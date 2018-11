Huseklepp og Åsane kan få trøbbel i kvaliken

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Denne helgen er det landskamper i Nations League og det betyr at det er opphold i alle de store ligaene rundt omkring i Europa, inkludert Eliteserien her hjemme. Det bærer også lørdagens langoddsprogram preg av. Det mangler imidlertid ikke på spillobjekter. Det er nemlig fullt kjør i League One, League Two og National League i England. Her hjemme spilles den første 1. divijonskvalikkampen mellom KFUM Oslo og Åsane.

KFUM Oslo – Åsane 2,40 – 3,25 – 2,50 H (spillestopp kl. 1255)

Kvalifisering til OBOS-ligaen. Første kamp. Returkampen spilles i Bergen søndag 25. november. KFUM Oslo sikret kvalikspill på dramatisk vis i 2. divisjon avdeling 2.

Det var tre lag som kjempet om kvalikplassen før siste serierunden; Hødd, Egersund og KFUM. Etter 3-1-seieren over Egersund, og Hødds 2–2 mot Nardo, sikret KFUM seg retten til å møte Fredrikstad i kvalikkamper om mulig opprykk til OBOS-ligaen.

KFUM holdt lekestue med Per-Mathias Høgmos menn i den første kampen, hvor de vant 3–0 hjemme på Ekeberg. Returoppgjøret i Fredrikstad endte 1–1. Dermed vant KFUM 4–1 sammenlagt.

Det er liten tvil om hvilket lag som kommer inn til disse to kampene med mest selvtillit i bagasjen. Der Åsane står med fem tap på siste seks ligakamper, må KFUM tilbake til 25. august for å finne sitt siste tap.

KFUM har hatt en meget sterk høstsesong. De har nå gått elleve kamper på rad uten tap i september, oktober og november.

Oslo-laget har bare sluppet inn 13 baklengs på eget kunstgress. Kun Skeid og Egersund var gjerrigere på hjemmebane, med ti innslupne mål hver.

Bare seks av de 60 lagene i de fire øverste divisjonene har sluppet inn færre mål på hjemmebane enn KFUM.

Hos Åsane lekker forsvaret. På de seks siste kampene har Mons Ivar Mjelde sine menn sluppet inn hele 18 mål!

Åsane har slitt på bortebane hele sesongen. De har bare vunnet tre av 15 borteoppgjør.

Før kvalikkampen på Ekeberg har de kun vunnet én av de siste syv bortekampene. Jeg tror Mjeldes karer skal få problemer mot et ballsikkert KFUM-lag, og får Kåffa i gang sitt spill, vil Åsane bli løpende imellom og føle seg underlegne.

KFUM har spillertyper som kan gjøre livet surt for Åsane. Flere av dem har erfaring fra eliteserien.

Jørgen Hammer har over 100 kamper for Stabæk. Stian Sortevik er også en tidligere Stabæk-profil med eliteserieerfaring. Også Mansour Gueye (Strømmen), Tore Andre Sørås (Viking) og Tobias Collett (Jerv) har spilt i eliteserien eller OBOS-ligaen.

Maxitas Moula er en annen spiller som kan lage trøbbel for Åsane-spillerne, særlig i en-mot-en-situasjoner. I luftrommet må de stole på stopperen Mansour Gueye.

Problemet til Åsane ligger i at formkurven deres peker nedover, og de kommer til denne kampen med flere negative opplevelser. Tapet i lokaloppgjøret mot Nest gjorde vondt. Spørsmålet er om Åsane-spillerne har fått ristet av seg skuffelsen.

Mons Ivar Mjelde ledet Brann til seriegull i 2007, men å overleve i OBOS-ligaen med Åsane kan vise seg å bli en vel så vanskelig oppgave.

I fjor endte Notodden i likhet med KFUM på annenplass i sin avdeling i 2. divisjon. De slo ut Raufoss i den første kvalikkampen og møtte Fredrikstad fra 1. divisjon. Alle vet hvordan det endte.

Jeg tror KFUM kan ta første stikk mot et Åsane-lag som har vært fryktelig svake på bortebane denne sesongen. Oddsen for hjemmeseier er 2,40.

