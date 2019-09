Hva er Supertrekning i Lotto?

Supertrekning er en Lotto-trekning som ikke er som alle andre Lotto-trekninger. Den er nemlig super, og denne lørdagen 14.september er det nettopp en Supertrekning vi står overfor.

I en "vanlig" Lotto-trekning spilles det om én stor pott som en spiller vinner alene, eller flere deler. For å vinne denne alene eller med noen andre må du ha de kjente 7 rette. Du kan også vinne en premie ved å få 4, 5 eller 6 rette, eventuelt 6 rette og tilleggstallet.

Supertrekning derimot, introduserer enda en vinnermulighet. Alle som spiller kan også bli trukket ut tilfeldig til å vinne én million kroner. Det betyr at du ikke trenger å ha et eneste riktig tall for å bli millionær. Desto flere deltakelser du har, jo mer øker du altså sjansene dine for å bli trukket ut som millionvinner. Selv om tallene skulle stemme aldri så lite overens med kveldens rekke. I kveld er det rundt 33 kuponger som vil bli trukket ut som vinnere av en million.

Har du spilt Lotto siden forrige Supertreking 22.juni? Da er du allerede med! Det eneste du må gjøre for å være med, er å sørge for å ha spilt Lotto minst én gang siden siste Supertrekning.

(Vinnersannsynligheten for sju rette i Lotto er 1:5,4 millioner pr. rekke. Sjansen for å bli en av millionærene i Supertrekning er 1:5,5 mill. per rekke.)