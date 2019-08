I dag tror vi det kan bli folkefest i Drammen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram inneholder flere interessante kamper. Strømsgodset tar imot Glimt hjemme i Drammen, i tillegg møtes Huddersfield og Derby i rundens siste kamp i Championship. Ellers spilles det to kamper i Allsvenskan, én kamp fra den danske Superligaen og det spilles kamper på nest øverste nivå i Tyskland og Frankrike.

Strømsgodset - Bodø/ Glimt H - 3,10 (Spillestopp 18:55)

Hvor lenge skal vi si det? Det kommer en opptur for Strømsgodset nå! Det har vi vel egentlig nevnt ganske ofte siden de tok sin siste seier 19. mai over Tromsø på Marienlyst. Det er bekmørkt i Godset for tiden, ingen tvil om det. Men, fotballen er rar - det vil snart komme en opptur for blåtrøyene. Det vil ikke bare gå nedover, og det som er helt sikkert er at Godset har et lag som er godt nok for Eliteserien. Den nye danske treneren, Henrik Pedersen, har vel ikke fått til noe siden han kom. Det skal dog nevnes at det går positive ord om Pedersen, og det virker som spillergruppa liker han.

I ferien har laget gjort en rekke spennende signeringer. Både Sylla og Pedersen er forsvunnet. Sylla så ut som en rågod signering, men når ting gikk dårlig så man fort hvordan motivasjonen hans var for spill videre i Drammen. Det var helt riktig å kvitte seg med han. Pedersen har vært mye skadet og spilt lite på slutten. Motivasjonen hans var heller ikke på topp. Moses Mawa er hentet fra KFUM, og her vil han virkelig få sjansen til å vise hva han er god for. Mawa bøttet inn for KFUM i Obos-ligaen. Duplexe Tchamba er hentet inn på lån fra League 1 og dette er en spiller som er svært spennende. 1,90 høy og 21 år. Godset kan nyte godt av han, tror vi. Prosper Mendy er og hentet inn, det fra spansk 3. divisjonsfotball. Godset har 10 poeng, og nå er det fire poeng til det nest øverste laget i Eliteserien. Laget trenger poeng - og det veldig fort! Etter ferien, med et par mann inn og ut, er vi veldig spent på Godset. Dette er en typisk kamp vi føler at de kan ta en seier.

Bodø/ Glimt var gode i treningskampene i vinter, men hvem hadde vel trodd laget skulle bli såpass gode? Fire poeng bak serieleder Molde, med to kamper mindre spilt. Vi frykter naturligvis at det kommer litt flere tap utover nå, men skulle dem makte å holde noen av de viktigste spillerne i Bodø ut sesongen tror vi de henger med helt inn. Laget fikk seg en ordentlig trøkk med 6-0-tap mot Vålerenga før sommerferien. På bortebane har laget 3-1-2, mens på hjemmebane står dem med solide 6-1-1.

Evjen, Layouni og Bjørkan har alle blitt snakket bort fra klubben under sommeren. Ingen har enda gått, men vi frykter Glimt mister en eller to av disse viktige spillerne. Alle tre spiller nok dog i kveld.

Begrunnelse H: Vi ser for oss en jevn kamp med lite mål etter førsteomgang. Godset er ikke sugen på en kalddusj, og Glimt er gode med ball. Vi ser egentlig ikke for oss en målfest her, men vi må nok en gang teste Strømsgodset. At hjemmelaget vinner denne kampen gir oss en odds på 3,10. Vi må bare prøve dette. Snart kommer det en seier, og den tror vi kommer på Marienlyst. I tillegg er det kommet nye navn inn og noen har tatt turen ut dørene. Vi er spent på hva dette vil si, og håper det slår gått ut. 3,10 på hjemmelaget testes.

