Italia tar bronse i U20-VM

Det er en ganske beskjeden fredag vi har foran oss på Langoddsen. Det spilles tre VM-kamper for kvinner og ellers er det kun islandsk og irsk toppserie som står på menyen, i tillegg til et par kamper i Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Natt til lørdag braker det dog Copa America i gang, første kamp ut er Brasil mot Bolivia. Merk også det er tippekupong denne fredagen.

Italia – Ecuador H 2,45 (spillestopp kl 20.25)

U20-VM, fotball. Bronsefinale. Spørsmålet før fredagens bronsekamp er hvilke av lagene som har kommet over skuffelsen etter tapene i semifinalene tidligere denne uken.

Italia røk ut av turneringen på bittert vis etter å ha tapt 0–1 mot Ukraina etter en VAR-avgjørelse. Det var andre gangen på rad at italienerne tapte i semifinalen i U20-VM.

I 2017 røk de ut mot England (1–3) som gikk til topps i mesterskapet som be arrangert i Sør-Korea.

Ecuador, som ble søramerikanske mestre tidligere i år, har uansett resultat fredag spilt sitt beste U20-VM noensinne. De imponerte på veien til semifinalen, hvor de tapte 0–1 mot Sør-Korea. Ecuador har et fremgangsrikt mannskap, hvor flere antakeligvis vil bi å se på seniorlandslaget om kort tid.

Søramerikanerne har spilt underholdende fotball i dette mesterskapet, utenom 0-1-tapet mot Italia i gruppespillet. Jeg forventer mer fra disse to lagene i bronsefinalen. Da kan de slippe seg itt mer løs. Det er ikke like mye som står på spill. Begge lagene har vist at de kan spille god offensiv fotball

Ecuador har også vist i denne turneringen at de er best når de satser offensivt. Det viste de både mot USA og Uruguay. I begge de kampene ble det scoret minst tre mål, og søramerikanerne slapp inn må i begge kampene.

Jeg er sikker på at de får trøbbel defensivt også i denne kampen. De har tross alt kun holdt nullen i en av seks kamper i mesterskapet i Polen.

Disse lagene møttes også i gruppespillet, og den kampen vant Italia 1–0 etter en scoring fra Andrea Pinamonti etter 15 minutter. Det var en jevnspilt kamp. Leonardo Campana hadde muligheten til å utligne for Ecuador like før pause, men bommet på straffesparket. Jeg tror fredagens kamp blir mer åpen.

Italienerne har vært i denne situasjonen tidligere, og de har samtidig vært bedre defensivt enn Ecuador i dette mesterskapet. Jeg tror Ecuador får problemer mot Italia – igjen. Italia so et søramerikansk ag i bronsefinalen i 2017 i Sør-Korea, og vi tror de gjentar den prestasjonen mot Ecuador fredag.

Jeg tror bronsen havner i Italia. Oddsen på Italia er 2,45. Det funker som singeltips. Spillestopp er klokken 2025.

