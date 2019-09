Ingen scorer mer på hjemmebane enn Sadio Mané

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Landslagspausen er over, og lørdag er Premier League endelig tilbake på langoddsprogrammet. Det spilles også interessante kamper både i spansk La Liga og i tysk Bundesliga. I La Liga møter Martin Ødegaard og Real Sociedad serieleder Atletico Madrid hjemme på Anoeta, mens i Tyskland er det storkamp mellom RB Leipzig og Bayern München. Det spilles også en kamp i den hjemlige eliteserien, hvor Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal.

Liverpool - Newcastle - første målscorer Sadio Mane - 3,50 i odds (spillestopp kl 13.25)

Liverpool topper Premier League-tabellen med tolv poeng etter fire første kampene. De ligger to poeng foran Manchester City, som antakeligvis blir den største utfordreren om ligatittelen denne sesongen.

Før landslagspausen satte Jürgen Klopps mannskap ny klubbrekord da de slo Burnley 3–0. Det var den 13. Premier League-seieren på rad.

Liverpools imponerende seiersrekke er ikke den eneste positive statistikken de kan vise til før lørdagens kamp på Merseyside. Resultatene viser at Anfield er et fort. Liverpool er ubeseiret i de siste 40 Premier League-kampene på hjemmebane, og det er ingenting som tyder på at Newcastle ødelegge den statistikken. Liverpool har nemlig ikke tapt hjemme mot Newcastle på de siste 23 ligakampene.

Mens flere av storklubbene i Premier League har hatt de viktigste spillerne sine på landslagsoppdrag, så har Jürgen Klopp hatt to av sine mest sentrale spillere, Sadio Mané og Mo Salah, på treningsfeltet. Det tror jeg kan være en fordel for Liverpool.

Duoen har startet sesongen utrolig bra. Salah har scoret tre mål og har to målgivendepasninger, mens Mané har to scoringer og én målgivende pasning. Liverpool er et lag, men de er på sitt beste når Salah og Mané er i form.

Newcastle tapte de to første ligakampene denne sesongen, men er nå uten tap i de to siste kampene. De slo Tottenham i London, og de spilte uavgjort mot Watford. Med fire poeng ligger laget til Steve Bruce på 14.-plass, men de er bare ett poeng foran Aston Villa som ligger under nedrykksstreken.

Steve Bruce opplever en liten skadekrise hos The Magpies. Han mangler seks nøkkelspillere til den vanskelige kampen på Anfield. Forsvarsspillerne Florian Lejeune og DeAndre Yedlin, midtbanespilleren Allan Saint-Maximin og spissene Dwight Gayle og Andy Carroll er alle ute. Det er også usikkert om midtbanemannen Miguel Almirón er spilleklar etter å ha vært på landslagsoppdrag.

Tyneside-laget skal få kjørt seg mot et Liverpool-lag som jakter sin femte strake seier. Salah har vært et mareritt for Newcastle de siste sesongene. Han har scoret tre mål på de tre siste kampene mot The Magpies. Sadio Mané har til sammenligning kun én scoring mot laget fra Nordvest-England på de tre siste kampene. Jeg har likevel tro på at han kommer på scoringslisten lørdag, og det er ikke tatt ut av løse luften.

Svenske Emil Krafth, som spiller høyreback hos Newcastle, er en offensiv type. Han er hurtig, og liker å komme opp i banen. Det gi Sadio Mané store rom å løpe i, og da er han god.

Mané scoret 22 mål for Liverpool i Premier League forrige sesong, og 18 av dem kom hjemme på Merseyside. Det var ingen spillere i Premier League som har scoret flere mål på hjemmebane enn senegaleseren. Pussignok har ikke Mané scoret i de to første hjemmekampene denne sesongen, men han scoret i begge bortekampene til Liverpool.

At Mane scorer gir 1,75 i odds. Det er litt snaut, men å kjøre et tips på at han er kampens første målscorer er mer interessant. Han scoret tross alt det første målet i fem av de siste åtte hjemmekampene sist sesong. At han gjør blir kampens første målscorer belønnes med finfine 3,50 i odds. Det mener jeg er spillbart.

