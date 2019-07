Italia gjør som de må mot Spania

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagskupongen: Flere norske lokaloppgjør og gode vinnermuligheter.

Det spilles mye fotball denne lørdagen. Utover flere norske kamper i 2. og 3. divisjon, står tre kamper fra den svenske toppdivisjonen samt fotball-EM G19 på programmet. Av annen sport, er det særlig Diamond League-stevnet i London og Tour de France' 14. etappe som er av interesse.

Spania - Italia B (spillestopp 18:55)

Spania kvalifiserte seg til fotball-EM etter å ha vunnet sin kvalifiseringsgruppe foran Nederland, Slovenia og Wales. Særlig 0-1-seieren borte mot Nederland gjorde at spanjolene var å regne blant favorittene før mesterskapet. Den spanske troppen er naturligvis fullspekket med talenter. Valencia-talentet Ferran Torres, Barcelona-ungutten Abel Ruiz, som for øvrig er kaptein på det spanske laget, og hans Barcelona-lagkamerat Juan Miranda er bare noen av de spennende ungguttene i Spania-laget. I åpningskampen mot Armenia, vant Spania komfortabelt 4-1. Deretter ble det uavgjort mot Portugal. Før kveldens kamp ligger spanjolene øverst i Gruppe A med like mange poeng og lik målforskjell som sine iberiske naboer. Flere scorede mål gjør imidlertid Spania til gruppens foreløpige førsteplass.

Italia var også regnet blant favorittene før mesterskapet. Trekningen ga imidlertid de blåkledde hard motstand, da de havnet i gruppe med både Portugal og Spania. Laget fra pizzaens hjemland fikk det også tøft i åpningskampen mot Portugal. Det rødkledde laget vant hele 3-0 mot italienerne, og var dessuten overlegne i banespillet. 4-0-seieren mot Armenia onsdag gjør likevel at det fortsatt er liv i semifinaledrømmen. Dersom den drømmen skal gå i oppfyllelse, må «Azzuri» vinne i dag.

Spanjolene er favoritter før oppgjøret. Det spanske favorittstempelet skyldes primært italienernes skuffende oppvisning mot Portugal, som Spania spilte 1-1 mot. Selv om portugisernes 3-0-seier var fortjent, hører det til historien at Italia hadde noen sjanser selv og kunne notert seg for en scoring. Det italienske forsvarsspillet var imidlertid i total oppløsning og portugiserne kom til flere store sjanser. Skal Italia slå Spania, må de for det første komme til avslutninger nærmere mål og i tillegg rette opp i sitt horrible forsvarsspill fra den første kampen. Når det gjelder Spania, var de fullt på høyde med Portugal og spillemessig kanskje bedre. Italia slo Spania 3-0 i en vennskapskamp i januar.

Det er en grunn til at spanjolene er favoritter. Likevel er det bare tre dager siden lagene spilte kamp sist. Da spilte Spania en tøff kamp mot Portugal, mens Italia hadde full kontroll mot Armenia. Italienerne tok ut flere av sine bedre spillere relativt tidlig i Armenia-kampen, da de ledet 3-0 etter 55 minutter og 4-0 med 70 minutter på klokken. Vi tror Portugal-kampen var et engangstilfelle for italienerne og at de retter opp i forsvarsspillet. De blåkledde har dessuten ingenting å tape, mens Spania må forsvare sin førsteplass.