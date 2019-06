Ingen walkover for Rosenborg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten vokser stadig nå og er på ca 2,7 mill kr denne søndagen. Innleveringsfristen er kl 17.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Brann - Lillestrøm

I motsetning til en rekke andre av Eliteserielagene, kom Brann seg velberget hjemme 3. runde i cupen onsdag med 2-1 seier borte mot Sogndal. 1-1 mot Haugesund i Eliteserien forrige lørdag, det var nok et greit resultat i en jevnspilt kamp. Står med 18 poeng og ligger på 4. plass før denne runden. 2-2-2 hjemme på Brann stadion, begge tapene har endt med 0-1 mot hhv Ranheim og Rosenborg. Fredrik Haugen er friskmeldt, det betyr at kun Ruben Kristiansen mangler. Så får vi som om Lars Arne Nilsen tar med igjen Gilbert Koomson i troppen.

Som ventet så fikk Lillestrøm problemer borte mot Strømmen i cupen onsdag og vårt herlige singelspill på Strømmen til 3,75 gikk inn. Skaden på Thomas Lehne Olsen kom ikke beleilig for LSK og Lehne Olsen blir ute en god stundt til. Ligger på 11. plass med 12 poeng og har kun to poeng ned til Tromsø på kvalifiseringsplassen. Stod med 0-2-2 på sine fire første bortekamper, før de slo til med en meget overraskende 3-0 seier borte mot Vålerenga i siste seriekamp før pausen. Sheriff soner karantene etter utvisningen mot Viking, mens Frode Kippe som vanlig er usikker.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende i Bergen. Søndag tror vi veldig mye på hjemmeseier. H.

2. Kristiansund - Stabæk

Sju seriekamper på rad uten tap for godtgående Kristiansund etter 1-1 borte mot Mjøndalen sist søndag. Totalt 4-3-0 på disse sju kampene og KBK er helt oppe på 5. plass på tabellen med sine 18 poeng. Komfortabelt videre i cupen onsdag etter 3-1 seier borte mot Levanger. Førstkommende onsdag venter Odd hjemme i 4. runde. Meget solide 3-1-0 på fire spilte hjemmekamper. Christopher Psyche er på vei tilbake fra skade, ellers ser det meste greit ut for hjemmelaget.

Et svekket Stabæk fikk som ventet problemer hjemme mot Tromsø mandag kveld og det var ingenting å si på at bortelaget vant 1-0. Opptur i cupen borte mot Alta torsdag og enkel 4-1 seier i nord. Tobias Børkeeiet var ute med karantene mot Stabæk, men har vært syk og blir trolig ikke med. Hugo Vetlesen startet på benken mot Stabæk, men er tilbake i startoppstillingen søndag. Fire bortekamper uten verken mål eller poeng for Stabæk hittil som ligger helt sist med sju poeng, men har to kamper tilgode på lagene foran seg.

1-0 i begge de to siste tilsvarende i Kristiansund. Det går mot hjemmeseier igjen. H.

3. Odd - Haugesund

Det lå litt i luften at Odd ville få problemer borte mot Sarpsborg 08 sist søndag og det endte da også med 0-2 tap. Holder likevel andreplassen med sine 22 poeng og før denne runden er det kun tre poeng opp til serieleder Molde, men Odd har to kamper tilgode. Fredrik Oldrup Jensen og Fredrik Semb ble begge spart i midtukens cupkamp mot Sandefjord, der Odd måtte ha ekstraomganger og straffespark for å ta seg videre. Onsdag venter Kristiansund borte i 4. runde. Har vært meget sterke hjemme denne sesongen og tatt full pott på sine fem kamper. Odd kan stille helt skadefritt.

Haugesund gjorde en brukbar kamp hjemme mot Brann sist lørdag og 1-1 var et greit resultat. Ligger på 8. plass med 16 poeng. Torsdag kom nyheten om at stjernespissen Ibrahima Wadji har testet positivt på morfin og han er utelatt til søndagens tropp. I tillegg pådro viktige Alexander Stølås seg akillesbrudd mot Brann og han er også ute. Haugesund med 3-0-2 på fem spilte bortekamper.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Skien. Bortelaget er klart svekket til denne, det bør være gode muligheter for at Odd er tilbake på vinnersporet. H.

4. Ranheim - Mjøndalen

Solid bortekamp av Ranheim mot Molde forrige søndag, selv om det endte med 0-2 tap. Tok seg enkelt videre fra 3. runde onsdag med 3-0 seier borte mot Skeid. Førstkommende onsdag venter Brann hjemme i 4. runde. Ranheim stod med 4-0-2 på de seks siste seriekampene før Molde-kampen og ligger på 10. plass med 13 poeng. Totalt 2-0-3 på fem spilte hjemmekamper. Mannskapsmessig ser det bra ut for hjemmelaget.

Mjøndalen var best i det meste hjemme mot Kristiansund sist søndag, men måtte likevel nøye seg med 1-1 etter at bortelaget fikset en sen utligning. Gjorde jobben borte mot Grorud onsdag og tok seg videre i cupen etter 1-0 seier. Onsdag venter Kongsvinger borte i 4. runde. Mjøndalen ligger fjerde sist med ti poeng og har svake 1-1-3 på bortebane. Christian Gauseth og Oliver Occean risikerer begge å miste søndagens kamp.

Hjemmelaget bør unngå tap her. HU.

5. Tromsø - Rosenborg

Tromsø avsluttet før pausen med en overraskende 2-1 seier hjemme mot Molde og de fulgte opp etter pausen med en svært viktig 1-0 seier borte mot Stabæk mandag kveld. Det har sendt Tromsø opp på kvalifiseringsplass, men Gutan har ikke mer enn 10 poeng. Runar Espejord er bekreftet ute til over sommeren, mens kaptein Simen Wangberg er usikker. Det samme gjelder for Kent Are Antonsen. Fire av fem hjemmekamper er tapt og torsdag ble det exit fra cupen, etter 0-1 tap borte for Kongsvinger.

Rosenborg måtte ut i ekstraomganger borte mot Ullensaker/Kisa onsdag, men tok seg videre til 4. runde etter 2-1 seier. Førstkommende onsdag venter Aalesund hjemme i 4. runde. Har hevet seg i Eliteserien i det siste og søndagens 3-0 seier hjemme mot Vålerenga var lagets tredje strake seier. Men har ti poeng opp til serieleder Molde før denne runden, dog med en kamp mindre spilt. Anders Konradsen ble utvist mot Kisa og må sone tre kampers karantene. Det har vært omgangssyke i troppen denne uka, men ingen skal være uaktuelle til søndagens bortekamp. Mike Jensen sliter med lysken, mens Marius Lundemo også er usikker. Rosenborg stod med ett poeng på sine fire første bortekamper, før det ble 1-0 seier mot Brann i den siste bortekampen.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende på Alfheim og hjemmelaget vant blant annet 2-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Viking - Bodø/Glimt

Viking tok med seg alle tre poengene i den vanskelig bortekampen mot Lillestrøm, men den kampen stod 0-0 da Lillestrøm pådro seg en meget kontroversiell utvisning. Viking fortsetter dermed den gode trenden etter opprykket og ligger på 6. plass med sine 17 poeng. Tok seg også videre i cupen etter 2-1 seier borte mot Sandnes Ulf onsdag og har hjemmekamp mot Stabæk i 4. runde førstkommende onsdag. Meget solide 3-1-0 på fire spilte hjemmekamper i Stavanger. Trener Bjarne Berntsen som skrev ny kontrakt med Viking denne uken har både Runar Hove og Jonny Furdal tilbake etter skadefravær.

Bodø/Glimt gjorde jobben hjemme mot Strømsgodset sist søndag og vant 2-0. Beholdt dermed sin sterke 3. plass på tabellen og står med 20 poeng etter ti spilte kamper og har kun fem poeng opp til serieleder Molde, i tillegg har laget to kamper tilgode på serielederen. 2-1-1 på fire spilte bortekamper. Trener Kjetil Knutsen kkan glede seg over stort sett skadefritt mannskap.

Viking har vunnet de to siste tilsvarende og skal stå som klar favoritt. HU.

7. KFUM Oslo - Ham-Kam

De seks siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra OBOS-ligaen. Nyopprykkede KFUM Oslo fortsetter å imponere og smalt til med 4-0 seier borte mot Nest Sotra i cupen onsdag og har hjemmekamp mot Tromsdalen i 4. runde førstkommende onsdag. Ledet 1-0 til inn i overtiden borte mot Skeid sist søndag, men fikk utligning mot og måtte nøye seg med 1-1. Meget solide 6-1-1 på de åtte siste seriekampene og ligger helt oppe på 4. plass med 20 poeng. 4-0-1 hjemme på fem spilte hjemmekamper.

Det var stilt store forventninger til Ham-Kam før sesongen, men de er foreløpig ikke innfridd. 1-2 tap hjemme for serieleder Aalesund sist søndag og totalt står laget med rekken 3-4-4. Ligger helt nede på 11. plass med 13 poeng og har seks poeng opp til playoff. Moderate 1-2-2 på fem spilte bortekamper.

Formsterke KFUM Oslo har vært hardt matchet i det siste og har cupkamp igjen allerede onsdag. Likevel bør de unngå tap her. HU.

8. Nest-Sotra - Jerv

Det vil seg ikke helt for Nest-Sotra denne sesongen. Onsdag ble laget sendt hodestups ut av cupen etter å ha tapt hele 0-4 hjemme for KFUM Oslo. Var også i trøbbel borte mot tabelljumbo Tromsdalen sist søndag, men berget 2-2 og ett poeng i sluttminuttene. Ligger på 12. plass med 11 poeng og har fortsatt betryggende seks poeng ned til kvalikplassen. 3-1-2 på seks spilte hjemmekamper.

Uavgjortspesialist Jerv med sesongens sjette poengdeling da det ble 0-0 hjemme mot Sandnes Ulf sist søndag. Står med 3-6-2 totalt og 14 poeng og ligger på 8.plass med fem poeng opp til playoff. Kun en av seks bortekamper er vunnet (1-3-2).

2-2 i tilsvarende kamp på Ågotnes forrige sesong. Det flyter ikke for hjemmelaget om dagen, men de har vært gode på hjemmebane. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Raufoss - Aalesund

Nyopprykkede Raufoss har vært involvert i flere meget målrike oppgjør i det siste. 6-4 seier hjemme mot Tromsdalen nest sist,mens det endte med 1-5 tap borte mot Ullensaker/Kisa sist søndag. Da ble det fire baklengs det siste kvarteret. Men har uansett hatt en fin start med 6-1-4 på de elleve første seriekampene og ligger på 6. plass med 19 poeng. Variable 2-1-2 på fem spilte hjemmekamper.

Lars Bohinen gjorde seks endringer på sin førsteellever til cupkampen hjemme mot Molde torsdag, men det betydde åpenbart lite. Aalesund smalt til med 4-0 seier og "takken" for det var Rosenborg på Lerkendal i 4. runde førstkommende onsdag. Går som toger i OBOS-ligaen og er fortsatt ubeseiret etter 2-1 seieren borte mot HamKam forrige sesong. 9-2-0 viser tallene og Aalesund har åtte poeng ned til Kongsvinger på 3. plass. 4-2-0 på seks spilte bortekamper.

Denne er skummel. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Sandnes Ulf - Tromsdalen

Normalt hjemmesterke Sandnes Ulf er faktisk ubeseiret på bortebane denne sesongen (2-4-0) og har faktisk tatt ti poeng på sine fire siste bortekamper. Men hjemme i Sandnes har laget underprestert og tapt tre av sine fem første (1-1-3). Ligger på en skuffende 10. plass med 14 poeng, men det er ikke mer enn fem poeng opp til playoff. Røk ut av cupen onsdag etter 1-2 tap hjemme mot Viking.

Tromsdalen er uten seier i OBOS-ligaen når elleve serierunder er spilt. Ni av disse er tapt, men søndag ble det en liten opptur når det ble 2-2 hjemme mot Nest-Sotra. Hele 40 baklengsmål er det allerede blitt. Og det er åtte poeng opp til Skeid på sikker plass. Begge poengene er tatt hjemme (0-2-4). Onsdag tok laget seg sensasjonelt videre i cupen etter å ha slått ut Eliteserielaget Sarpsborg 08 med 1-0, og det med ti mann. Førstkommende onsdag venter KFUM Oslo borte i cupens 4. runde. Samtlige fem bortekamper i serien er tapt.

2-0 og 2-1 i de to siste tilsvarende i Sandnes. Vi tror på hjemmeseier igjen. H.

11. Sogndal - Skeid

Etter en meget svak start på sesongen, fikk Sogndal en stor opptur med en overraskende 3-0 seier borte mot ubeseirede Sandefjord i den siste seriekampen før landslagspausen. Fulgte opp den seieren med 4-2 seier hjemme mot Strømmen sist søndag. 4-2-4 på de ti første seriekampene er likevel under pari. Ligger på 9. plass med 14 poeng og har fem poeng opp til playoff, men samtidig en kamp mindre spilt. Gjorde en bra cupkamp hjemme mot Brann onsdag, men tapte 1-2. 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper.

Fire minutter på overtid sikret David Tavakoli en fortjent utligning for Skeid i "hjemmekampen" (ble spilt på Intility Arena) mot godtgående KFUM Oslo søndag kveld. Det gjorde nok godt for Tom Nordlie og Skeid som kun hadde tatt ett poeng på de fem foregående seriekampene. Ligger fjerde sist, men har faktisk fem poeng ned til Strømmen som ligger tredje sist. Onsdag var laget sjanseløse hjemme mot Ranheim i cupens 3. runde og tapte fortjent 0-3. Skeid har ikke levert på bortebane hittil og kun tatt ett poeng på de fem første bortekampene.

Bra sjanse for Sogndal og vi lar hjemmelaget stå ugardert. H.

12. Strømmen - Kongsvinger

Vi avslutter søndagens tippekupong med ett oppgjør mellom to lag som begge sendte Eliteserielag ut av cupen i midtuken.

Strømmen vant 1-0 hjemme mot Lillestrøm og tok sin andre Eliteserieskalp i cupen (slo ut Bodø/Glimt i forrige runde). Førstkommende onsdag venter Haugesund borte i 4. runde. Men etter elleve seriekamper står Strømmen fortsatt uten seier i OBOS-ligaen. I helgen ble det 2-4 tap borte mot Sogndal. Ligger tredjes sist på tabellen med kun fem poeng og har fem poeng opp til Skeid på sikker plass. Totalt 0-3-2 på fem spilte hjemmekamper.

Sist lørdag lanserte vi Kongsvinger til å vinne hjemme mot Start til over tre i odds og Kongsvinger leverte med 4-2 seier. Torsdag lanserte vi igjen Kongsvinger hjemme mot Tromsø i cupens 3. runde (2,70 i odds) og Kongsvinger leverte igjen. Trakk Mjøndalen hjemme i 4. runde og den kampen spilles på Gjemselund førstkommende onsdag. Med kun ett tap på de ni siste seriekampene (5-3-1), har Kongsvinger avansert til 3. plass på tabellen med totalt 21 poeng. Det skiller kun tre poeng opp til Sandefjord på direkte opprykksplass. Borte har det vært litt mer variabelt hittil med 2-1-2 på de fem første.

0-4 og 2-6 i de to siste tilsvarende på Strømmen stadion, så Kongsvinger har gode erfaringer på denne banen. HB.

