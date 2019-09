Hjemmesterke skotter vinner skjebnekampen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram preges av at EM-kvalifiseringen ruller videre. Det spilles åtte kamper fredag, og det definitive høydepunktet er storkampen mellom gigantene Tyskland og Nederland som spilles i Hamburg. Det spilles også et par kamper i den irske toppdivisjonen og en kamp i Segunda Division i Spania. Ellers er det et rikt utvalg av ishockeykamper. Det spilles flere kamper i Champions League, hvor Frisk-Asker møter EHC Biel-Bienne hjemme i Askerhallen.

Skottland – Russland H 2,70 (spillestopp kl 20.40)

Skottene har svingt voldsomt i kvalifiseringen. De skuffet stort da de tapte 0–3 borte mot Kasakhstan i første kvalikkampen, men reiste seg mot San Marino, selv om de ikke gjorde mer enn akkurat det de måtte for å slå fotballminiputten. Deretter vant de hjemme på Hampden Park mot Kypros. I forrige runden var de sjanseløse borte mot Belgia og tapte 0–3.

Men: Skottland borte og hjemme er to vidt forskjellige ting. Det viser statistikken med all tydelighet. Siden 2-0-tapet mot England i november 1999, har Skottland kun tapt tre av 21 EM-kvalifiseringskamper på hjemmebane (15-3-3). De har også scoret i samtlige kamper på Hampden Park.

I den første hjemmekampen mot Kypros imponerte Steve Carke sine menn offensivt. De var gode både i etablert spill og når de kontret. Likevel vant de ikke mer enn 2–1 mot kypriotene. Dersom de spiller på samme måte som mot Kypros burde de ha gode muligheter til å ta tre poeng fra Russland, men da er de også avhengig av stramme opp det defensive. For de ble fullstendig overkjørt av Belgia, og er skottene like gavmilde bakover vil de få så hatten passer av russerne.

Russland tapte i likhet med Skottland første kampen i EM-kvaliken. Gruppefavoritt Belgia ble for sterke, og russerne tapte 1–3. Etter tapet har de slått kraftig tilbake. De har vunnet de tre øvrige EM-kvalifiseringskampene med en målforskjell på sensasjonelle 14–0.

Russerne har til tider spilt praktfull offensiv fotball i kvaliken. Totalt har de scoret 15 mål på fire kamper, ni av dem kom i 9-0-seieren mot San Marino. Sist vant de 1–0 mot Kypros, men de var overlegen i spill og sjanser. Dersom Stanislav Tsjertsjesov sine karer spiller på samme måten i Glasgow, vil den skotske backlinjen få trøbbel.

Disse lagene har møttes to ganger tidigere. Begge gangene har kampene endt uavgjort, men de kampene ble spilt i november 1994 og i mars 1995. En liten kuriositet er at den nåværende russiske landslagssjefen Stanislav Tsjertsjesov sto i mål for Russland på Hampden og slapp inn åpningsmålet fra Scott Booth.

Den skotske landslagssjefen Steve Clarke har en overflod av midtbanetalenter, men han har ikke samme utvalget når det kommer til forsvarsspillere og spisser. Stephen O'Donnell er den eneste høyrebacken i troppen, og en rekke skader på midtstopperne kan gi Leeds-kaptein Liam Cooper sin debut for kiltnasjonen. Han har ventet på debuten sin siden han først ble innkalt til landslagssamling i mars 2016.

Steven Naismith – som sto over torsdagens trening – og Oliver McBurnie har fått lite spilletid i klubbene sine, men de kan komme til å starte på topp hos Skottland fredag.

Russland mangler midtbanespilleren Aleksej Mirantsjuk, men de har plenty av offensive spillere. Den mest spennende er antakeligvis Monaco-spilleren Aleksandr Golovin, Valencia-vingen Denis Tsjerysjev og den storvokste Zenit-angriperen Artjom Dziuba.

Denne kampen er viktig for begge lagene. Skottland trenger tre poeng for å holde følge med Russland som ligger tre poeng foran dem. Russerne på sin side kan øke forspranget til Skottland og Kasakhstan som er de største utfordrene i kampen om annenplassen i gruppen.

Skottland er en hard nøtt på hjemmebane. De har vunnet de fem siste hjemmekampene i EM- og VM-kvalikene. Selv om russerne viser fin form, så får de det ikke lett på Hampden Park. Statistikken taler til skottenes fordel her. Jeg synes 2,70 i odds på hjemmeseier er spillbart.

