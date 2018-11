Hockeydobbel til over tre ganger innsatsen

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det nærmer seg helg og det nærmer seg at klubbfotballen ruller igjen rundt omkring i Europa etter landslagspausen. Men før vi er dit, skal vi gjennom en torsdag der det meste handler om ishockey. Det spilles tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det er full runde i den svenske Eliteserien og også en del kamper fra KHL. De norske håndballjentene skal snart ut i EM og i kveld innledes tradisjonsrike Møbelringen Cup. I Sverige er det klart for playoffkamp og første oppgjør mellom AFC Eskilstuna og Brommapojkarna om en plass i neste års Allsvenskan.

Vålerenga – Lillehammer H 1,85 (spillestopp kl 18.25)

Formlagene i Get-ligaen møtes i Furuset Forum. Vålerenga har vunnet de fem siste kampene, og de målforskjellen er imponerende 24-8! Lillehammer er ikke stort dårligere. De har fire seire og ett tap på de fem siste kampene, men de slipper inn dobbelt så mange mål som VIF.

Vålerenga kan ta over tabelltoppen i Eliteserien med seier i torsdagens hjemmekamp mot Lillehammer. Oslo-laget ligger ett poeng bak Storhamar før torsdagens kamper, men har én kamp mindre spilt enn hedmarkingene.

VIF viser strålende form. De har vunnet seks av de siste syv kampene. I forrige serierunde vant de 3–2 borte mot Sparta Sarpsborg etter straffeslag.

Men: Lillehammer har vært en ekkel motstander for hovedstadslaget de satse par sesongene.

Statistikken viser at laget fra OL-byen ved Mjøsa har vunnet fire av de seks siste bortekampene mot VIF, men opplendingene har tapt de to siste oppgjørene i Oslo. Senest i starten av september. Da vant VIF 3–0 i Furuset Forum som er lagets hjemmebane mens Nye Jordal bygges.

Da lagene møttes på Lillehammer i starten av oktober fikk opplendingene sin revansj. De vant 4–2 mot VIF hjemme i Kristins Hall.

På bortebane står Lillehammer med fem tap på ti kamper, og de to siste bortematchene er tap. VIF er ligaens beste hjemmelag. De har vunnet ni av ti bortekamper så langt. Målforskjellen er 42–11.

Vålerenga stiller med sin sterkeste tropp på flere år. Har hentet inn rutine på backen med, Mats Trygg, Kalle Ekelund og Villiam Strøm. Det har gitt resultater.

Med bare elleve innslupne mål på hjemmebane, er Vålerenga ligaens desidert sterkeste hjemmelag defensivt. LIK bøtter inn mål hjemme i Kristins Hall, men det har ikke vært like enkelt å få pucken i mål på bortebane.

VIF klarte å beholde rekken med Rasmus Ahlholm, Martin Laumann Ylven og Tobias Lindström. Sistnevnte er toppscorer i Get-ligaen med 29 poeng. I torsdagens kamp møter han Benik som er på delt annenplass på toppscorerlisten med 24 poeng.

Jeg tror Lindström & Co. går seirende ut av denne duellen. VIF er solide defensivt, og de har spillertyper som kan avgjøre kampene fremover. Jeg tror det blir avgjørende. Oddsen er 1,85 på hjemmeseier. Det blir litt kjedelig i en singel, så jeg tar denne inn i en dobbel.

Storhamar – Stavanger Oilers H 1,70 (spillestopp kl 18.25)

Storhamar har hatt en blytung uke. I lørdagens Mjøs-derby havnet de tidlig under, men hedmarkingene snudde kampen i 2. periode. Da trodde iallfall jeg at Storhamar skulle vinne, men slik gikk det ikke. Lillehammer slo tilbake i 3. periode og vant kampen 3–2.

På tirsdag røk de ut av Champions League etter å ha tapt 2–3 borte mot svenske Skellefteå. Storhamar spilt en god kamp mot det svenske laget, men det holdt ikke. Nå kan de konsentrere seg fullt og helt om Get-ligaen.

Stavanger Oilers holder ikke det samme nivået som de var på for noen år tilbake. Sist sesong endte siddisene på sjetteplass og røk ut i kvartfinalen i sluttspillet. Oilers skulle slå tilbake denne sesongen.

De har fått ny trener i Todd Bjorkstrand, og Stavanger-klubben har hentet inn Brandon Burlon, Jacob Lagacé, Phil Lane, Mario Lucia, David Morley og Stephan Vigier.

Defensivt har de fått inn landslagsbackene Johannes Johannesen og Dennis Sveum. Likevel sliter Oilers.

Etter tre tap på rad, har Stavanger-laget nå vunnet de to siste kampene sine borte mot Stjernen (3–2) og hjemme mot Ringerike (4-0). På Hamar møter de betydelig tøffere motstand, men det burde være et motivert Stavanger-lag som kommer til Hedmark. De har kun fire poeng opp til vertene, og med seier vil de korte ned på forspranget.

Lagene har vunnet hver sin kamp mot hverandre denne sesongen. Stavanger med 2–1 på Hamar, Storhamar med 3–1 i Stavanger.

Jeg tror dette blir en jevnspilt match. Storhamar spilte en tøff match i Sverige på tirsdag, og det er mulig at de er litt tung i beina. Likevel sitter jeg med en følelse av at de slår tilbake i denne kampen.

Det er tett i toppen av Get-ligaen, og poengtap i denne kampen vil bety at Vålerenga kan overta tabelltoppen. Det vil ikke Storhamar. Jeg stoler på hedmarkingene til 1,70 i odds.

Torsdagens første dobbelttips er Vålerenga + Storhamar. Denne norske favorittdobbelen belønnes med finfine 3,15 i odds.



