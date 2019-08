Huddersfield skal slå et svekket Derby-lag

Mandagens langoddsprogram inneholder flere interessante kamper. Strømsgodset tar imot Glimt hjemme i Drammen, i tillegg møtes Huddersfield og Derby i rundens siste kamp i Championship. Ellers spilles det to kamper i Allsvenskan, én kamp fra den danske Superligaen og det spilles kamper på nest øverste nivå i Tyskland og Frankrike.



Huddersfield Town – Derby County 2,10 – 3,10 – 3,00 H (spillestopp kl. 2040)

For begge lagene var forrige sesong en stor nedtur. Både Huddersfield og Derby fikk drømmen om Premier League knust.

Derby var kun 90 minutter unna en plass i toppdivisjonen, men tapet mot Aston Villa gjør at laget også denne sesongen skal spille i Championship. Huddersfield på sin side rykket ned etter to sesonger i Premier League. Laget sjarmerte stort i sin første sesong på toppnivå, men sist sesongslet de med å ta nivået.

Huddersfield var aldri et lag som måtte holde seg i toppdivisjonen, men de everte bra resultater med en spillestall som sørget for et sjokkopprykk. De har beholdt de feste nøkkelspillerne fra sist sesong, og de har gjort fansen optimistisk. Manager Jan Siewert har en tropp som skal ha nok kvaliteter til å henge med i toppen av Championship denne sesongen.

Derby klarte heller ikke sist sesong å rykke opp, og det førte til at lagets tre stjernespillere forlot klubben. Fikayo Tomori, Mason Mount og Harry Wilson var alle for gode til å spille i Championship, så jeg er ikke overrasket over at de ikke hode til på nest øverste nivå denne sesongen.

At manager Frank Lampard derimot rykket opp til Premier League og tok over sjefsjobben på Stamford Bridge var mer overraskende, særlig siden han ikke oppnådde noe mer enn hva Gary Rowett klarte med The Rams. Han er nå uten jobb etter en kort periode som manager i Stoke.

Derby har fått inn en annen tidligere storspiller som manager, nederlandske Phillip Cocu. Han ledet PSV ti seriemesterskapet i Nederland, og han var i flere sesonger en sentral spiller i det nederlandske landslaget. Det blir spennende å se hva Cocu kan få til. Han må bygge opp et nytt lag, og The Rams vil trenge tid før de kan være med i opprykksracet igjen, tror jeg. Akkurat nå virker det som Derby vil bli et lag om havner midt på tabellen.

Huddersfield på sin side har klart å riste av sesg skuffelsen etter nedrykket, og The Terriers har fått en ny start i sommer. De har spennende spillere i Aaron Mooy, Juninho Bacuna og Karlan Grant. De har alle erfaring fra Championship, og de har vunnet fire av sine fem oppkjøringskamper til sesongen.

Derby har tapt de to siste oppkjøringskampene sine uten å score mål. Stallen deres er svekket, og jeg tror de får problemer mot et Huddersfield-lag som virker bra. 2,10 i odds på Huddersfield-seier er ok. Spillestopp er klokken 2040.

