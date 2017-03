Ingen walkover for Åge Hareide

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Ingen var alene om tolv rette på lørdag og dermed vokser bonuspotten videre. Nå ligger det 2,2 millioner kroner ekstra til en spiller som er alene om å ha tolv rette.

Dagens tippekupong er en kombinasjon av ni kvalifiseringskamper og tre kamper fra spansk 1. divisjon. Dermed er innleveringsfristen klokken 17.55.

1. Nord-Irland — Norge

Lars Lagerbäck er klar for landslagsdebut og det er ingen enkel motstander som møter Norge i kveld. Nord-Irland kvalifiserte seg videre til sekstendelsfinalen av sommerens EM, hvor de røk 1-0 for Wales. De har også åpnet denne kvalifiseringen greit, med uavgjort borte mot Tsjekkia, tap for Tyskland og 4-0-seire over både San Marino og Aserbajdsjan på hjemmebane.

Offensivt er Nord-Irland intet stort lag, men de har en del Premier League-kjenninger i kaptein Steven Davies (Southampton), samt Chris Brunt, Jonny Evans og Gareth McAuley (alle West Bromwich). Defensivt er det knallsterke og resten av laget består av i hovedsak Championship-spillere. Shane Ferguson er suspendert og Will Grigg er skadet, ellers står det bra til med troppen.

Entusiasmen virker å være tilbake i Norge-laget, som har hatt sin første uke med Lars Lagerbäck i London denne uken. Selv uten Alex Tettey og Skjelbred, som har lagt opp, kan man stille et solid mannskap, fritt for skader på nøkkelspillerne. Ole Selnæs er dog suspendert.

Joshua Kings form gjør ham selvskreven på laget, trolig med Søderlund ved sin side.

En ny tid begynner for Norge og dette blir en fysisk krig mot et muskuløst Nord-Irland. Vi tør ikke utelukke noe i Lagerbäcks debut. HUB.

2. San Marino — Tsjekkia

San Marino tapte forrige hjemmekamp 0-8 for Tyskland og har scoret bare ett mål på sine fire kamper, borte mot Norge. De er kasteballen i denne gruppen og det er kanskje ikke rart - de har ingen profesjonelle fotballspillere i sin tropp.

Tsjekkerne har vært gjennom et aldri så lite generasjonsskifte, med en rekke av veteranene ute siden sommerens EM. Spissene Tomas Necid og Matej Vydra er ikke med i troppen, forsvarer Kadlec er også utilgjengelig. Deres eneste bortekamp endte med 3-0-tap i Tyskland, men i dag skal de ha gode vinnersjanser. B.

3. Aserbajdsjan — Tyskland

Vertene åpnet med to rake seirer, over Norge og San Marino, men har så fulgt opp med ett poeng på de to siste og forrige kamp ble det 4-0-tap i Nord-Irland. Før runden ligger de á poeng med nettopp Nord-Irland, som i skrivende stund har andreplassen.

Vertenes eneste hjemmekamp endte med 1-0-seier over tafatte Norge. Alle nøkkelspillere foruten angriperen Aliyev virker å være tilgjengelige for kampen i Baku.

Tyskerne vant 1-0 over England i en showkamp på onsdag, da Lukas Podolski fikk lov til å takke av for seg med kapteinsbind og klassescoring. I denne kvalifiseringsgruppen har de vunnet samtlige fire oppgjør og det uten baklengsmål.

Ingen Götze, Reus, Gündogan, Neuer eller Boateng for tyskerne, uten at de lider noen nød av den grunn. Denne vinner de. B.

4. Armenia — Kasakhstan

Armenia har et seigt mannskap, som tapte knepent for Polen og Danmark, stort for Romania før de slo Montenegro 3-2 hjemme i forrige kvalifiseringskamp. De har dermed tre poeng på fire kamper og ligger poenget foran dagens motstander.

Henrikh Mkhitaryan har nok ingen stor konkurranse om årets spiller i Armenia-prisen, han er heldigvis tilbake i slag for hjemmelaget. Det gir dem håp.

Gjestene har holdt både Polen og Romania til uavgjort i sine to hjemmekamper, men borte har de tapt 5-0 for Montenegro og 4-1 for Danmark. De er altså intet stort bortelag. På papiret ser laget ganske begredelig ut, med bare én spiller utenfor hjemlig liga. Kaptein Smakov er sammen med et par andre viktige brikker ute av kampen i dag og vi lener oss mot vertene. H.

5. Montenegro — Polen

Montenegrinerne fikk en knallstart på kvalifiseringen, med syv poeng på de tre første kamper, inkludert en knallsterk 1-0-seier borte over Danmark. Så røk de på et tap i Armenia etter et sent seiersmål og plutselig var danskene bare poenget bak.

Samtlige nøkkelspillere er tilgjengelig for vertene i dag og de har noen spillere på høyt nivå. Spissen Stevan Jovetic likner endelig seg selv for Sevilla og blir deres viktigste angrepsvåpen. De har vunnet sin eneste hjemmekamp, 5-0 over Kasakhstan.

Gjestene topper gruppen med ti poeng fra fire kamper og har vunnet tre på rappen, etter en skuffende poengdeling i Kasakhstan. På papiret har de som kjent et knallsterkt lag og de kom helt til kvartfinalen i EM, hvor de røk for mesterne Portugal.

Krychowiak måtte trekke seg med skade, midtbanekollega Jodlowiec er også ute. Ellers er samtlige nøkkelspillere for Polen tilgjengelige og vi trekker frem Lewandowski, Pisczek, Glik, Milik og Grosicki som de kanskje aller vasseste spillerne. Og målvaktene, da, tre som holder høy klasse.

Det er en kvalitetsforskjell mellom lagene, men Montenegro har åpnet kvalifiseringen svært godt og kan absolutt plage polakkene på en god dag. HB.

6. Romania — Danmark

Rumenerne har gjort som forventet så langt og har tatt fem poeng fra fire kamper, med tapet for Polen som eneste nederlag. Den andre hjemmekampen endte noe skuffende med 1-1 mot Montenegro.

Romania har dog ikke en stall som minner om deres forsvunne storhet. I tillegg er deres beste spiss, Florin Andone, suspendert og midtbanegeneralen Stancu går skadet - to nøkkelspillere. Det etterlater bare et par-tre spillere som holder greit nivå, målvakt Tatarusano (Fiorentina) og stopper Chiriches (Napoli) er de mest sentrale. De har også et par gode spillere i Anderlecht, Stanciu og Chipciu.

Danskene har på sin side levert under pari, med tap borte for Polen og hjemme for Montenegro (!), en lite overbevisende seier over Armenia og heldigvis en 4-1-seier over Kasakhstan i forrige kvalifiseringskamp. De har en rekke formspillere i laget, med Schmeichel og Christian Eriksen virkelig i flytsonen. Spiller for spiller er det ingen tvil om at Åge Hareide har den overlegne stallen.

Nikolai Jørgensen og Kasper Dolberg sliter begge med skader, førstenvnte er dog fortsatt med i troppen. Michael Krohn-Dehli er skadet av de aktuelle starterne.

Det er ikke utenkelig at gjestene kan få problemer her og vi tar med poengdeling på våre større systemer. (U)B.



7. England — Litauen

Som nevnte spilte England treningskamp borte mot Tyskland og tapte den 1-0, uten at de gråter for mye over det. De har ti poeng på fire kvalifiseringskamper, med uavgjort i Slovenia som eneste poengtap.

Harry Kane, Wayne Rooney, Daniel Sturradge, Jordan Henderson, Phil Jones og Theo Walcott er blant de utilgjengelige spillerne, men de kan fortsatt mønstre et greit mannskap.

Litauen har ingen spesielt gode spillere, de står med fem poeng på fire kamper etter å ha slått kasteballen Malta og spilt uavgjort mot Skottland og Slovenia. Mot Slovakia ble de imidlertid smadret 4-0 i forrige kvalifiseringskamp.

Alt annet enn H er uaktuelt. H.

8. Malta — Slovakia

Malta er som nevnt kasteballen, med null poeng på fire kamper og 1-10 i målforskjell. Michael Mifsud holder fortsatt koken og er med, ellers er dette laget lite å skryte av. Kaptein Briffa er ikke med.

Slovakia har på sin side et lag med klassespillere og en jevn og solid tropp. Marek Hamsik har enda en knallsesong. På spissplass er det dog noe tynt, som et har vært en god stund.

Gjestene åpnet med 1-0-tap for både Slovenia og England, før de senere har slått Litauen og Skottland. Dagens kamp er en de må vinne og det tror vi de klarer greit. B.

9. Skottland — Slovenia

Vertene åpnet med en kontrollert 5-1-seier borte mot Malta, men siden det har det gått kraftig nedover. Ett poeng fra hjemmekampen mot Litauen er det eneste de har fått med seg på de siste tre kampene i denne kvalifiseringen.

I midtuken spilte de treningskamp mot Canada uten å imponere, de havnet under og klarte bare 1-1 på hjemmebane. Samtlige nøkkelspillere er tilgjengelige for trener Gordon Strachan, kanskje med unntak av Morrison, McArthur og Fraser, som er tvilsomme. Det er et jevnt lag med spillere på greit nivå i Premier League og Skottland.

Gjestene har fått en solid åpning på denne kvalifiseringen og ligger bare to poeng bak England, etter uavgjort mot dem og Litauen, samt seire over Malta og Slovakia. De har et lag bestående av greie spillere, med midtbanetrioen Birsa, Kurtic og Ilicic samt verdensklassekeeperen Jan Oblak som de bærende bjelkene.

På bortebane har de 2-2 mot Litauen og en knepen 1-0-seier over Malta, altså ikke altfor imponerende. Skottene har imponert lite de senere årene, men hjemmebanefordelen skal ikke undervurderes. HU(B) her.

De tre resterende kampene kommer fra spansk segunda.

10. Mirandes — Huesca

Vertslaget ligger helt sist i divisjonen, uten at det er mer enn fire poeng opp til trygg grunn - eller 15 opp til kvalifiseringsplass for opprykk. Formen er mindre imponerende, med to poeng fra de siste fire kampene sine. På hjemmebane har de tatt bare ett poeng fra sine siste tre kamper og statistikken 5-5-5 er ikke særlig imponerende.

Gjestene kjemper på sin side om opprykksplass og de har bare poenget opp til Getafe på kvalifiseringsplass. Formen er svært sterk og de har plukket 14 poeng fra sine siste seks ligakamper.

Fem poeng på på de siste tre bortekampene i ligaen har forbedret en ellers svak bortestatistikk til 2-9-4. Over halvparten av kampene har altså endt uavgjort og poengdeling må med på vår kupong. (H)UB.

11. CF Reus Deportiu — Ucam Murcia CF

Det nyopprykkede hjemmelaget har en meget sterk sesong så langt, selv om de har falt av lasset noe med tanke på opprykkskampen. Forrige søndags borteseier over topplaget Tenerife var deres første trepoenger på åtte kamper, hvorav hele seks har endt med poengdeling.

Poengdelinger har blitt gjennomgangsmelodien for vertene denne sesongen, som også er et av få lag med bedre poengfangst borte enn hjemme. 4-7-4 er likevel helt ålreite hjemmetall.

Gjestene ligger tre poeng bak dagens motstander og har også en grei form, med åtte poeng på sine siste fire kamper. De står uten tap på sine siste tre bortekamper og har med det forbedret bortetallene til anstendige 3-7-4.

HU.

12. Elche — Real Zaragoza

Også Elche er innenfor rekkevidde til en kvalifiseringsplass, med fem poeng opp til det gyldne land. Formen er høyst ustabil, med ni poeng på de siste seks kamper. Forrige helg ble det en solid borteseier over et godtgående Gimnastic-lag.

De er omtrent like gode hjemme som borte og 5-6-3 er ikke all verden til hjemmestatistikk til denne ligaen å være. Alle de tre siste kampene deres har endt med poengdeling.

Gjestene er også i svært ustabil form, med syv poeng fra de siste seks og fire poeng på de siste tre bortekamper. Tre av de siste fire kampene deres er tapt. Med fire poeng opp til dagens motstander, er nedrykk i øyeblikket mer sannsynlig enn en plass blant playoff-lagene.

Bortelaget har sin klare styrke hjemme i Zaragoza og bortetallene er ikke bedre 2-5-8 denne sesongen. HU.



