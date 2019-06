Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel VM: Historien gjentar seg for Nederland

Oddssingel VM: Italia sørger for europeisk storeslem

Oddssingel Gold Cup: 50 år siden fotballkrigen

V4 Bergsåker: Vi stoler på Ulf Ohlsson i lunsjen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det var ingen norske kamper på mandagens oddsprogram, og det er heller ingen på tirsdagens spillmeny. Det er likevel flere spennende objekter. Allsvenskan ruller igang igjen etter pausen og en innledes med toppkamp i mellom AIK og IFK Norrköping, det spilles to åttendedelsfinaler i fotball-VM for kvinner og to kamper i Afrikamesterskapet, hvor regjerende mester Kamerun skal i aksjon mot Guinea-Bissau. Ellers spilles det fem kamper i den finske toppdivisjonen og det spilles også to forkvalifiseringskamper til Champions League-kvaliken. Natt til onsdag tar Copa America en pause, men Gold Cup ruller videre.

NB! Onsdag er det ca 55 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Nederland - Japan - pause/fulltid U/H 4,75 - (spillestopp kl 20.55)

Nederland begeistret en hel fotballverden da de feide all motstand til side, vant alle seks kampene og tok et bejublet EM-gull på hjemmebane for to år siden. Men måtte altså ta seg til VM via playoff, etter å ha tapt 1-2 borte mot Norge i fjor høst. Vant begge kampene mot Danmark i denne og tok seg fortjent til sluttspill.

Innledet VM med en lite imponerende kamp mot New Zealand der seiersmålet først kom to minutter på overtid. Mot Kamerun stod det 1-1 til pause, men to mål i andre omgang sørget for 3-1 seier. Også mot Canada i den siste gruppespillkampen stod det uavgjort 0-0 til pause, men Nederland vant til slutt 2-1.

Japan vant altså VM i 2011 og de var tapende finalist i 2015. Var storfavoritt mot Argentina i åpningskampen, men måtte nøye seg med 0-0. Imponerte heller ikke mot Skottland, men vant i det minste 2-1. Så ble det 0-2 tap mot England i den siste gruppespillkampen. Så foreløpig har ikke Japan imponert.

Men i kveld er det åttedelsfinale og alle kamper starter som kjent på 0-0. Nederland har tross tre seire i gruppespillet ikke imponert voldsomt. 1,67 på nederlands seier etter ordinær tid, er kjip odds. Det har stått uavgjort til pause i alle gruppespillkampene for Nederland, så har det avgjort i 2. omgang. Begge åttedelsfinalenee i går stod uavgjort til pause og søndagens mellom Frankrike og Brasil stod også uavgjort til pause. Spreke 4,75 er oddsen på at kveldens åttedelsfinale mellom Nederland og Japan står uavgjort til pause og at Nederland avgjør i andre omgang. Det er fin odds og dette blir vårt utvalgte spill.