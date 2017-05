Hvor smeller cupbombene?

Det er en spennende tippekupong som venter oss, med tolv deilige cupkamper! Vi skal prøve å finne bombene. Innleveringsfrist er klokken 17.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Vard Haugesund — Haugesund

Vertene spiller i PostNord-ligaen, altså tredje nivå, og har fått en tålelig god start med åtte poeng på de første seks kampene sine. Syv av disse poengene er tatt hjemme, hvor de så langt er ubeseirede, og 2-1-0 er solide tall på eget gress så langt. Deres to siste hjemmekamper er begge vunnet.

Deres gode sesongstart fikk en negativ vending da de tapte 3-1 borte mot Byåsen i helgen.

Storebroren i Haugesund spilte en kaotisk kamp borte mot Kristiansund i helgens Eliteserie-kamp, en kamp de tapte 2-3. Man kan uten tvil si at Haugesund har vært ustabile denne sesongen og de har 2-0-4 på seriens første seks bortekamper så langt.

Allerede til helgen venter en livsviktig kamp hjemme mot Sarpsborg 08 og det er grunn til å tro at trener Horneland velger å rotere i laget i dag.

Det kan gi muligheter for et heltent Vard-lag. HB.



2. Jerv — Bryne

Vertene sliter i OBOS-ligaen og har spilt uavgjort i alle sine fem siste seriekamper. Fortsatt venter de på sesongens første seier og kun Fredrikstad ligger bak dem på tabellen.

På hjemmebane har de 0-3-2 denne sesongen, etter å ha vært så gode på Levermyr forrige sesong.

Bryne spiller på nivået under OBOS-ligaen etter nedrykk i fjor og har fått en god start på tilværelsen på det tredje nivået. Deres tre første kamper ble alle vunnet, men formkurven har jevnet seg ut og de står nå med tre poengdelinger på rad.

Fem av deres totalt tolv poeng er tatt på reisefot.

Her forventer vi at Jerv viser nivåforskjellen mellom lagene, men det blir ingen lett oppgave for formsvake Jerv. H.



3. Ullensaker/Kisa — Alta

Hjemmelaget er en av de positive overraskelsen i OBOS-ligaen så langt, med 16 poeng fra ni kamper. De slo tilbake etter tre tap på rappen med en viktig 1-0-seier over Tromsdalen i helgen.

Ti av poengene har de tatt på fem hjemmekamper og 3-1-1 er solide tall her.

Alta seiler opp som en av opprykksfavorittene fra Postnord-ligaens avdeling én, men 14 poeng fra sesongens seks første kamper. I helgen ble det imidlertid en liten nedtur, da de bare maktet 2-2 hjemme mot bunnlaget Asker.

På topp har de alltid pålitelige Vegard Braaten, som har bøttet inn mål også på OBOS-nivå. Gjestene har vært like gode borte som hjemme, med syv poeng fra tre kamper så langt.

Igjen lener vi oss mot vertene. H.



4. Nest-Sotra — Sandnes Ulf

Vertene var nylig oppe i OBOS-ligaen, men rykket ned før forrige sesong. I fjor endte de på andreplass, men da rykket bare ett lag opp. Nå virker de å være på offensiven igjen og står med 14 poeng på bare seks kamper - ett bak serieleder Nardo.

De har innkassert syv poeng på tre hjemmekamper og leverte knallsterke 11-2-0 på hjemmebane forrige sesong.

Sandnes Ulf gikk på en smell mot Start på 16. mai og fulgte opp med uavgjort borte mot Mjøndalen på fredag - etter å ha ligget under 2-0 til pause. Sesongstarten er fortsatt godkjent, men de har sviktet noe den siste uken.

På reisefot har de vært ustabile så langt, med 2-1-2. Forrige sesong var de markant best på eget gress.

Vi lar oss friste av formsterke Nest-Sotra i flytsonen her. H(U)B.



5. Skeid — Strømsgodset

Fire seirer på rad i sesonginnledningen har nå blitt avløst av to poengtap på rappen for Tom Nordlie og Skeid. I helgen kom første baklengsmål og tap da Grorud tok alle poengene på Nordre Åsen kunstgress.

Dermed røk også den perfekte hjemmestatistikken, etter seier i begge de to første hjemmekampene.

Strømsgodset fikk en etterlengtet opptur med 1-1 borte mot Tromsø i helgen som gikk. Likevel står de nå med fem seriekamper uten seier og tok steget ned til kvalifiseringsplass på søndag.

Dermed er neste mandags hjemmekamp mot Viking plutselig av avgjørende betydning og det er god grunn til å vente mye rotasjon i dagens kamptropp. Da kan de få trøbbel mot en av de mest rutinerte trenerne i Norge. (H)B.



6. Moss — Sarpsborg 08

Hjemmelaget spiller i Norsk Tipping-ligaen, på fjerde nivå, og gjør det svært skarpt der. De topper ligaen med fem seirer og ett tap på de første seks og målforskjellen er vanvittige 19 +.

Likevel er det verdt å merke seg at sesongens eneste tap så langt kom borte mot andrelaget til dagens motstander.

Sarpingene slo Vålerenga 2-0 i helgen og kom tilbake på vinnersporet etter en del stang ut. De kommer til å rotere mye i laget i dag, men de har kanskje den bredeste troppen i Eliteserien og også en rekke spennende unggutter. Dermed blir det nok en vesentlig nivåforskjell mellom lagene. B.



7. Raufoss — Sogndal

Hjemmelaget rykket ned fra OBOS-ligaen forrige sesong og har begynt tilværelsen på nivået under helt ålreit. Elleve poeng fra seks kamper er godkjent, men noe interessant er det at bare to av dem har kommet på hjemmebane. De står uten seier på hjemmebane så langt.

Sogndals oppsving fikk en skikkelig bråstopp da de ledet 2-0 over Brann, men likevel tapte 3-2 etter en kollaps i andre omgang. De skal til Kristiansund for en skikkelig nedrykkskamp til helgen og kommer nok til å rotere i laget i dag.

Det kan by på problemer, for Sogndal-stallen er fra før av tynn, og nå i tillegg svært skaderammet. Vi utelukker ikke et lite hjemmesjokk her.

H(U)B.

8. Pors Grenland — Odd

Et skikkelig telemarksderby mellom to klubber som kjenner hverandre og samarbeider godt. Vertene åpnet med to tap i Norsk Tipping-ligaen, på fjerde nivå, men har slått tilbake med fire rake seirer og klatret opp i toppkampen.

Odd fikk på sin side en nedtur i helgen, da formsvake Molde vant 2-1 på Skagerag Arena. Brått endte en fire kamper lang seiersrekke og i helgen venter Sandefjord på bortebane.

Men også Odd besitter en god og bred tropp, så Fagermo skal nok uansett få sendt ut et lag som kan hamle opp med et mannskap fra fjerde nivå. B.



9. Hødd — Molde

Vertene fikk en noe trøblete åpning på deres første sesong etter nedrykket fra OBOS-ligaen, men har nå slått tilbake med tre strake seirer. Det er på hjemmebane at de har tatt syv av elleve poeng, og vi husker fra tidligere sesonger at de er overlegent best på eget gress.

Molde fikk på sin side en etterlengtet opptur da de tok en knallsterk trepoenger borte mot Odd på søndag. Samtidig fikk de slutten på en tre kamper lang tapsrekke. Nå kan de senke skuldrene litt, til helgen skal de få besøk av overkommelige Stabæk.

Hele seks av ti kamper så langt har blitt spilt på bortebane, tallene 2-2-2 er godkjente. Molde har en god og bred tropp, så vi gir dem favorittstempelet her. UB.



10. Fløy — Start

Vertene klarte ikke å unngå en av de svært mange nedrykksplassene forrige sesong og måtte ta steget ned til Norsk Tipping-ligaen, som er et svært sterkt 4. nivå. Der har de åpnet mer enn solid, med fem seirer og ett tap på sesongens første seks.

En liten kuriositet: årets eneste tap kom mot Starts andrelag, 5-3 i Kristiansand.

Vi gikk mot Start da de gjestet Ranheim på søndag og jommen måtte ikke Start reise poengløse hjem. Det var deres andre tap på sesongen og brakte samtidig en tre kamper lang seiersrekke til en bråstopp.

På reisefot har de tapt to av fem kamper så langt.

Start er det klart beste laget av disse to og vi har vanskelig for å anbefale noe annet enn B.



11. Grorud — Elverum

Vertene ble det første laget som slo Skeid da de vant 1-0 borte i helgen som gikk. Samtidig fikk de slutt på en to kamper lang tapsrekke og de står nå med tolv poeng på seks kamper.

På hjemmebane er to av tre kamper vunnet så langt.

Elverum slet i sesongåpningen av OBOS-ligaen, men det nyopprykkede laget begynner virkelig å få momentum. Etter tre strake uavgjortkamper står de nå med to strake seirer, over Arendal og Strømmen.

På reisefot har de 1-2-2 så langt, men det er ikke utenkelig at de velger å rotere litt her. Det kan bety trøbbel. HUB.



12. Finnsnes — Tromsø

Vertene har åpnet Postnord-liga-sesongen relativt ustabilt og står med syv poeng fra seks kamper. I helgen ble det et surt bortetap for Follo, som hadde åpnet sesongen svært svakt. Alt er ikke på stell for Finnsnes rent sportslig så langt.

Især hjemme har de vært merkelig svake, med bare ett poeng fra tre kamper.

Gjestene fortsetter å plukke poeng, i helgen ble det uavgjort mot Strømsgodset på Alfheim. De ligger komfortabelt til midt på tabellen i Eliteserien og har fire kamper på rappen uten tap.

På reisefot har de faktisk klart seg best og de står med 2-1-2 på fem bortekamper i ligaen. De spiller en meget viktig kamp borte mot Lillestrøm i helgen og kommer nok ikke til å sende alle nøkkelspillerne utpå i dag.

Men det bør likevel gå greit. UB.



