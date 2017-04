Jackpot på søndagskupongen

Det er jackpot på tippekupongen ettersom ingen fikk tolv rette. Det betyr at det er overført 532 000 kroner fra forrige søndagskupong, som går inn i denne søndagens tolverpott.

1. Odd — Vålerenga

Vertene har ikke fått en positivt start på sesongen og kun seks poeng på fem kamper er langt unna ambisjonene. Begge hjemmekampene er vunnet med 1-0, over Kristiansund og Tromsø, men de har ikke overbevist i noen av disse kampene.

Forrige sesong var de ikke voldsomt dominerende hjemme heller, selv om 8-3-4 for all del er solide tall. Tilsvarende kamp i fjor endte med 1-2-seier til Vålerenga.

En gang må det løsne også for Odd, men forrige helgs 3-0-tap for til da poengløse Viking var virkelig en tafatt prestasjon. Rafik Zekhnini returnerer fra suspensjon, men han starter neppe.

Vålerenga kom på sin side tilbake på vinnersporet etter tre rake tap da et skadeplaget Sogndal ble slått 3-0 på Ullevaal. Det er hjemme på nasjonalarenaen de har tatt samtlige poeng så langt, borte har de tapt 3-4 for Haugesund og 4-0 for Molde.

Gjestene gjorde det forholdsvis skarpt på kunstgress forrige sesong, med 4-2-3. De var så å si like bra borte som hjemme i Rekdals siste sesong. HU

2. Kristiansund BK — Strømsgodset

Vertene har fått et brutalt møte med Eliteserien så langt og kampprogrammet har vært svært tøft. Fire av fem kamper har vært mot antatte topplag og de røk hele 5-1 forrige helg, borte mot Sarpsborg 08.

Hjemme har det 0-1-tap for Molde og en 1-0-seier over Brann, da de fikk et straffespark på slutten av kampen. Deres andre scoring denne sesongen var et selvmål ... Sannsynligvis gjør det svært godt å komme tilbake til Kristiansund stadion og spille foran egne fans igjen.

Strømsgodset slet lenge med å bryte ned Sandefjord forrige lørdag, men klarte til slutt å mane frem deres første seier siden serieåpningen. Men ingen av lagets fem kamper har de spilt særlig godt og det har blitt en sesongstart spillemessig langt under pari.

Borte har de et stygt 3-0-tap for Brann og 1-1 mot Sogndal, forrige sesong var de virkelig skuffende på reisefot. I det minste er dagens underlag kunstgress, som Godset liker godt. HUB

3. Sandefjord Fotball — Molde

Lars Bohinen har lyktes langt bedre med inngangen til årets sesong enn i fjor og de har tatt seks solide poeng i et tøft kampprogram. De holdt lenge stand også mot Strømsgodset forrige lørdag, men ble til slutt senket av et langskudd. Hjemme har de 0-3 for Rosenborg - etter å ha vært på høyde inntil en utvisning - og 2-0 over Kristiansund.

Klubben melder om ingen endring på skadesituasjonen, så Valles, Grorud, Mjelde, Kebbie og Bendiksen er fortsatt skadet. William Kurtovic returnerer etter sin suspensjon og er ventet rett inn i laget.

Molde har også fått en positiv start på sesongen sin, med ti poeng på fem kamper. Mandag ble det poengdeling i en kamp de normalt sliter i, borte mot Haugesund. De to øvrige bortekampene deres har gitt 2-1-tap på Lerkendal og 1-0-seier over Kristiansund.

Gjestene klarte ikke å prestere på naturgress forrige sesong, som er dagens underlag. 1-1-5 var tallene deres på dette underlaget da.

Moström og Nattestad er fortsatt ute, Ssewankambo er ikke helt klar for spill enda, han heller. B

4. Sogndal — Lillestrøm

Dette tegner til å bli en tøff vår for Sogndal, selv om skaden på Martin Ramsland ikke var så ille som fryktet. Han meldes klar til kampen. De røk 3-0 for Vålerenga forrige kamp og har nå bare ett poeng på de siste tre, samtlige fire poeng har kommet på hjemmebane - mot henholdsvis Stabæk (4-1) og Strømsgodset (1-1).

Forrige sesong klokket sogningene inn på 4-7-4 på hjemmebane og var bare marginalt bedre enn på reisefot. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-2, etter at Sogndal lå under med to mål.

Krise er et ord som fort blir kastet rundt, men det er liten tvil om at Lillestrøm må begynne å ta poeng igjen. Etter deres svært sene seier i åpningskampen over Sandefjord har de tapt samtlige fire kamper og hjemme mot Brann var de svært tafatte forrige helg - og tapte 0-2.

Begge bortekamper så langt er tapt, for Molde og for Aalesund, som begge spiller på kunstgress. 1-3-5 var tallene deres på kunstgress forrige sesong. HUB

5. Stabæk — Haugesund

Hjemmelaget har fått en svært positivt start på sesongen og det svinger virkelig av Stabæk. Forrige helg spilte de en fantastiske 1. omgang mot Tromsø og ledet 3-0 til pause - som også ble sluttresultatet. Hjemme har de vunnet samtlige tre kamper, over Aalesund, Odd og Sarpsborg 08, med en samlet målforskjell på 8-1.

Tilsvarende kamp i fjor endte 0-1. El Amrani, Ødegaard og Gyasi er fortsatt ute for vertene, mens Ba og Pedersen er tvilsomme.

Det ble aldri en stor fotballkamp da Haugesund tok imot Molde og 0-0 gjenspeiler kampen fint. Dermed har gjestene fått en helt grei start på sesongen, på bortebane har de to tap og én seier så langt.

Izuchukwu Anthony er definitivt ute, mens Skjerve, Andreassen og Mæland er usikre. HU

6. Aalesund — Tromsø

Hjemmelaget har sett klart forbedret ut etter et par svake åpningskamper, med fem poeng fra to bortekamper mot henholdsvis Strømsgodset og Rosenborg, samt 3-1-seieren hjemme over Lillestrøm.

Trond Fredriksen har gjort Aalesund til et slags enten-eller-lag, som enten er i svært bra eller svært dårlig form. Det er gode nyheter i det minste for helgens kamp. I tillegg til 3-1-seieren over LSK har de tapt 1-3 hjemme for Sarpsborg. Tilsvarende kamp i fjor endte hele 6-0.

Aron Thrandarson er eneste definitive skadde, mens Gyasi og Riise er tvilsomme.

Tromsø hadde på sin side en svært positiv start på sesongen, før de totalkollapset og røk 3-0 for Stabæk i forrige rundes hjemmekamp. Dermed har de to tap på rappen, etter også å ha røket 1-0 for Odd.

Borte har de nevnte tap for Odd og seier over Viking så langt. Tromsø er ikke kjent som et stort bortelag, dog. Loncaric og Espejord er stadig ute, Slobodan Vuk er ny på skadelisten siden sist. HUB

7. Jerv — Levanger

Hva i alle dager har skjedd med Jerv? Fra å kjempe om opprykk til Eliteserien, er de nå nest sist etter ett poeng på fire kamper og tre tap på rappen. Begge hjemmekampene er tapt, for Ranheim og så for Strømmen sist helg. Ikke akkurat serieåpningen Arne Sandstø hadde sett for seg.

Tilsvarende kamp i fjor endte 0-1.

Gjestene har åpnet hakket bedre, uten å imponere like mye som serieåpningen i fjor. De har tatt tre poeng uten å vinne en kamp, altså har tre av fire endt med poengdeling. Begge bortekampene har gitt dette utfallet, mot Ull/Kisa og mot Florø. H

8. Ranheim — Åsane

Hjemmelagets perfekte start fikk en stopp borte mot Kongsvinger, uten at ett poeng fra Gjemselund er noe å skamme seg over. De tre første kampene ble alle vunnet og vertene er et av fire lag på ti av tolv poeng så langt.

På eget gress er begge kampene vunnet, over Arendal og over Strømmen. Tilsvarende kamp i fjor endte 1-1.

Åsane tok sesongens første seier da de hamret Sandnes Ulf 4-0 på hjemmebane forrige helg, etter en oppvisning i feiende flott angrepsfotball. Begge bortekampene deres er imidlertid tapt, for Start og for Tromsdalen, med en samlet målforskjell på 6-0. HU

9. Sandnes Ulf — Tromsdalen

Bengt Sæternes' menn ble merkelig avkledd mot Åsane på bortebane og var egentlig aldri i nærheten av poengene. Poeng hadde de godt med før turen til Bergen, med syv poeng fra de tre første. Det er på ingen måte krise i Sandnes.

På hjemmebane har de fire poeng fra to kamper, mot Fredrikstad (0-0) og svake Elverum (2-0).

Nyopprykkede Tromsdalen har fått en bra start på sesongen og har fem poeng fra de fire første seriekampene. Forrige helg ble det deres første tap for sesongen da de røk 1-2 hjemme for sterke Start. Kun én bortekamp har de spilt så langt, 1-1 mot Elverum.

Dagens kamp spilles på naturgress, som ikke er en fordel for kunstgresslaget Tromsdalen. De er generelt ikke kjent som et særlig bra bortelag. H

10. Strømmen — Arendal

Strømmen tok en svært sterk borteseier over Jerv forrige helg og har med det endelig fått sesongens første seier, etter bare ett poeng på de tre første seriekampene. De har spilt bare en hjemmekamp så langt denne sesongen, den endte 1-1 mot nyopprykkede Florø.

Arendal hadde tapt sine tre første seriekamper etter opprykket og var avhengige av en opptur mot opprykkskollega Florø. Petar Rnkovic leverte to mål og de sikret sine tre første OBOS-ligapoeng med 2-0-seier der. Begge bortekampene har endt uten poeng, mot gode lag i Mjøndalen og Ranheim. H

11. Ullensaker/Kisa — Fredrikstad

Vertene har fått en svært positiv start på sesongen, etter 2-2 innledningsvis mot Levanger har de bare vunnet og de står med ti poeng av tolv mulige. Deres tre siste kamper er alle vunnet, men det må sies at de har hatt et overkommelig kampprogram i innledningen.

Hjemme har de nevnte uavgjort mot Levanger og 2-0-seier over Strømmen. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-3.

FFK har til gode å vinne en kamp denne sesongen, etter tre poengdelinger innledningsvis og så tap for Bodø/Glimt hjemme forrige helg. Borte har det blitt uavgjort mot både Jerv og Start, sistnevnte kamp tapte de seieren helt på tampen. Likevel har det ikke vært en stor innledning for Loberto og kompani. B

12. Tottenham — Arsenal

Nord-London-derbyet er viktigere enn på mange år, for begge lag kjemper desperat en kamp for seriegull og topp fire. Spurs er ligaens formlag med åtte strake seirer og tok en ny trepoenger da formsterke Crystal Palace ble slått 1-0 på onsdag. En tøff kamp som de løste strålende.

Strålende har de også vært på hjemmebane hele sesongen, hvor de står med 15-2-0 så langt. Både Chelsea og Manchester City har blitt slått på White Hart Lane og kun Leicester og Liverpool har tatt poeng her.

Ingen endring på skadefronten, av førstelagsspillerne er Lamela og Rose stadig ute.

Tilsvarende kamp i fjor endte 2-2 og det er 1-1-1 på de siste tre tilsvarende i ligaen. Motsatt oppgjør i høst endte 1-1.

Selv om Arsenal nå har to seirer på rad, tre om man inkludere FA cup-semien, var det ikke mye selvtillit å spore i onsdagens 1-0-seier over Leicester - som var av det svært heldige slaget. Litt flaks må man ha og Arsenal er avhengige av minst ett, helst tre, poeng her. Med tap vil de være minst fem poeng bak topp fire.

7-3-6 er bare en godkjent bortestatistikk for Arsenal denne sesongen. Ingen endring på skadesituasjonen til Wengers gutter heller. HU

