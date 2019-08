I dag kommer oppturen for Lampard

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen. Det er også ni kamper fra 2. divisjon. For de anglofile er det to kamper fra Premier League, der Chelsea møter Leicester hjemme på Stamford Bridge og nyopprykkede Sheffield United tar imot Crystal Palace på Bramall Lane. Ellers er det kamper fra 1. Bundesliga, La Liga og Ligue 1.

Chelsea endte sist sesong på en fin tredjeplass, seks poeng foran dagens motstander. En tredjeplass man trolig var greit fornøyd med på Stamford Bridge. Slik er toppfotballen blitt i sin pengesyke verden, at å kvalifisere seg for den pengestinne Champions League eller ikke er forskjellen på om man kaller sesongen bra eller mislykket. Chelsea spilte seg også helt frem til finalen i Europa League, og kunne løfte trofeet etter finaleseier mot Premier League rival Arsenal.

Nå har Frank Lampard tatt over spakene i Chelsea. Og etter det lille vi har fått sett av Chelsea så langt synes vi det har sett meget bra ut. På Old Trafford var laget overlegent best i den førsteomgangen. Til tider ble United spilt rundt av bortelaget. Lampards utvalgte burde ledet 3-1. Da hadde den kampen blitt en annen historie. Nå sist, i Super Cup-finalen mot Liverpool, synes vi og laget spiller en meget god fotballkamp. Veldig mye bra spill. Gledelig er det og å se at blåtrøyene har flere strenger å spille på i det offensive spillet. Giroud og Abraham har gjort det bra i hver sin kamp nå.

Alt ligger til rette for at londonlaget tar sin første seier for sesongen nå. Etter å ha sett laget i serieåpningen og i midtuken mot Liverpool, mener vi sjansene for seier i dag er veldig store.

Leicester møtte Wolverhampton i årets første kamp for sesongen. Det var ingen imponerende innsats av hjemmelaget. Undertegnede så kampen, og det skal sies at Wolves var nærmere enn Leicester på å vinne kampen. Tapet av Harry Maguire vil merkes, og det så vi allerede i den første Premier League-kampen. En del spennende spillere er hentet inn for å bedre dagens bortelag. Perez fra Newcastle, Tielemans og Praet er de som er verdt å nevne. Brendan Rodgers er en dyktig trener, ingen tvil om det. Vi tror dog ikke han får Leicester i nærheten av topp fire i år.

Begrunnelse H/H: Som nevnt har vi veldig god tro på Frank Lampard sine utvalgte her i dag. 1,70 på hjemmeseier kan spilles det for dere med veldig tykk lommebok, men det som er artig er jo H/H. 2,75 er en fin odds på dette spillet, og vi går for gull!

