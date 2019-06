Italia skal sende Europamesteren ut av VM

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. De to siste kvartfinalene i fotball-VM skal avgjøres og i Eliteserien tar Rosenborg imot Kristiansund hjemme på Lerkendal. Det er kamp i OBOS-ligaen og det er en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen. Allsvenskan er også i gang igjen og det er tre kamper i denne lørdag. Ellers er det også flere kamper i Afrikamesterskapet og det er kvartfinale mellom Uruguay og Peru i Copa America.

Italia - Nederland H 3,35 (spillestopp kl 14.55)

Italia tok seg som venter videre fra åttedelsfinalen etter en grei 2-0 seier mot Kina. De gjorde også et bra gruppespill med seier 2-1 over Australia i den første kampen og enkel seier mot Jamaica i den neste. Til tross for 0-1 tap mot Brasil i den siste gruppespillkampen endte de opp som gruppevinner.

Nederland var under massivt press av Japan i sin åttedelsfinale og det var slett ikke fortjent at Nederland vant den kampen etter en VAR-straffe på overtid. De regjerende europamestrene har slett ikke gnistret på samme måte i VM som de gjorde på hjemmebane under EM for to år siden. Men de har tross alt vunnet alle sine fire kamper hittil, men de har altså ikke imponert.

2,00 på Nederland synes satt på gamle premisser. Høytflyvende Italia er slett ikke sjanseløse og 3,35 på italiensk seier er slett ikke verst odds og det opplagte valget i denne kvartfinalen slik oddsene er satt på forhånd.