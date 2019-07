Høy odds på at ingen vinner i Mjøndalen

Søndagens oddsprogram har, som på lørdag, sitt klare fokus på Eliteserien. Tre nye kamper fra den øverste divisjonen i Norge spilles. Spennende og meget viktige kamper. Superligaen og Allsvenskan ruller på videre og det spilles masse kamper. I London smeller det virkelig klokken 14:30. Da skal nemlig Roger Federer prøve å ta sin 21. Grand Slam-tittel. I veien står Novak Djokovic. En herlig tenniskamp.

NB! Onsdag er det ca 28 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Mjøndalen - Odd U - 3,50 (Spillestopp 17:55)

Klikk her for å levere dette spillet



Mjøndalen var tippet ned av de fleste før sesongen. De første 14 kampene har nok vist at dette fort kan bli tilfelle. Bruntrøyene har dog på ingen måte blitt utspilt i mange kamper. Laget har slitt med å avgjøre kamper, og har hele 50 % uavgjorte på disse første 14. Litt mere flyt foran motstandernes mål, og Mjøndalen kan lukte på å fornye kontrakten. Hjemme i Buskerud har det blitt 1-4-2, og her må nok laget avgjøre flere kamper til sin fordel skal skuta styres til Eliteseriespill i sesongen 2020. Siste kamp ga fine 0-0 borte mot Brann i Bergen. Dette var den fjerde uavgjorte på rad i seriesammenheng. Mjøndalen har ikke vunnet på åtte seriekamper. Som nevnt under kamp to er det klart for kvartfinale i NM senere i høst da Mjøndalen tar imot Haugesund.

Odd har prestert meget bra denne sesongen. Trener Dag Eilev Fagermo har fått inn en innstilling og arbeidsmoral det virkelig står respekt av. Hjemme har laget ikke tapt, og bare en litt dunkel borteform, gjør at Odd ikke topper Eliteserien. 2-1-3 på fremmed gress er helt middels. Det er rom for forbedring, og vi tror Odd blir med i toppen helt inn. Siste kamp ga sesongens eneste poengtap hjemme i Skien. Da endte det 2-2 i kampen mot Molde. Nest sist var det nok sesongens svakeste kamp, da Odd måtte returnere fra Bodø med 0-3 mot Glimt i kofferten. I NM er Odd klar for kvartfinale mot KFUM fra OBOS ligaen i Oslo.

Espen Ruud spilte ikke sist, men det rapporteres at den evigunge backen er tilbake i startelleveren igjen i dag.

Begrunnelse U: Vi spiller rett og slett på oddsen her. Det er ingen tvil om at Odd har gode vinnermuligheter i dag, men 3,50 på at det blir poengdeling er veldig høyt. Slik vi anser det, så er det mer spillbart enn 2,00 på borteseier. Mjøndalen gjør nesten ikke annet enn å spille uavgjort og her kan dem altså spille sin femte uavgjorte på rad! Vi må teste U til 3,50 i denne kampen.

Klikk her for å levere dette spillet