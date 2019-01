Inter er kvitt Juventus

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et uoversiktlig langoddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. Det spilles kvartfinaler i både Copa del Ray i Spania denne uken og Coppa Italia, og siste kvartfinalene avvikles i kveld. I tillegg er det noen treningskamper i fotball med norske lag involvert. Så er full runde i den hjemlige Get-ligaen i ishockey og det er full runde i Sverige. I tillegg spilles det tre kamper i NHL natt til fredag.

Inter - Lazio H 2,00 (spillestopp kl 20.55)

Den fjerde og siste kvartfinalen i Coppa Italia. Det har vært overraskende resultater i de tre første denne uken. Tirsdag slo AC Milan ut serietoer Napoli med 2-0, mens den suverene serielederen Juventus røk hele 0-3 for formsterke Atalanta i går kveld. I tillegg smadret Fiorentina Roma med hel 7-1 onsdag kveld. Det betyr altså både serieleder Juventus og serietoer Napoli er ute av Coppa Italia.

Vinneren av kveldens kamp møter Atalanta i semifinalen. Semifinalene spilles hjemme/borte, mens altså kvartfinalene avgjøres etter en kamp. Inter har hatt en svak start på 2019. Innledet etter juleferien med skuffende 0-0 hjemme mot Sassuolo og søndag tapte laget 0-1 borte mot Torino. Ligger på 3. plass i Serie A med 40 poeng, men har hele åtte poeng opp til Napoli på 3.plass og ikke mer enn seks poeng ned til Roma på 5. plass. Solide 7-2-1 hjemme på San Siro.

Lazio har møtt på de to topplagene i Serie A etter nyttår. Innledet med 1-2 tap hjemme for Napoli for halvannen uke siden og røk som vanlig på tap hjemme for Juventus i helgen. 1-2 ble sluttresultatet i den kampen. Ligger på 8. plass med 32 poeng, men har ikke mer enn tre poeng opp til Milan på den viktige 4. plassen. Ustabile 4-2-4 på bortebane hittil.

Inter har røket ut i kvartfinalen begge de to foregående sesongene, mens Lazio røk ut i semifinalen i fjorårssesongen og var tapende finalist mot Juventus i sesongen 2016/17. I kraft av hjemmebane må Inter finne seg i favorittstempelet i kveld. 2,00 på hjemmeseier er som det må være og spilles.

