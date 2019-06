Ingen målfest mellom Bolivia og Peru

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel VM: Brasil trenger ett poeng

V65 Momarken: Superduell og V65-jackpot på Momarken

V64 Visby: På Visby tror vi ikke V64-bankeren taper

V4 Jägersro: En kanon spilles banker til lunsj

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er ikke veldig mange fotballkamper som spilles tirsdag og det bærer naturlig nok også tirsdagens langoddsprogram preg av. Det spilles to kamper i fotball-VM for kvinner, og det spilles to kamper i U21-EM for menn. I tillegg er det to kamper i Copa America natt til onsdag og også to kamper i Gold Cup. I den finske toppserien spilles det også to kamper.





Bolivia – Peru - over/under 2,5 mål - B 1,57 (spillestopp kl 23.25)

Copa America, gruppe A. Bolivene spilte åpningskampen i mesterskapet, hvor de tapte 0–3 som forventet mot Brasil. Det var Bolivia sitt fjerde strake tap på rad Dermed fortsetter den svake formen fra oppkjøringskampene til turneringen.

De var også gjennom en vanskelig VM-kvalik, hvor de havnet på nest sisteplass i Sør-Amerika, så dette var vært en blytung periode for boliviansk fotball. De strever fryktelig med å få resultater, og har nå seks Copa America-tap på rad.

Bolivias landslagsagssjef Eduardo Villegas kan komme til å gjøre et par endringer i startelleveren fra første kampen. Både Gilbert Alvarez og Marcelo Moreno er aktuelle fra start.

Også Peru skuffet stort i sin første kamp i mesterskapet. De måtte nøye seg med 0–0 mot Venezuela, selv om motstanderen spilte med ti mann det siste kvarteret av kampen.

Det var lagets tredje strake match hvor de holdt nullen i ordinær spilletid i denne turneringen. De har spilt 0–0 mot Colombia (tapte 2–4 på straffespark) og de slo Brasil 1–0 i de to siste kampene i forrige Copa America.

Peru endte på tredjeplass i Copa America både i 2011 og i 2015. Laget viser fin form. Statistikken viser at de kun har tapt én av de siste ti kampene i Copa America. Tapet kom mot et chilensk lag som gikk hele veien til finalen i 2015.

Det ligger an til at Peru også vil gjøre endringer på laget før tirsdagens match. André Carrillo og Edison Flores kan få sjansen av landslagstrener Ricardo Gareca.

Peru er ubeseiret i de siste seks kampene mellom disse to nasjonene, og jeg tror de tar tre poeng i tirsdagens kamp. Oddsen på Peru-seier er bare 1,40. Det frister ikke. Jeg synes også det er vanskelig å gå for et handikap-spill siden kampene mellom disse lagene har vært tette og jevne.

Men det jeg er ganske sikker på er at denne kampen ikke blir noen målfest. Peru har kun scoret to mål på de fem siste kampene, men de har holdt nullen i tre av kampene. Nå møter det et boliviansk lag som opplever måltørke. Bolivene har nemlig gått målløs av banen i seks av de siste syv kampene.

Begge lagene har problemer foran mål. Jeg forventer at dette blir en kamp med få scoringer. Fire av Peru sine fem siste kampene har endt med under 2,5 mål Jeg tror vi får se et tilsvarende scenario tirsdag. Under 2,5 mål gir 1,57 i odds. Den kan spiles som singel, men 1,57 er naturligvis for lavt til et singelspill. Derfor bruker vi den i en dobbel.

Panama – Trinidad og Tobago H 1,85 (spillestopp kl 01.25)

Gold Cup, gruppe D. Panama gikk videre fra gruppespillet i Gold Cup i 2017, men tapte knepent mot Costa Rica i kvartfinalen.

Panama har spit 14 kamper på rad uten seier. I de to siste oppkjøringskampene til Gold Cup møtte de Colombia og Uruguay, og de tapte begge kampene 0–3.

Jeg så Panama i et par kamper i VM i Russland sist sommer, og jeg synes de spilte brukbar fotball til tider. Nå har de mistet noen av ledertypene i laget, men de har fortsatt flere spennende spillere i troppen. Den største stjernen er Gabriel Torres som spiler i Chile. Han blir viktig i denne kampen, tror jeg. Universidad de Chile-spissen kan fort bli tungen på vektskålen i denne matchen.

Trinidad and Tobago spiller sin første Gold Cup-turnering på fire år. De er havnet i gruppe med vertsnasjonen USA, Panama og Guyana.

USA er soleklare favoritter til å vinne denne gruppen, og alt tyder på at annenplassen vil bli en kamp mellom Trinidad and Tobago og Panama. Derfor er nattens kamp i St. Paul så viktig for begge lagene.

Trinidad er i dårlig form før mesterskapet. De har kun vunnet én av de siste åtte kampene, og de står uten seier i de fire siste kampene

Joevin Jones er den viktigste spilleren hos Karibia-nasjonen. Forsvarsspilleren spiller til daglig for Seattle Sounders i MLS. Trinidad har vist brukbare takter bakover på banen, men offensivt har de ikke mye å by på.

Panama har ikke vunnet en eneste kamp siden april 2018. Den seieren kom ironisk nok mot nattens motstander. De slo dem 1–0 den gangen.

Trinidad og Tobago er fullstendig ute av form, og jeg tror at Panama er laget som klarer å bryte den negative trenden her. 1,85 i odds på Panama-seier virker som et ok spill på denne kampen. Jeg bruker denne i en dobbel sammen med under 2,5 mål i kampen mellom Bolivia og Peru. Tirsdagens dobbelttips gir pene 2,90 i odds. Spillestopp er klokken 23.25.

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset!