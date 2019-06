Italia sørger for europeisk storeslem

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det var ingen norske kamper på mandagens oddsprogram, og det er heller ingen på tirsdagens spillmeny. Det er likevel flere spennende objekter. Allsvenskan ruller igang igjen etter pausen og en innledes med toppkamp i mellom AIK og IFK Norrköping, det spilles to åttendedelsfinaler i fotball-VM for kvinner og to kamper i Afrikamesterskapet, hvor regjerende mester Kamerun skal i aksjon mot Guinea-Bissau. Ellers spilles det fem kamper i den finske toppdivisjonen og det spilles også to forkvalifiseringskamper til Champions League-kvaliken. Natt til onsdag tar Copa America en pause, men Gold Cup ruller videre.

Italia - Kina pause/fulltid U/H - 4,35 (spillestopp kl 17.55)

I kveld skal de to siste kvartfinalistene avgjøres i fotball-VM, etter at Sverige og USA ble klare mandag. Vinneren av denne kampen møter vinneren i Nederland-Japan.

Italia imponerte med å vende 0-1 til 2-1 seier i sin åpningskamp og fulgte opp med en komfortabel 5-0 seier mot Jamaica i den andre gruppespillkampen. Til tross for 0-1 tap mot Brasil den siste, vant likevel Italia sin gruppe. Pussig nok er det bra tre spillere som har scoret mål for Italia til tross for at de scoret sju mål i gruppespillet. Barbare Bonansea scoret begge målene mot Australia, mens Cristiana Girelli scoret tre og Aurora Galli de to siste i 5-0 seieren mot Jamaica.

Kina "nøyde" seg med å score ett mål i gruppespillet og i likhet med Sør-Korea har de ikke vist seg som veldig målfarlige. Hang likevel bra med Tyskland i åpningskampen og holdt 0-0 lenge der, men Giulia Gwinn sørget for en meget fortjent tysk 1-0 seier med sin nettkjenning 24 minutter før slutt. Li Ying sørget så for kampens eneste (og Kinas eneste) mål hittil da hun sørget for 1-0 seier mot svake Sør-Afrika. Kina klarte deretter 0-0 mot Spania i den siste gruppespillkampen, til tross for massivt spansk press.

Det kommer neppe til å hagle med mål i denne kampen, og Italia er gjort til forholdsvis klare favoritter. To av Kinas tre gruppespillkampen stod uavgjort til pause og det var i begge kampene mot antatt bedre motstand. Det er litt samme type motstand i kveld. 1,85 på italiensk seier, er vel sånn måtelig odds. Vi tror på U til pause og at Italia avgjør i andre omgang. Pause/fulltid-varianten med U/H betales med flotte 4,25 i odds og blir vårt utvalgte spill.