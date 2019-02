Hull revansjerer seg i dag

Lørdagen er kommet og er akkurat slik vi liker den. Ingen toppoppgjør venter oss i Premier League, det må vi vente til søndag med å få servert. Til tross for dette er det masse interessante oppgjør i den øverste serien i England. Championship ruller som vanlig videre med masse spennende kamper. Juventus skal i aksjon i Italia, det samme skal Barcelona i Spania og PSG i Frankrike. Vi har med andre ord masse å glede oss til. Heller ikke glem at det er NM på ski i Meråker i dag! Det skal kjøres 15 og 30 km skiathlon denne lørdagen.

Hull - Stoke H - 2,35 (Spillestopp 15:55)

Etter seks strake seire har Hull nå ikke vunnet på de to siste ligakampene. Sist ble det svake 0-3 borte mot Blackburn på Ewood Park, mens det nest sist ble greie 2-2 mot Aston Villa, også det borte. Hjemme har Hull 6-3-5, og det er seks poeng opp til kvalikplass (plassene 3-6) Hull må inn på vinnersporet igjen for å blande seg inn i den kampen, selv om det er lenge til serieavslutningen i mai. Et poeng på de siste to, men begge er spilt på bortebane og det er helt naturlig. Blackburn og Villa er to vriene bortekamper, der mange lag taper poeng. Før disse to kampene sto Hull med ni strake kamper uten tap. Markus Henriksen sine menn føyk oppover på tabellen i denne perioden.

Nigel Adkins har gjort en god jobb i Hull, men laget hans er gode nok til å kjempe om en kvalikkplass i denne serien. Det er kun seks poeng opp til kvallikspill, og en seier i dagens kamp er meget viktig. Etter å ha tatt et poeng på de siste to, så føler jeg meg ganske sikker på at vi får se et heltent Hull på hjemmebane i dag. Husk at hjemme på KC Stadium så står laget med fire strake trepoengere. Etter en svak start har laget virkelig gitt hjemmepublikummet noe å juble for på KC.

MacDonald og Wijs er alle usikre til denne kampen.

Stoke tar turen opp fra Midlands, og ankommer to poeng etter Hull på tabellen. Alt tyder på at Stoke etter nedrykket fra Premier League, blir å finne i ingenmannsland på tabellen ut sesongen. Sist ble det et svakt 0-2 tap hjemme mot Preston, mens det nest sist ble imponerende 2-1 seier mot serieleder Leeds. Stoke er bra på sitt beste, men mangler stabilitet. Mye uavgjort på utebane for Stoke, som har 2-8-4 på fremmed gress så langt.

Charlie Adam sliter med en leggskade, ellers ingen problemer på Skade / karantene fronten.

Begrunnelse hjemmeseier: Fire strake hjemmeseire er sterkt av Hull. Et poeng på de to siste bortekampene er ikke noe å bekymre seg for. Vi tror hjemmelaget er tilbake på vinnersporet i dag. 2,35 på at det blir hjemmeseier er meget spillbart! Stoke har 2-8-4 borte, og er ikke skremmende.

