IFK får problemer mot Strandberg og Örebro

Oddstips Championship: Huddersfield skal slå et svekket Derby-lag

V64 Färjestad: En nydelig jackpotomgang venter på Färjestad

V65 Leangen: Blekkan viser frem en talentfull 3-åring

V5 Bjerke: Hamre har bankeren på Bjerke

V4 Hagmyren: Bortglemte objekter til lunsj

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Mandagens langoddsprogram inneholder flere interessante kamper. Strømsgodset tar imot Glimt hjemme i Drammen, i tillegg møtes Huddersfield og Derby i rundens siste kamp i Championship. Ellers spilles det to kamper i Allsvenskan, én kamp fra den danske Superligaen og det spilles kamper på nest øverste nivå i Tyskland og Frankrike.

Örebro SK - IFK Göteborg 3,10 - 3,10 - 2,05 H (spillestopp kl. 1855)

IFK Göteborg trenger tre poeng for å henge med i toppen av tabellen, men de får det tøft mot et Örebro-lag som har fått et oppsving.

Hjemmelaget står med to seire på rad og målforskjellen er imponerende 8-1!

I forrige serierunde banket de Helsingborg 4-1 på bortebane, og Carlos Strandberg scoret hat-trick i løpet av ni minutter i 1. omgang, men måtte halte av banen med skade før pause. Den svenske landslagsspissen er i følge klubbens egne nettsider med i kamptroppen til hjemmekampen mot IFK Göteborg, og han kan lage problemer for IFK-forsvaret.

Yaser Kasim er også med i troppen, men ÖSK venter fortsatt på papirene for at han skal bli spilleklar. Örebro mangler Fabio De Sousa Silva, Johan Mårtensson, Dennis Collander og Daniel Björkman.

Gjestene fra Göteborg har ikke tapt en kamp i Allsvenskan siden starten av juni. Tapet kom mot nettopp Örebro. Siden den gang har de spilt fem kamper på rad uten tap. I sist serierunde spilte de 0-0 hjemme mot Norrköping.

De to siste bortekampene til Blåvitt har endt uavgjort. IFK sliter fortsatt med å finne formen offensivt, men bakover har de vært solide. De har kun sluppet inn 14 mål så langt. Bare de tre topplagene har færre innslupne mål så langt denne sesongen. Før mandagens kamp ligger IFK på sjetteplass, men med tre poeng i kveld vil de i beste fall kunne klatre opp til fjerdeplass.

IFK må klare seg uten Victor Wernersson. Han har pådratt seg tre gule kort og er suspendert i mandagens kamp. Det betyr at Samuel Ohlsson kommer inn i troppen. Vibe og Lagermyr er også ute.

Sist disse to lagene møttes var i den siste kampen før sommerpausen, og den kampen vant Örebro 1-0 etter at Filip Rogic scoret matchens eneste mål. Örebro viser kjempeform, og jeg tror de kan lage trøbbel for IFK hjemme på Behrn Arena. Det er allerede solgt nesten 5500 billetter til kampen. Det er 1500 flere tilskuere enn på tilsvarende kamp sist sesong. Örebro til 3,10 i odds er absolutt verdt et forsøk, mener jeg.

