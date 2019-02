Internasjonal V65-kveld med jackpot

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er naturligvis V75-omgangen på Biri som er lørdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt. Men lørdag kveld er det også duket for en flott internasjonal V65-omgang i Skive med spillestopp kl 19.40. Merk at det også er V4, denne har spillestopp kl 20.20.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Så skal der spilles i Danmark lørdag aften

Der er Jackpot i V65-spillet lørdag aften, hvor løbene afvikles fra Skive Trav som er den eneste bane i Danmark med Open Stretch som må benyttes af alle hestene i opløbet.

Generelt en spændende løbsdag, hvor det virker svært at finde løsningen med en mulig ”Banker”, da der i alle afdelinger er flere muligheder.

Bankeren:

Jeg har valgt ikke at pege på nogen ”Banker” da der er flere interessante modbud til et par af favoritterne. Derfor vælger jeg at gå ”tyndt” i et par af afdelingerne og låser blandt andet V65-2 på numrene 2 P S Confess og 5 Aros Line.

Luringen:

2 Cjela Nordal i V65-6 har udviklet sig flot i sit nuværende regi og leverer flotte præstationer hver eneste gang. Har et godt spor og en passende opgave, hvor den meget vel kan vinde en fortjent sejr.

V65-1:

Efter afbuddet fra forhåndsfavoritten 1 Damble Flame, er det spændende at se om 3 Chardonnay kan komme til føring? Hesten er hurtig og bedre end man lige kan se af resultaterne. Kommer efter lidt pause og virker som en hest, der endnu har til gode at vise alt det som den kan. Møder dog ikke speciel hård modstand denne gang og burde vinde løbet. 6 Caroline Lund var som forvandlet senest, hvor den bare rundede feltet efter angreb på sidste langside. Var bedre end de sidste starter og virkede mere oplagt samt med mod på at kæmpe i løbet. Går den som senest er den igen en chance.

4 Cajamar har alt for let til galop, men hvis den skulle gå fejlfrit er det en hest der har kapacitet til at løbe med frem. 2 Briola skuffer og render mest med, men er hurtig fra start og får et godt løb fremme i feltet. Måske den leverer overraskelsen?

V65-2:

Det er et rigtigt godt felt som er samlet her, men det er svært at komme udenom 5 Aros Line, der var rigtig fin ved sejren senest. Den går både fra spids, men er utrolig speedig med et godt rygløb, så rent taktisk er der flere muligheder. 2 P S Confess gik rimelig sidst, men nåede ikke helt frem og står bedre til denne gang fra et perfekt spor. Er lynhurtig fra start, men bedst med et rygløb, så jeg håber den bliver kørt fra ryg. Med open stretch kan det blive rigtigt og vinderchance har hesten.

7 Troja Cæsar har vist god form længe og løser det sig med positionerne er det altid en chance. Hun kan åbne fra start, men har yderligt spor og trives også med et godt rygløb.

V65-3/V4-1:

Spændende montéløb hvor et par heste fra spidsvolten skal være de bedste chancer. 4 Real Love har før gjort det godt og virker som en stærk hest, der rides af dygtige Nicolaj Stott som er en af Danmarks bedste galopjockeys. 2 Bombastic kommer i nyt regi, men fra ejer og træner plejer hestene at blive forbedret, så den skal man holde et vågent øje med. Skal givet med på alle kuponer. 10 Takeabove har stor fart, men kan også være usikker og galopperede eb god placering væk senest. Fejlfrit kæmper den med om sejren og den kan blive lidt glemt af mange spillere.

V65-4/V4-2:

Det er svært at komme udenom 6 Guy Pomponne, der trods et hårdt udvendigt løb bare var bedst senest. Kan blive lidt ivrig fra start med første række, så det skal man være obs på, men er den som bedst kan den vinde igen. 8 Cmynewlollipop var med bag Guy Pomponne senest og med løbet i kroppen skal den være endnu bedre denne gang. Har ret god kapacitet og virker som en stærk type. 4 Batman S H er en hest som altid løber med frem, og fra en god udgangsposition har den helt sikkert chance.

V65-5/V4-3:

Fra et godt spor med en dygtig kusk skal 1 Hasek Boko være favoritten. Kan være lidt svingende og yder ikke altid alt hvad den kan, men har været fin de sidste starter. 7 Amazone Shadow gør altid sit bedste og er stabil, så den skal nok runde mange til slut. Virker til at styre aktionen bedre og har god kapacitet. Luring i 5 Meagainsttheworld der sad længe fast senest og så fin ud, og den kan givet blive lidt glemt af spillerne. Ellers 9 Allineedislove der vandt udvendigt på den førende senest og var fin efter galop i forrige start.

V65-6/V4-4:

1 Henbianca Boko har vundet to gange i træk og fået det serveret begge gange, hvor hoppen er kommet fri til angreb og har afgjort til sejr. Har et godt spor, men kan næppe udnytte det til føring og så kan den hurtigt komme til at sidde fast. 2 Cjela Nordal gør sit bedste hver gang og står med en fin opgave fra et godt startspor. Vinder snart løb. 6 Bjarne B P plejer at vinde de gange den går fejlfri, men er stadig for usikker. Det kan kun være en typisk outsider og galopperer for meget. 5 Corleone leverede en god præstation senest og kan meget, så det er bestemt endnu en chance.