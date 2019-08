Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: City trykker pedalen i bånn

Oddssingel PL: Bortemarerittet fortsetter for United

Oddssingel PL: Historien gjentar seg for Liverpool

Oddssingel PL: Ingen dans på roser for Steve Bruce

Omtale Burnley - Liverpool: Alt du trenger å vite om kveldens kamp

V75 Forus: Nydelig millionomgang i V75

V5 Gøteborg galopp: Lopez er til å stole på

Lørdagens langoddsprogram inneholder sju kamper fra Premier League. Her hjemme spilles det en kamp i Eliteserien og to kamper i OBOS-ligaen og det er naturligvis en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-serien. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers spilles det også kamper i La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og i Serie A møtes sist sesongs seriemester og serietoer, Juventus og Napoli til en durabelig duell i Torino.

NB! Lørdag er det Gulltrekning i Lotto med ca 29 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

Newcastle - Watford B 2,85 (spillestopp kl 15.55)

Om Crystal Palaces borteseier mot Manchester United var overraskende sist helg, var det kanskje enda mer overraskende at Newcastle skulle vinne borte mot Tottenham søndag. Det gjorde de og dermed kunne Newcastle glede seg over sesongens første poeng. Gjorde en brukbar hjemmekamp mot Arsenal i seriepremieren, men røk likefullt 0-1. Så gjorde laget en svak bortekamp mot Norwich og tapte fortjent 1-3. Gjorde det helt greit på hjemmebane forrige sesong med 8-1-10. Matt Ritchie pådro seg en alvorlig ankelskade i tirsdagens ligacupkamp mot Leicester og er borte i to måneder.

Til tross for to hjemmekamper mot moderat motstand, samt en tøff bortekamp mot Everton står overraskende nok Watford uten poeng etter de tre første serierundene. Det var ikke ventet etter lagets sterke sesong i fjorårssesongen. 0-3 mot Brighton i seriepremieren var spesielt overraskende. Endte på en flott 11. plass sist sesong, men hadde ikke bedre enn 6-5-8 på bortebane. Lagkaptein Troy Deeney er fortsatt på sidelinjen for bortelaget, ellers har ikke manager Javi Gracia noen mannskapsproblemer.

Newcastle vant 1-0 forrige sesong på St. James Park, mens Watford vant de to sesongene før der igjen. Kapable Watford har dått dårlig betalt hittil og slik oddsene er satt i denne kampen, er det uten tvil borteseier som lokker mest. 2,85 i odds på Watford er fin odds og spilles.