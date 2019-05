I kveld skal Elias Petterson levere for Sverige

Både Brann, Viking, Strømsgodset og Molde er i aksjon i tilsynelatende overkommelige bortekamper i cupens 2. runde torsdag. I tillegg er det oppstart for U20-VM i Polen der Norge er en av 24 nasjoner som deltar. I tillegg er det klart for kvartfinaler i ishockey-VM og alle fire kvartfinalene skal spilles torsdag. I Tyskland er det første oppgjør mellom Stuttgart og Union Berlin om retten til å spille i Bundesliga neste sesong.

Finland - Sverige - Elias Petterson scorer mål (inkludert overtid) - 3,00 (spillestopp kl 20.10)

Samtlige fire kvartfinaler i ishockey-VM spilles altså torsdag. Og det er store favoritter i alle fire. Kl 16.15 møtes Russland - USA (1,42 i odds på Russland) og Canada - Sveits (1,45 i odds på Canada. Kl 20.15 er det så klart for Tsjekkia - Tyskland (1,28 i odds på Tsjekkia) og Finland - Sverige (1,48 i odds på Sverige). Det innbærer at Sverige er den best betalte favoritten, uten at 1,48 kjennes som noen løp til lukene-odds.

Sverige er uansett store favoritter, det har sammenheng med at Finland har hele 18 VM-debutanter med og mangler en hel drøss med NHL-spillere. Det gjør ikke Sverige, men det vil være en overdrivelse å si at Sverige har imponert. Måtte virkelig slite for å slå Latvia mandag kveld og havarerte i den andre perioden mot Russland tirsdag. En av de spillerne det var stilt størst forventninger til før VM var Elias Petterson som har gjort en braksesong for Vancouver Canuks i NHL. Men i VM har det ikke fungert for det unge stjerneskuddet. Mot Latvia var oddsen for at Elias Petterson skulle score mål labre 2,25. Petterson kom ikke på scoringslisten da. I takt med at han ikke helt har innfridd, øker også oddsene på Elias.

I kveld er oddsen på at Elias Petterson scorer 3,00 og det ligger litt i luften at det kan løsne for ham i kveld. Vi synes målscorerspill på Elias Petterson er det mest spennende spillet i kveldens kvartfinale mellom Finland og Sverige.

