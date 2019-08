Høy odds på at ingen vinner på Villa Park

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er uten tvil Premier League-matchen mellom Aston Villa og Everton er den store godbiten på fredagens langoddsprogram. I tillegg til denne spilles det interessante kamper i tysk 1. Bundesliga, i spansk La Liga og i den danske Superligaen. Ellers er det også full serierunde i fransk Ligue 2 og på nest øverste nivå i Nederland. Det er med andre ord et variert utvalg denne fredagens kvelden.

Aston Villa – Everton U 3,40 (spillestopp kl 20.55)

Etter tre års pause er engelsk fotballs mest spilte oppgjør tilbake. Everton er ubeseiret før fredagens kamp på Villa Park, mens nyopprykkede Villa står poengløs etter de to første serierundene.

Villa har nå tapt 14 av de siste 15 kampene i Premier League. I den siste kampen spite de uavgjort mot Newcastle. Det er den nest lengste rekken kamper uten seier i toppdivisjonen for Birmingham-klubben.

Selv om Dean Smith har fått inn en rekke nye ansikter i spillerstallen, så er det ikke kollektivt laget hans har sviktet. Det er individuelle feil som har gjort at de har tatt de to første kampene.

En 0-0-kamp og en 1-0-seier er bevis på at Everton fortsetter der de slapp sist sesong. Med kun fire baklengsmål på de ti siste kampene, virker The Toffees solide defensivt. De har ikke fått det til å fungere like bra fremover på banen.

Villa får tilbake forsvarsspiller Kortney Hause. Det betyr at Jonathan Kodjia og James Chester a-er de eneste spillerne på skadelisten hos det nyopprykkede Birmingham-laget.

Midtbanespiller Marvelous Nakamba og Frederic Guilbert og Matt Targett har ennå ikke debutert for Villa.

Evertons venstreback Lucas Digne er friskmeldt etter å ha slitt med en strekkskade, mens Leighton Baines er også tilbake.

Fabian Delph er fortsatt ute, men Morgan Schneiderlin er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert.

Aston Villa tapte hjemme mot Bournemouth forrige helg, men jeg tror de kan knipe ett poeng mot Everton. Ingen av de seks siste kampene mellom Villa og Everton har endt uavgjort. Sist disse to lagene delte poengene var tilbake i 2013. Den gangen endte kampen 3–3. Jeg tviler på at det blir like målrikt fredag.

Dette er en åpen match. Everton har noe på gang denne sesongen, men jeg mener oddsen på Liverpool-klubben i denne kampen er uinteressant. 2,15 i odds på Everton-seier er uaktuelt. Det er stor U-fare i denne kampen. Det gjør at jeg heller går for uavgjort til 3,40 i odds.

