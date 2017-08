Ingen marerittreprise for Brann

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Erlandsen kan prioritere cupen

Oddstips 2: Clough må tenke på ligaen

Oddstips 3: Sensasjonslaget Florø kan sjokkere igjen

V4 Jägersro: Knallspennende lunsj på Jägersro

De første syv kampene kommer fra norsk cup, mens de siste fem er fra første runde i den engelske ligacup. Innleveringsfrist er klokken 18.25.

Bonuspotten, som utbetales til en spiller alene om tolv rette, er nå oppe i 1,7 millioner kroner.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Mjøndalen — Brann

Mjøndalen kom seg videre fra forrige runde ved å slå ut storebror Strømsgodset før sommeren, et Strømsgodset-lag som da var i formkrise. Nå er det bruntrøyene sin tur til å slite tungt med formen, for de står med ett poeng på de siste tre kampene i OBOS-ligaen og tre tap på rappen.

Hjemme på Isachsen Stadion er de imidlertid svært mye bedre enn på reisefot, men også på eget gress har de sviktet i det siste. Hjemmetallene i ligasammenheng er 5-2-2 totalt.

Få MIF-fans har glemt 3-0-seieren hjemme over Brann for noen år tilbake, men det er nye tider nå.

Gjestene spilte egentlig en svært så solid bortekamp mot Aalesund på søndag, men et par tvilsomme straffespark gjorde at de bare fikk med seg 3-3 hjem. Uansett en stor opptur spillemessig etter en rekke ganske svake prestasjoner inn mot sommerferien, så det var mye positivt å ta med seg - om enn ikke resultatet.

Bergenserne er, som normalt, klart best på hjemmebane, men 2-4-3-tallene på bortebane forteller ikke hele sannheten. De har vært gode spillemessig, men fått dårlig betalt.

Mjøndalen vil være topp motiverte til å slå Brann på hjemmebane igjen, men formen er såpass svak at det ser usannsynlig ut. UB.

2. Kristiansund BK — Florø

Hjemmelaget har virkelig fått det tøft i Eliteserien den siste tiden og har to poeng på sine siste fire kamper. Det har ført til at de synker stadig nærmere avgrunnen og i Eliteserien ligger de nå på kvalifiseringsplass. Overlevelse i toppdivisjonen er klar førsteprioritet og helgens hjemmekamp mot Sarpsborg 08 er nok allerede i bakhodet til vertene.

På hjemmebane har de ikke tapt sin serieåpningen mot Molde og 3-5-1 er solide tall på eget gress.

Gjestene er også nyopprykket foran denne sesongen, men de til OBOS-ligaen. Og i motsetning til dagens motstander, har de tatt nivået med storm og er inne i sin livs form for tiden. De siste syv seriekampene har de vunnet og de er nå i rute - og vel så det - til å sikre en kvalifiseringsplass.

Den prestasjonen er imponerende nok og 4-1-4 er også solide bortetall. De spiller normalt på naturgress, som ikke gir dem en fordel i dagens kunstgresskamp, dog.

Florø er såpass i vinden at de kan slå ut et KBK-lag som virkelig sliter om dagen. HB.

3. Haugesund — Molde

Haugesunds flotte rekke med seks kamper på rad i ligaen uten tap fikk en bitter slutt med et 2-1-tap for Sarpsborg 08 hele fire minutter på overtid. Det er seks poeng opp til dagens motstander Molde på bronseplass nå og i tilsvarende kamp i ligaen ble stillingen 0-0.

FKH har vært pålitelige på hjemmebane denne sesongen, hvor 4-3-1 er solide tall. Tapet kom for Odd, da skienslaget var i sin klart beste form denne sesongen.

Gjestene løste en tøff bortekamp mot et Tromsø-lag som hadde ny trener med en sterk 2-1-seier på Alfheim. Dermed fortsetter de å sette press på sarpingene og Rosenborg i ligaen, samtidig som at luken ned til Brann økte.

Nettopp Rosenborg kommer på besøk til helgen, en kamp de er nødt til å vinne om det skal være noe håp om seriegull. Den kampen er nok litt i bakhodet allerede.

HU(B).

4. Stabæk — Aalesund

Det er ikke lett å bli klok på Stabæk denne sesongen. En god formperiode inn mot sommerferien ble avløst av et skrekkelig 1-3-tap for Sandefjord i helgen. Stabæk ser etter alle solemærker ut til å bli en middelhavsfarer i ligaen denne sesongen.

Ustabile har de vært også på hjemmebane denne sesongen, 4-2-4 er tallene, med 3-1-seier i tilsvarende kamp i serieåpningen.

Gjestene hadde behov for en god dose dommerhjelp for å redde inn 3-3 mot Brann, etter to straffer som ble heftig diskutert i etterkant. Trond Fredriksen bryr seg neppe, for han fikk laget sitt ut av en tre kamper lang tapsrekke.

AaFK har vært best på hjemmebane denne sesongen og har 2-4-3 på reisefot så langt. De spiller til vanlig på kunstgress, dagens kamp går på naturgress.

Stabæk hadde bra kontroll på Aalesund sist og bør klare å gjenskape den flyten. H.

5. Jerv — Rosenborg

Arne Sandstø og Jerv er i form. En svært trøblete start på sesongen har blitt avløst av fire seirer på de siste fem kampene og plutselig er det bare tre poeng opp til kvalifiseringsplassen. Jerv har vært i toppen av OBOS-ligaen de to siste sesongene og er normalt et av de bedre lagene på dette nivået.

Gultrøyene har bare 3-4-2 på hjemmebane denne sesongen, men har forbedret seg kraftig her.

Gjestene har kommet seg over nedturen i Champions League med en fin-fin 4-1-seier over Kristiansund hjemme, som opprettholdt ligaledelsen på fem poeng. På bortebane har de vært svært solide defensivt denne sesongen.

RBK møter Molde borte til en viktig kamp på lørdag og en viss rotasjon er å vente. Men trøndertroppen er såpass bra at det skal gå fint læll. B.

6. Sarpsborg 08 — Odd

Hjemmelaget tok en sen og svært viktig seier over FK Haugesund i helgen som gikk. Den gjorde at de fortsatt er fem poeng opp til RBK i serien, et gap som kan bli mindre når trønderne gjester Molde til helgen. Uansett, sarpingene har nok helgens bortekamp mot Kristiansund i tankene og en viss rotasjon er å forvente.

Sarpsborgs kanskje største styrke denne sesongen er imidlertid bredden og de har virkelig mange kvalitetsspillere å ta av. Det betyr at de kan mønstre et slagkraftig mannskap selv uten alle de faste starterne.

Odd fikk en slutt på sin svake rekke med syv kamper uten seier i serien da de slo bortesvake Sogndal 2-1 hjemme i helgen. Dermed ligger de tilnærmet midt på tabellen, med kortere opp enn ned til plasser av betydning.

Telemarkingene har imidlertid vært soleklart best på hjemmebane denne sesongen og 2-2-4 er svake bortetall.

De fire siste kampene mellom lagene har endt uavgjort og det er grunn til å vente et tett oppgjør også her. HU.

7. Lillestrøm — Tromsø

Hjemmelaget så ut til å cruise mot en seier borte mot Viking søndag, men slapp inn to mål i andre omgang og måtte nøye seg med 2-2 i den første kampen etter ferien. En god formperiode mot slutten av vårsesongen sørget for at det er fem poeng ned til kvalifiseringsplass.

Vertene har vært ustabile på hjemmebane, men plukker flesteparten av sine poeng her med 4-1-4. Da lagene møttes i tilsvarende oppgjør i mai, vant LSK hele 4-1.

Tromsøs første kamp under deres nye trener Simo Valakari fikk en bitter slutt. De tok ledelsen etter en snau halvtime, men tapte til slutt 2-1 etter et sent vinnermål. Dermed overtok de jumboplassen fra Viking og det skiller hele fire poeng opp til kvalifiseringsplass.

Kommende mandags bortekamp mot Vålerenga blir dermed langt viktigere enn denne cupkampen og Valakari har nok alt fokus på å redde stumpene i serien. 2-1-6 er bortetallene i serien og naturgressunderlaget gjør neppe noen tjenester for kunstgresslaget TIL.

H.

De siste fem kampene kommer fra den engelske ligacupen.

8. Sheffield United — Walsall FC

Hjemmelaget fra stålbyen Sheffield fikk en finfin åpning på sin retur til the Championship med sin 1-0-seier over et Brentford-lag som er ventet å kjempe i toppen. De rykket opp fra League One som suveren seriemester forrige sesong og har med seg deler av flyten fortsatt.

Til helgen venter dog en langt viktigere kamp, borte mot Middlesbrough, og det er grunn til å vente en viss rotasjon i dagens mannskap.

For Walsall kommer fra nivået under, League One, der de sesongåpnet med et bortetap for Bury. De havnet tilnærmet midt på tabellen forrige sesong og tok bare litt over halvparten av Sheffield Uniteds poeng. Borte var de klart svakere enn på eget gress.

H.

9. Colchester United — Aston Villa

Hjemmelaget spiller til vanlig i League Two, hvor de havnet på den bitre åttendeplassen - første plass utenfor playoff - forrige sesong. Denne sesongen ble åpnet med et tungt 3-1-tap borte for Accrington Stanley i helgen.

Colchesters store styrke ligger i spillet på hjemmebane, hvor de plokket over to tredeler av poengene sist sesong.

Gjestene startet sin sesong på Championship-nivå med 1-1 hjemme mot nynedrykkede Hull. The Villans har klare opprykksambisjoner denne sesongen og Steve Bruce kommer neppe med sitt sterkeste mannskap til denne cupkampen.

Likevel må vi krysser B, for to nivåer forskjell er nok for meget for Colchester. (H)B.



10. Leeds United — Port Vale

Vertene fikk en finfin start på sesongen under sin nye manager Thomas Christiansen, som kommer fra APOEL Nicosia. 3-2 over Bolton etter en perfekt første omgang. Vi husker hvordan Leeds havnet like utenfor playoffplassene forrige sesong og det er de naturligvis ikke ute etter å gjenta i ligaen denne sesongen, så en viss rotasjon er å forvente.

Port Vale spiller til vanlig på fjerde nivå, altså League Two, etter nedrykk sist sesong. De sesongåpnet med en fin borteseier over Crawley i helgen, 1-3.

Forrige sesong var de helt elendige på bortebane og det er hovedgrunnen til at de røk ut av League One.

H.



11. Crewe Alexandra — Bolton Wanderers

Vertene spiller til vanlig på League Two-nivå og havnet på nedre halvdel av tabellen der forrige sesong. Inneværende sesong ble åpnet med 2-2 hjemme mot Mansfield, et godkjent resultat. Sist sesong slo det ut Sheffield United i første runde av ligacupen og røk ut etter ekstraomganger borte mot Blackburn.

Nyopprykkede Bolton åpnet som nevnt sesongen på verst tenkelig vis, med 2-3-tap hjemme for Leeds. De har hatt en ganske elendig sesongoppkjøring resultatmessig, uten at vi legger oss for mye opp i dét.

Bolton har røket ut av ligacupen i første runde de siste to sesongene, men er to nivåer bedre enn Crewe, så her skal det være muligheter for avansement. H(U)B.



12. Oldham Athletic — Burton Albion

Hjemmelaget var lenge med i nedrykksstriden i League One forrige sesong, men reddet ny kontrakt ved hjelp av en sterk sluttspurt. Plukket snaue to tredeler av sine poeng på hjemmebane og klokket inn på 8-9-6 i ligaen.

I første runde av fjorårets ligacup slo de ut Championship-laget Wigan, før de røk for Preston North End.

Det ble en bekmørk start på sesongen for Nigel Clough og hans Burton-lag, som røk 0-1 hjemme for Cardiff på åpningsdagen. De er unektelig ventet å slite tungt denne sesongen. På bortebane slet de hele forrige sesong og de plukket snaue to tredeler av sine poeng på hjemmebane.

Burton må tenke på ligaen og her er det grunn til å mistenke en overraskelse. HUB.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Mjøndalen — Brann UB

2. Kristiansund BK — Florø HB

3. Haugesund — Molde HU

4. Stabæk — Aalesund H

5. Jerv — Rosenborg B

6. Sarpsborg 08 — Odd HU

7. Lillestrøm — Tromsø H

8. Sheffield United — Walsall FC H

9. Colchester United — Aston Villa B

10. Leeds United — Port Vale H

11. Crewe Alexandra — Bolton Wanderers HB

12. Oldham Athletic — Burton Albion HUB

Og 432-rekker:

1. Mjøndalen — Brann UB

2. Kristiansund BK — Florø HB

3. Haugesund — Molde HUB

4. Stabæk — Aalesund H

5. Jerv — Rosenborg B

6. Sarpsborg 08 — Odd HU

7. Lillestrøm — Tromsø H

8. Sheffield United — Walsall FC H

9. Colchester United — Aston Villa HB

10. Leeds United — Port Vale H

11. Crewe Alexandra — Bolton Wanderers HUB

12. Oldham Athletic — Burton Albion HUB