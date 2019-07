Hornelands menn må nøye seg med uavgjort

Les også vår gjennomgang av midtukekupongen: De norske lagene får det tøft.

Et uvanlig innholdsrikt onsdagsprogram preges av Champions League-kvalifiseringen. Blant annet tar Kristoffer Ajer og Celtic i mot esiske Nomme Kalju på Celtic Park. Det norske håpet er Rosenborg. Trønderne trakk hviterussiske BATE og den første kampen spilles i Hviterussland.

BATE - Rosenborg U 3,00 (spillestopp 18:55)

Hviterussiske BATE Borisov var på vei ut av Champions League i den første runden. Piast Gliwice, som er regjerende polske mestere, ledet 1-0 på deres hjemmebane og med 1-1 fra det første oppgjøret, så det lyst ut for polakkene. I løpet av fire minutter snudde imidlertid hviterusserne kampen. En scoring i det 82. minutt og en i det 86. minutt sørget for et minneverdig BATE-comeback. Onsdagens hjemmelag er halvveis i den hviterussiske ligaen. BATE ligger på andreplass og har to poeng opp til Dinamo Brest på tabelltopp. Serielederen har imidlertid spilt en kamp mer enn BATE. BATE har vunnet åtte av sine siste ni kamper i serien. På hjemmebane står de regjerende seriemesterne med syv seire og ett tap på åtte kamper.

Linfield ga ikke Rosenborg nevneverdig motstand i den første kvalifiseringsrunden. Trønderne vant 2-0 i Nord-Irland for så å knuse nordirene 4-0 på Lerkendal. Resultatene vitner om et Rosenborg som har rettet opp i problemene fra starten av Eliteserie-sesongen. Eirik Hornelands menn har stått i et vanvittig press, men de hvitkledde har for lengst snudd motgangen. Seks seire på de siste syv kampene gjør at RBK fortsatt har mulighet til å vinne Eliteserien, selv om ni poeng opp til Molde på førsteplass mest sannsynlig blir for mye å hente på en høstsesongen. Rosenborgs bortestatistikk er noe bedret sammenlignet med tidligere i år, men de hvitkledde har fortsatt forbedringspotensiale. De siste fire bortekampene har endt med to seire, en uavgjort og ett tap.

Denne kampen har uavgjort skrevet over hele seg. De to lagene vil føle på hverandre innledningsvis og unngå å ta nevneverdige sjanser offensivt. Rosenborg er fornøyd med uavgjort. Selv om BATE ønsker seg seier, vet hviterusserne at et trøndersk bortemål vil gjøre avansement til den tredje runden mye vanskeligere. Den hviterussiske ligaen og Eliteserien er for øvrig likt rangert av UEFA. Begge lag er i god form, hvilket både Eirik Horneland og BATE-trener Alyaksey Baha er fullt klar over. Vi tror den første kampen munner ut i uavgjort og at den andre kvalifiseringsrunden avgjøres på Lerkendal.