Ingen målfest på Stade de France

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Lørdagskupong fra den engelske bakgården

Oddssingel EM-kval: Ronaldo og Portugal tåler ikke flere feilskjær

Oddssingel EM-kval: Klarer England å holde nullen mot Bulgaria

V75 Bjerke: Gnistrende V75-lørdag på Bjerke

V75 direkte: Se helgens V75 gratis på Nettavisen

V5/V5 Jägersro: Mer galoppmoro med Lopez

EM-kvalifiseringen preger lørdagens langoddsprogram. Det spilles sju kamper lørdag kveld. Det er pause i de store ligaene i Europa, men full rulle i League One, League Two og National League i England. Det spilles ellers full runde i Toppserien for kvinner denne helgen, og det er et rikt utvalg av kamper fra både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

Frankrike – Albania - under 2,5 mål - 2,40 i odds (spillestopp kl 20.40)

Klarer de franske verdensmesterne å skaffe seg en plass i EM i 2020? Etter fire runder har tre nasjoner tatt ni av tolv mulige poeng. Det er kun målforskjellen som skiller Frankrike, Tyrkia og Island.

Frankrike burde ikke ha problemer med å sikre seg en av de to topp-plasseringene, men da trenger de tre poeng hjemme på Stade de France mot Albania.

Men: Albania er ikke til å spøke med. De har vunnet to av de fire første kampene i gruppespillet, og de slo Frankrike så sent som i 2015. Det var i Albania. Året før holdt albanerne franskmennene til 1–1 på bortebane, så Didier Deschamps sine menn har ikke råd til å gå på en ny blemme som den mot Tyrkia i juni da de tapte 0–2 i Istanbul.

Det franske laget skal være klart best, men det kan hende at de vil bruke litt tid å spille seg inn siden flere av lagets største profiler er ute med skader.

Aymeric Laporte er ute med en kneskade. Han erstattes av Barcelona-spilleren Samuel Umtiti. Selv om Umiti er kalt inn som reserve er det godt mulig han starter lørdagens kamp.

Mancheste United-stjernen Paul Pogba er heler ikke tilgjengelig. Han siter med en ankelskade, og er erstattet av talentfulle Mattéo Guendouzi fra Arsenal. N'Golo Kante, Tanguy Ndombele og Kylian Mbappé er heller ikke i troppen på grunn av skader.

Det betyr at det vil være mange nye ansikter i startelleveren til Frankrike i kveld.

Franskmennene skal vinne alle hjemmekampene sine i denne kvalifiseringen. De høvet over Island og vant 4–0 i den eneste hjemmekampen de har spilt så langt, men jeg tviler på at Frankrike klarer å kjøre over Albania på samme måten.

Statistikken viser at det har vært scoret under 2,5 mål i seks av Albanias siste syv kamper i EM-kvalifiseringen, og jeg tror albanerne vil spille ultradefensivt i denne kampen i håp om å få med seg ett poeng.

Historien viser også at kampene mellom Frankrike og Albania ikke har vært noen målfester. Det har vært scoret under 2,5 mål i de tre siste kampene mellom disse to lagene.

Jeg tror Frankrike vinner lørdagens kamp, men de kommer ti å stange mot et albansk lag som parkerer bussen foran 16-meteren. Det betyr at det kan bli en målfattig kamp på Stade de France.

At det blir under 2,5 mål i kampen gir 2,40 i odds. Det er spillbart, slik jeg ser det.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!