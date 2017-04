Ingen walkover for United

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong markerer starten på den norske Eliteserien og åpningskampen mellom Kristiansund og Molde er naturligvis med på tippekupongen. I tillegg er det sju kamper fra Premier League og fire kamper fra Championship. Bonuspotten vokser stadig en eventuell alenevinner kan hente med seg ca 2,65 mill fra den potten. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du utførlige analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Kristiansund BK — Molde

Endelig er Eliteserien i gang og det blir en spenstig åpning på denne sesongen. Nyopprykkede Kristiansund har vært blant de bedre OBOS-ligalagene en del sesonger og vant fullt fortjent serien i fjor. Dette blir deres debut på toppnivå og dagens kamp er trolig den aller største i deres korte historie.

Forrige sesong vant de hele elleve av 15 hjemmekamper (11-1-3). Og det er ikke sjelden at nyopprykkede lag tar med seg momentum inn i den nye sesongen. Vinterens treningskamper har resultatmessig vært helt greie. Disse resultatene er vi dog forsiktige med å vektlegge. Joakim Bjerkås og Erlend Sivertsen er skadet, Conny Månsson tvilsom.

Spiller for spiller er det ingen tvil om at Molde er det klart beste laget på Kristiansund Stadion. Presset er på Molde etter to mellomsesonger, men laget fremstår enda mer komplett enn hva som var tilfellet i fjor.

I lange perioder var Molde direkte dårlige på bortebane i fjor og her har Solskjær en stor jobb å gjøre. 5-2-8 var bortetallene da. Vinterens treningskamper har vært gode for Molde, men generalprøven tapte de hele 1-5 for Aalesund. Igjen, vi vektlegger ikke disse for mye. Sonni Ragnar Nattestad mister hele sesongen, Mattias Moström er tvilsom.

Seriepremiere og lokaloppgjør til tross, vi tror ikke Molde taper denne. UB.

2. Southampton — Bournemouth

Sørkyst-derbyet er 18.30-kampen denne lørdagen. Hjemmelaget blir en middelhavsfarer og slik er det med den saken, selv ikke en enorm sluttspurt kan gi dem plasser av betydning. Det betyr at de trolig kommer til å spille langt bedre på hjemmebane, grunnet motivasjonen fra hjemmefansen.

De tapte 1-2 borte for Spurs i den siste kampen før avbrekket, men gjorde en bra kamp der. Hjemmetallene er helt godkjente 5-3-4 for vertene, noe svakere enn lagene rundt dem på tabellen. Formspissen Manolo Gabbiadini går skadet sammen med spisskollega Charlie Austin, stopper Virgil van Dijk spiller neppe mer denne sesongen.

Gjestene har klatret opp til á poeng med dagens motstander etter syv poeng på de siste tre, hvorav de to siste kampene før avbrekket ble vunnet. Dermed er det ni poeng ned til Hull på nedrykksplass og det skal normalt bety at plassen er trygg, nå som det kun er ni seriekamper igjen.

Bournemouth tok poeng mot Manchester United i forrige bortekamp, men har ikke bedre enn 2-3-9 på bortebane. Ryan Fraser er tvilsom, Callum Wilson mister definitivt kampen og Tyrone MIngs er fortsatt suspendert.

Hjemmebanefordel gjør at vi setter et klart utgangstips for Southampton her. HU.

3. Manchester United — West Bromwich

Hjemmelaget hadde et brutalt kampprogram før landslagspausen, med kamp hver tredje dag i lang tid. Slik sett kom nok avbrekket betimelig for de røde djevlene, som plukket tolv poeng på de siste seks kampene før landslagene tok over. Med to kamper tilgode på Liverpool på 4. plass og kun fire poeng opp, er det ingen tvil om at United er med i kampen om Champions League-plassene.

På hjemmebane har de riktig nok slitt med å avgjøre kamper mot lagene som legger seg lavt og West Bromwich er i høyeste grad et av disse lagene. Halvparten av Uniteds hjemmekamper har endt uavgjort og 6-7-1 er ikke spesielt sterke hjemmetall.

Tre mann er skadet, Phil Jones, Chris Smalling og Paul Pogba. Zlatan Ibrahimovic og Ander Herrera er utestengte.

Gjestene ligger syv poeng bak Everton på syvendeplass, som kan gi Europa League-plass om Manchester United skulle gå hen og vinne den turneringen. Uansett er det liten tvil om at Tony Pulis' mannskap har tatt nye, store steg denne sesongen og siste runde før landslagspausen vant de hele 3-1 hjemme over Arsenal.

Det har vært ganske stor forskjell på West Bromwich hjemme og borte denne sesongen, bortetallene er ikke bedre enn 3-5-6. Nacer Chadli og Salomon Rondon er tvilsomme, vingen Matt Phillips er trolig ute.

Det er verd å merke seg at West Bromwich har vunnet tilsvarende seriekamp to av de tre siste sesongene og United har i tillegg meget sentrale fravær lørdag. Vi tar med alle tegn. HUB.

4. Chelsea — Crystal Palace

Antonio Contes stridsmaskin begynner på parademarsjen inn mot seriegull og de har ti poeng ned til Tottenham på andreplass. De har ikke tapt siden 2. januar, mot nettopp Spurs, og tok 16 av de siste 18 mulige poengene før landslagspausen.

De tapte tredje hjemmekamp mot Liverpool, men har nå vunnet ti hjemmekamper på rad i ligaen. Eden Hazard er friskmeldt etter å ha mistet tre kamper, to av dem for Belgia. Courtois, Diego Costa og Victor Moses er regnet som tvilsomme.

Palace og Allardyce skulle nok ønske at landslagspausen aldri kom, fordi de var i sesongens beste form med tre rake seirer. Watford, Middlesbrough og Crystal Palace ble alle slått uten å slippe inn mål. Det betyr at de starter innspurten med en fire poengs luke ned til nedrykkslagene.

Gjestene har tatt to poeng mer på bortebane enn hjemme denne sesongen, uten at 4-3-7 er overlegne bortetall. Backen van Aanholt savnes grunnet skadet. Fraizer Campbell og James McArthur er begge tvilsomme. Spissen Loic Remy har ikke lov til å møte moderklubben.

Chelsea har vært nærmest ustoppelige på Stamford Brigde denne sesongen og vinner normalt igjen. H.

5. Burnley — Tottenham

Sean Dyche og hans Burnley var nok takknemlige for at landslagspausen kom, for de kapret bare tre poeng - og ingen av dem via seirer - i de siste seks kampene før pausen. Men samtidig er det meget vesentlig at fem av de siste seks er spilt på bortebane.

Resultatene gjør uansett at veien ned til rød sone er kortere enn på lenge, åtte poeng, og de er ikke sikret ny kontrakt helt enda. På hjemmebane har de vært knallsterke hele sesongen og 9-2-3 er mesterlige tall for et lag på nedre halvdel av tabellen. Midtbanespillerne Dean Marney, Johann Berg Gudmundsson og Steven Defour er skadet.

Spurs greide seg så vidt hjemme mot Southampton i den første kampen uten Harry Kane, som stadig går skadet. Danny Rose og Erik Lamela er også ute, mens Vincent Janssen er tvilsom. De har ti poeng opp til Chelsea, men samtidig syv poengs luke på Manchester United, som er nærmeste lag utenfor topp fire (men en kamp mer spilt enn United)

Mauricio Pochettinos menn har vært klart best på hjemmebane og 4-6-3 er ikke spesielt sterke bortetall. Heung-Muin Son er med og starter trolig på topp.

Burnley klarte 1-1 hjemme mot Chelsea i sin siste hjemmekamp og kan helt klart kapre både ett og tre poeng lørdag. HUB.

6. Hull — West Ham

Hull-trener Marco Silva fikk en drømmestart med de nedrykkstruede tigrene, men de røk hele 0-4 borte for Everton i siste kamp før landslagspausen og havnet igjen under den røde streken. Portugiserens statistikk på hjemmebane er forbløffende sterk, 5-1-0 så langt. Dette har forbedret hjemmetallene til 5-4-5 totalt.

Tom Huddlestone er suspendert, mens kaptein Michael Dawson er tilbake. Oumar Niasse det samme.

The Hammers har levert en sesong under forventning og kommer til å ende på en plassering uten betydning. De lekker fortsatt defensivt og slapp inn åtte mål på de siste tre kampene før landslagspausen, alle endte med tap.

Bortetallene er meget moderate 4-3-7, og det spørs om motivasjonen på reisefot er på topp, så lenge de ikke har all verden å spille for. Mark Noble er med, men Michail Antonio blir ikke med. Pedro Obiang og Winston Reid er også ute.

Hjemmelaget har motivasjonen, og må ha tre poeng, men West Ham er West Ham. HU.

7. Leicester City — Stoke City

Vertene har virkelig stått opp fra de døde under Craig Shakespare og engelskmannen har ledet Leicester til fire seirer på fire kamper og til kvartfinale i Champions League. Dermed er det plutselig seks poeng ned til Hull på nedrykksplass, fornyet optimisme i gruppen og den velkjente fighterviljen er tilbake.

Det er først og fremst på reisefot blåtrøyene har vært elendige denne sesongen, hjemmetallene er faktisk anstendige 7-3-4. Samtlige tre hjemmekamper under Shakespare er vunnet, alle med to måls margin.

Danny Drinkwater stod over England-kamper, men er med i dag. Wes Morgan er ute og Nampalys Mendy er tvilsom.

Stoke ligger an til en ny sesong på øvre halvdel av tabellen, men har for langt opp til plasser av betydning og sesongen er i praksis over for Mark Hughes' menn. Som med de fleste ferdigspilte lag, er det liten grunn til å vente fyrverkeri når det er på reisefot i sesongavslutningen. 3-4-7 er deres ganske svake bortetall denne sesongen.

Xherdan Shaqiri er trolig ute igjen, Phil Bardsley er suspendet og Geoff Cameron er tvilsom. Glen Johnson og Jack Butland er stadig ute.

Formsterke og hjemmesterke Leicester vant tilsvarende kamp 3-0 i forrige sesong og tar normalt tre nye poeng. H.

8. Watford — Sunderland

Walter Mazzari har ikke lykkes å skape et stabilt presterende lag, de varierer for meget til å kunne blande seg inn på øvre halvdel. Etter to strake seirer for en drøy måned siden, står de nå med ett poeng på de siste fire og nedrykksstreken er bare syv poeng bak. Gultrøyene har en grei statistikk på hjemmebane, 5-4-5. Valon Behrami er tvilsom, mens Kabasele, Watson, Pereyra og Zarate er skadet.

Sunderland ligger nå hele syv poeng unna trygg grunn, etter at rivalene virkelig har fått opp dampen. Det brenner virkelig for David Moyes, som ledet laget til bare ett poeng på de siste fire kampene før avbrekket - og det uten å score et eneste mål. Bortestatistikken til the Black Cats er rett ut sørgelig, 2-1-10. Lee Cattermole er kanskje med for første gang siden september. Lamine Kone er i form igjen.

Watford trenger fortsatt flere poeng, men det gjør i aller høyeste grad også bortelaget. HUB.

9. Aston Villa — Norwich City

Steve Bruces mannskap var ligaens beste i de seks kampene forut for landslagsavbrekket, da de plukket 15 av 18 mulige poeng. Trolig er det for lite og for sent til å kunne kjempe om playoffplasser, det skiller elleve poeng opp, men det er enda 24 igjen å spille for og britiske lag har som kjent solid moral.

De tre siste hjemmekampene deres er alle vunnet, noe som har forbedret hjemmetallene til 9-7-2 totalt.

Norwich fikk omsider nok av Alex Neil og han fikk fyken, erstatteren Alan Irvine (som fikk sparken i West Bromwich for to sesonger siden) ledet laget til 2-0-seier hjemme over Barnsley i den siste kampen før avbrekket.

En sluttspurt vil kunne melde dem på i opprykkskampen, for det skiller bare fem poeng opp til Sheffield Wednesday på sjetteplass. Da må de også levere borte, noe de ikke har gjort så langt denne sesongen: 4-5-10 er tallene.

Formsterke Aston Villa har fortsatt håp om playoff og skal ha bra vinnersjanse mot bortesvake Norwich. H.

10. Newcastle — Wigan

Rafa Benitez og Newcastle skal vel ikke rote bort den sikre opprykksplassen de har hatt et solid grep om gjennom hele sesongen, vel? De siste tre kampene før landslagspausen ga bare to poeng, forspranget til Huddersfield på tredje er nå "bare" syv poeng og Huddersfield har i tillegg en kamp til gode.

St James' Park har ikke bare vært et fort denne sesongen, med 11-2-5. Til eksempel røk de 1-3 hjemme for Fulham forrige hjemmekamp.

Mens Newcastle ser seg over skulderen, begynner Wigan å innse at veien opp fra nestjumboplassen er litt vel lang. Nå skiller syv poeng opp til trygg grunn og de tok bare fire poeng på de siste seks kampene før avbrekket. De har faktisk vært best borte denne sesongen, med 5-4-10 så langt.

Newcastle har trolig brukt pausen godt og vinner normalt denne. H.

11. Wolverhampton — Cardiff

Ulvene hadde virkelig en god periode inn mot landslagspausen, med tre seirer på rappen før det ble avbrekk. Poengene har distansert dem fra nedrykkssonen, men fortsatt er det bare fem poeng ned til den røde streken. Den største oppturen har likevel kommet på reisefot og hjemmestatistikken er svake 5-3-9 så langt denne sesongen. Kun bunnlagene Wigan og Rotherham er svakere hjemme.

Cardiff har elleve poeng både opp og ned til plasser av betydning og Neil Warnock har nok allerede begynt å planlegge sommerens aktiviteter. Formen var helt greit før avbrekket, med ni poeng på de siste seks før landslagene tok over. Cardiff har aldri vært noe stort bortelag og de står med 5-5-8 så langt denne sesongen. Motivasjonen er neppe den største for gjestene her.

Wolverhampton tar et langt skritt mot ny kontrakt med seier her og innfrir? H.

12. Preston — Nottingham Forest

Hjemmelaget har ligget i kjølvannet av topp seks-lagene så å si hele sesongen, men ikke på noe tidspunkt vært inne på topp seks. Fortsatt skiller bare fem poeng opp til et Sheffield Wednesday-lag som sliter med å holde fast på sin sjetteplass, så det er gode sjanser for en kvalifiseringsplass om de vinner nok kamper i sesongsavslutningen.

Preston hadde den fjerde beste poengfangsten i Championship frem mot landslagsavbrekket, med elleve poeng på de siste seks. På hjemmebane har de vært i god form i lang tid, med 16 poeng fra de siste 18 mulige. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 10-4-5 totalt.

Gjestene er på full fart inn i nedrykkssonen og de tok ett poeng på de siste tre kampene før landslagsavbrekket. Ett poeng skiller ned til Blackburn på nedrykksplass, og de har begynt å plukke poeng for alvor. Skogvokternes bortestatistikk vitner litt om hvorfor de er i nedrykkskampen, 2-4-13 er rett ut horrible tall.

Bra sjanse for hjemmelaget dette, men Forest trenger sårt poeng. HU.

