nyåret og Burnley endte tilslutt på 15. plass. Seks poeng klar av Cardiff på nedrykk. Innledet denne sesongen med overbevisende 3-0 hjemme mot Southampton, før det ble et knepent 1-2 tap borte for Arsenal i 2. serierunde. Ledet 1-0 borte mot Wolverhampton forrige søndag helt til sju minutter på overtid og mistet seieren der, i en kamp der de hadde fortjent mer. Har uansett fått en flott start på sesongen. Moderate 7-2-10 på hjemmebane i forrige sesong. Islandske Johann Berg Gudmundsson mister lørdagens hjemmekamp, ellers er Robbie Brady på vei tilbake etter skade, men sammen med Steven Defour fortsatt uaktuell for førstelagsspill.

Liverpool har innledet like sterkt som de holdt på stort sett hele forrige sesong. Etter de tre første serierundene er Liverpool det eneste laget med full pott. Overbevisende 3-1 seier hjemme mot Arsenal forrige helg, men vant "kun" 2-1 mot Southampton i den eneste bortekampen til nå. Bunnsolide 13-5-1 på bortebane forrige sesong. Førstekeeper Allison er det eneste sentrale fraværet for Liverpool.

Liverpool har vunnet på Turf Moor de to foregående sesongene med hhv 3-1 og 2-1. I begge de kampene stod det 0-0 til pause. Liknende scenario i kveld er ikke utenkelig. 1,32 på borteseier er uansett bedrøvelig odds. Vi setter pengene på at denne kampen utvikler seg som de to foregående sesongene. Altså at det står uavgjort til pause og at Liverpool avgjør i andre omgang. Oddsen på pause/fulltid U/B er pene 3,55.