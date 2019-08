Ingen grunn til å spekulere mot Liverpool

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Dessverre blir kamp nummer tre mellom Wolverhampton og Burnley trukket, da den kampen er flyttet til søndag. Bonuspotten er fortsatt stigende og på ca 2,1 mill kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Liverpool - Arsenal

Toppkamp på Anfield Road mellom de to eneste lagene som har tatt full pott på de to første serierundene. Liverpool tok en komfortabel 4-1 seier hjemme mot Norwich i seriepremieren og fulgte opp med en sterk 2-1 seier borte mot Southampton sist helg. Formidable 17-2-0 på hjemmebane i fjorårssesongen og tapte heller ingen hjemmekamp i 2017/18-sesongen (12-7-0-). Førstekeeper Allison er fortsatt ute, og Adrian fortsetter således i mål. Naby Keita og Nathaniel Clyne er begge fortsatt uaktuelle, ellers har Jürgen Klopp alle sine beste menn tilgjengelige.

Arsenal har et greit skjema i de to første rundene. Nedrykksfavoritten Newcastle ble slått 1-0 borte i seriepremieren og sist lørdag ble det 2-1 seier hjemme over Burnley. Har dog slitt fryktelig på bortebane de siste sesongene. Svake 7-4-8 i fjorårssesongen var riktignok en forbedring fra 4-4-11 i 2017/18-sesongen, men Arsenal har fortsatt en vei å gå på bortebane. Arsenal-manager vil trolig gi rekordsigneringen Nicolas Pepe sjansen fra start. Mesut Özil og Granit Xhaka er begge usikre.

3-1, 4-0 og 5-1 i de tre forgående årene på Anfield. Det er vanskelig å argumentere mot hjemmeseier også denne sesongen. H.

2. Manchester United - Crystal Palace

Pangstart for United med 4-0 hjemme mot Chelsea i seriepremieren, mens det ble 1-1 i en velspilt kamp borte mot Wolverhampton mandag kveld. Et resultat som nok ga et korrekt bilde av kampen. Flotte 10-6-3 hjemme på Old Trafford forrige sesong og United kommer nok til å ta brorparten av sine poeng hjemme også denne sesongen. Langtidsskade Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah har fått selskap av Diogo Dalot på sidelinjen. Ellers er det intet nytt med Solskjærs lag.

Crystal Palace innledet sesongen med 0-0 hjemme mot Everton i en jevnspilt kamp. Søndag måtte London-laget gå tapende av banen mot nyopprykkede Sheffield United med 0-1 tap. Hadde faktisk anstendige 9-2-8 på bortebane i fjorårssesongen til tross for en beskjende tabellplassering. Palace må fortsatt klare seg uten skadede Mamadou Sakho og James Tomkins. Veteranen Gary Cahill kan få sin debut etter overgangen fra Chelsea.

7-2-0 på de ni siste tilsvarende oppgjørene på Old Trafford. 0-0 i fjorårssesongen, men det var på høstparten under Jose Mourinho. Vi tror United tar sesongens andre strake hjemmeseier. H.

3. Wolverhampton - Burnley

Kampen er flyttet til søndag og dermed blir denne trukket på lørdagskupongen. Fredag kveld er hjemmeseier markert med 58 prosent. Vi tar sjansen på halvgardering og håper at trekningskula ikke vil oss vondt. HU.

4. Brighton - Southampton

Flott start for Graham Potter og Watford. Etter en meget overraskende 3-0 seier borte mot Watford i seriepremieren, måtte laget nøye seg med 1-1 i hjemmepremieren sist lørdag til tross for mange sjanser til å ta hjem seieren. Fire poeng på de to første serierundene er uansett klart godkjent. Kjempet i nedrykksstriden i fjor, men berget plassen med to poengs margin og hadde ikke bedre enn 6-5-8 på hjemmebane da. Potter har ingen nye skader eller karantener i sitt mannskap.

Southampton har vært involvert i nedrykkstriden begge de to foregående sesongene. Endte fjerde sist i 2017/18-sesongen og femte sist i fjorårssesongen. 3-8-8 og 4-4-11 på bortebane i de to sesongene, det er alt annet enn imponerende tall. Heller ikke Southampton har noen nye skader eller karantener.

Men vant tilsvarende bortekamp 1-0 i fjor og spilte 1-1 for to sesonger siden. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Watford - West Ham

Hjemmelaget leverte en sterk sesong i fjor og endte på 11. plass med 50 poeng. Tok imidlertid kun en seier på de seks siste seriekampene og er ett av fire lag uten poeng på de to første serierundene. Skrekkelig 0-3 hjemme mot Brighton i seriepremieren, ble etterfulgt av 0-1 tap borte mot Everton forrige lørdag. Ustabile 8-3-8 på hjemmebane forrige sesong. Veteranspissen Troy Deeney har kneproblemer og blir ute i flere uker. Både Abdoulaye Doucoure og Roberto Pereyra er usikre.

West Ham fikk seg en leksjon hjemme mot Manchester City i seriepremieren på London stadium og røk hele 0-5. Reiste seg dog forrige helg med ett poeng borte mot Brighton. Var ujevne gjennom hele fjorårssesongen og endte med 15-7-16 totalt på 10. plass med 52 poeng. Svake 6-3-10 på bortebane. Sebastien Haller og Felipe Anderson måtte begge stå over kampen mot Brighton sist lørdag, men er begge friskmeldt til lørdagens kamp.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende, og vi merker oss at West Ham vant 4-1 her forrige sesong. Denne er vrien. HB.

6. Sheffield United - Leicester

Nyopprykkede Sheffield United står med fire poeng etter sine to første seriekamper. Sterkt poeng borte mot Bournemouth i seriepremieren, ble etterfulgt av 1-0 seier hjemme mot Crystal Palace sist søndag. Var veldig sterke defensivt i opprykkssesongen og slapp inn kun 41 mål. Flotte 15-4-4 på hjemmebane da. Midtbanespilleren John Fleck måtte ut med skade mot Crystal Palace og er usikker.

Leicester ble satt under hardt press de første 20 minuttene borte mot Chelsea sist lørdag og kom da også under 0-1 tidlig. Reiste seg dog sterkt og fikk sin fortjente utligning midtveis i 2. omgang og var også nærmest seieren til slutt. I seriepremieren ble det 0-0 hjemme mot svårslagne Wolverhampton. Moderate 7-4-8 på bortebane sist sesong. Venstreback Ben Chilwell er trolig også ute til lørdagens kamp.

Dette blir garantert tett og jevnt og alt annet enn usannsynlig et Leicester spiller sin tredke strake poengdeling. U.

7. Stoke - Leeds

De seks siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra Championship der det allerede er spilt fire serierunder.

Stoke rykket ned fra Premier League etter sesongen 2017/18, og gjorde ingen god figur i Championship forrige sesong. Endte helt nede på 16. plass med totalt 55 poeng. Moderate 8-9-6 på hjemmebane da. Innledet denne sesongen med to strake tap. Lørdag kom sesongens første poeng da de ble 2-2 hjemme mot Derby. Ny nedtur borte mot Preston i midtuken med 1-3 tap og etter fire serierunder ligger Stoke helt sist.

I motsatt ende av tabellen ligger Leeds fikk et seint seiersmål hjemme mot Brentford onsdag og vant 1-0. Leeds hadde direkte opprykk inne i det lengste forrige sesong, men sprakk på oppløpet og måtte nøye seg med playoff. Der røk laget for Derby i den første runden. Har vunnet begge bortekampene denne sesongen, men hadde ikke bedre enn 11-4-8 på bortebane forrige sesong til tross for 3. plass.

Stoke vant 2-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Det er ikke utenkelig at Stoke kan vinne igjen. Jeg spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Blackburn - Cardiff

Etter å ha innledet sesongen med to strake tap (1-2 hjemme for Charlton og 0-2 borte mot Fulham), har Blackburn slått tilbake med to strake seire. Solid 1-0 seier borte mot Hull i midtukerunden. Endte på 16. plass forrige sesong og hadde da 10-7-6 på eget gress. Både Tosin Adarabioyo og Ben Brereton måtte stå over midtukekampen mot Hull, men manager Tony Mowbray tror begge blir klare til lørdagens hjemmekamp.

Cardiff har hatt en helt grei start og med to seire og to tap hittil. Begge bortekamepne er tapt, mens begge hjemmekampene er vunnet med 2-1 mot hhv Luton og Huddersfield. Rykket som kjent opp til Premier League etter 2017/18-sesongen men gikk rett ned igjen, mye grunnet svake 4-2-13 på bortebane. 11-5-7 på bortebane i opprykkssesongen fra Championship 2017/18 sesongen. Marlon Pack, Neil Etheridge og Callum Paterson er alle uaktuelle for bortelaget.

1-1 i tilsvarende oppgjør i Championship i både 2015/16-sesongen og 2016/17-sesongen. Jeg tror ikke bortelaget reiser herfra med full pott. HU.

9. Fulham - Nottingham Forest

Etter det forsmedelige bortetapet (1-2) mot Barnsley i seriepremieren, har Fulham slått tilbake med tre strake seire. I onsdagens hjemmekamp mot Millwall hadde Fulham oppsiktsvekkende 84,5 prosent av ballinnehavet. Det er noe av det høyeste som er målt av statistikkleverandøren Opta. Fulham vant da også kampen med komfortable 4-0. Fulham brukte store summer på spillekjøp foran returen til Premier League forrige sesong, men sesongen endte likevel med katastrofe og nedrykk. Har beholdt toppspissen Aleksandar Mitrovic og er blant favorittene til direkte opprykk og retur til Premier League på første forsøk.

Nottingham Forest har vært i Championship i det som etterhvert føles som evigheter. Mange hadde tro på Forest før fjorårssesongen, men det endte med 9. plass og 66 poeng og tilslutt var det ni poeng opp til Derby på playoff. Imponerte ikke på bortebane da og vant kun fire av disse (4-11-8). Innledet denne sesongen med et skuffende hjemmetap for West Bromwich. Tok så et sterkt bortepoeng mot Leeds (1-1) og vant overbevisende 3-0 hjemme mot Birmingham i helgen. Onsdag ble det 1-1 borte mot Charlton. Joe Lolley måtte stå over midtukekampen mot Charlton, men er trolig tilbake lørdag.

4-0-1 på de fem siste seriekampene mellom lagene på Craven Cottage. Fulham har fått opp farten og selv om Forest tok poeng borte mot Leeds, tror vi ikke de får seg poeng her. H.

10. Charlton - Brentford

Velkjente Lee Bowyer er manager i nyopprykkede Charlton som har slått til med åtte poeng på de fire første seriekampene. det er nok over forventning, da laget var spådd i bunstriden før seriestart. Er sammen med Leeds og Swansea de to eneste ubeseirede lagene i Championship etter fire serierunder. Bunnsolide 16-5-2 hjemme på the Valley i opprykkssesongen fra League One. Forsvarsspilleren Chris Solly er fortsatte ue, det samme gjelder for langtidsskadde Beram Kayal og Lewis Page.

Velspillende Brentford innledet sesongen med et ufortjent 0-1 tap hjemme for Birmingham, men reiste seg direkte og vant 1-0 borte mot Middlesbrough. 1-1 hjemme mot Hull lørdag. Onsdag ga laget Leeds kamp om poengene på Elland Road, men måtte tåle baklengsmål mot etter 81 minutter og endte opp med 0-1 tap. Det betyr at Brentford står med fire poeng etter fire serierunder. Endte på 11. plass sist sesong, men vant kun tre bortekamper da (3-9-11). Det er ingen nye skader eller karantener for Brentford.

Åpen kamp dette. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Queens Park Rangers - Wigan

Etter en flott åpning med 2-1 seier borte mot Stoke og deretter 1-1 hjemme mot Huddersfield, måtte QPR bokføre andre strake tap da det ble 1-3 hjemme mot Swansea onsdag. Dermed står London-laget med fire poeng etter de fire første serierundene. Var veldig variable forrige sesong og endte blant annet med 9-3-11 hjemme på Loftus Road.

Wigan innledet sesongen med en litt overraskende 3-2 seier hjemme mot Cardiff. Men har deretter gått på tre strake tap, onsdag ble det 0-1 tap borte mot Middlesbrough og i den andre spilte bortekampen endte det 0-3 mot Preston. Endte på 18. plass forrige sesong og hadde da meget svake 2-5-16 på bortebane. Kieffer Moore måtte ut med skade i midtukekampen mot Middlesbrough og spissen blir ute i flere uker. Joe Gelhardt, Josh Windass og Anthony Pilkington er alle fortsatt ute, men Joe Garner er tilgjengelig igjen.

5-2-0 på de sju siste tilsvarende på Loftus Road. I mangel på sikkeralternativer, gir vi full tillit til QPR. H.

12. Hull - Bristol City

Variabel sesonginnledning av Hull. 1-2 tap borte for Swansea i seriepremieren og deretter 2-1 seier hjemme mot Reading. Så ble det 1-1 borte mot Brentford, før laget røk 0-1 hjemme mot Blackburn tirsdag kveld. Markus Henriksen som var lagkaptein forrige sesong, er havnet helt i kulden og var ikke med i tirsdagens tropp og har ikke spilt ett eneste minutt denne sesongen. Hull hadde en brukbar fjorårssesong og endte på 13. plass, etter blant annet pene 11-6-6 hjemme.

Bristol City hang med i playoffkampen i det lengste i vår, men endte tilslutt på 8. plass med 70 poeng og hadde seks poeng opp til Derby på 6. plass. Innledet denne sesongen med et skuffende 1-3 tap hjemme for Leeds, men har slått tilbake med sju poeng på de tre neste seriekampene. Råsterk 2-1 seier borte mot Derby i midtukerunden. Godkjente 11-5-7 på bortebane sist sesong.

Det står 1-2-1 på de fire siste tilsvarende. Bortelaget har garantert størst kapasitet og jeg tror de unngår tap. UB.

96-rekker:

1. Liverpool — Arsenal H

2. Manchester United — Crystal Palace H

3. Wolverhampton — Burnley HU

4. Brighton — Southampton U

5. Watford — West Ham HB

6. Sheffield United — Leicester U

7. Stoke — Leeds HUB

8. Blackburn — Cardiff HU

9. Fulham — Nottingham Forest H

10. Charlton — Brentford HU

11. Queens Park Rangers — Wigan H

12. Hull City — Bristol City UB

432-rekker:

1. Liverpool — Arsenal H

2. Manchester United — Crystal Palace H

3. Wolverhampton — Burnley HU

4. Brighton — Southampton HUB

5. Watford — West Ham HB

6. Sheffield United — Leicester U

7. Stoke — Leeds HUB

8. Blackburn — Cardiff HU

9. Fulham — Nottingham Forest H

10. Charlton — Brentford HUB

11. Queens Park Rangers — Wigan H

12. Hull City — Bristol City UB