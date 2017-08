Jackpot på tippekupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Jackpot på søndagskupongen

Oddsdobbel 1: Tottenham fikser svekket Chelsea

Oddsdobbel 2: Tromsø må gripe sjansen

Oddsdobbel 3: Målrikt på Nadderud

Oddsdobbel 4: Freiburg til strålende odds

V4/V5 Gøteborg galopp: Store penger på gang i Gøteborg

En herlig tippekupong venter denne søndagen. Storoppgjøret i Premier League mellom Tottenham og Chelsea innleder kupongen, som ellers består av seks kamper fra Eliteserien og fem kamper fra OBOS-ligaen. Ingen spillere fikk tolv rette forrige søndag og det betyr at det er jackpot på søndagskupongen med 471 547 kr ekstra i tolverpotten. I tillegg er bonuspotten på ca 250 00 kr. Innleveringsfristen er kl 16.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Tottenham - Chelsea

Strålende sesongstart av Tottenham med 2-0 seier borte mot Newcastle. Nå ble nok Tottenham noe hjulpet av utvisningen Shelvey på Newcastle, men uansett var det solid. Med mannskapet ser det bra ut. Fantastiske 17-2-0 hjemme på White Hart Lane sist sesong, men denne sesongen er det altså Wembley som skal være Tottenhams hjemmebane.

Katastrofestart for Chelsea som etter en elendig førsteomgang lå under sesnasjonelle 0-3 hjemme mot Burnley. Nå fikk riktignok Chelsea Cahill utvist allerede etter 14 minutter. For sikkerhets skyld ble Fabregas utvist etter 81 minutter på stillingen 1-3, men Chelsea maktet likevel å sette enda en redusering og det endte 2-3. Fabregas og Cahill soner følgelig karantene søndag og både Hazard,Bakayako og Pedro er skadet.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende og Tottenham må ha gode seiersmuligheter mot et klart svekket Chelsea. H.

2. Viking - Brann

For n'te gang denne sesongen mistet Viking poeng på overtid, ettersom Aalesund utlignet til 1-1. Det betyr status qou i bunnstriden og Viking har fremdeles fire poeng opp til Kristiansund på kvalikplass. Samuel Adegbenro er solgt til Rosenborg, men Viking har handlet flittig i sommer og Tommy Höiland er som kjent hentet inn som spiss. 2-3-4 er tallene på Viking stadion.

Brann kom endelig tilbake på vinnersporet med 2-0 seier hjemme mot Odd sist søndag. Det sendte Brann tilbake på medaljeplass på 3. plass på bedre målforskjell enn Molde. Søndag må Kristoffer Barmen sone karantene for gule kort, mens Daniel Braaten fortsatt er ute på ubestemt tid. 2-4-3 er moderate tall på bortebane.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende i Stavanger. Det ser åpent ut og vi bruker alle tegn. HUB.

3. Odd - Sandefjord

Et svakt Odd-lag presterte en svak kamp borte mot Brann sist søndag og røk fortjent 0-2. I seks av de åtte siste Eliteseriekampene har Odd gått av banen uten å score mål og 14 scoringer totalt er faktisk tre færre scoringer enn det tabelljumbo Tromsø har maktet. Hjemme i Skien er tallene 5-2-2 for Odd som er nede på 9. plass på tabellen med 25 poeng. Innleide Etzaz Hussein får trolig sin debut, mens viktige Fredrik Nordkvelle fortsatt er noen uker unna å bli friskmeldt.

Sandefjord er helt opp på en sensasjonell 5. plass med 27 poeng og står med tre strake seire. Er fortsatt klart best hjemme (5-2-2), bortetallene er ikke bedre enn 3-1-6. Toppscorer Flamur Kastrati soner karantene for gule kort.

Hjemmesterke Odd får uansett et ganske klart tips. H.

4. Rosenborg - FK Haugesund

RBK viste klasse i toppkampen borte mot Molde sist lørdag. Var hardt presset i den første omgangen og lå under med 0-1 til pause. Men hevet seg mye i andre omgang og snudde kampen til seier 2-1. Har nå sju poengs ledelse i Eliteserien. Torsdag kveld tok laget en knallsterk borteseier mot Ajax og returkampen spilles på Lerkendal førstkommende torsdag. Nysignerte Anders Trondsen kan få sin debut her, mens Adegbenro også er aktuell fra start. Mike Jensen må sone karantene for tre gule kort og RBK-trener Kåre Ingebrigtsen gjør trolig litt endringer på laget. 7-2-1 er tallene hjemme på Lerkendal.

FK Haugesund hadde tilsynelatende full kontroll i hjemmemøtet med Stabæk sist søndag og ledet 2-0 til pause, men slapp seg ned i andre omgang og måtte nøye seg med 2-2. Ligger på en flott 6. plass med 26 poeng, men har ikke bedre enn 3-1-5 på bortebane. Haris Hajradinovic er tilbake etter karantene.

5-1-0 på de seks siste tilsvarende på Lerkendal og selv med en forstyrrende returkamp mot Ajax å tenke på, vinner nok RBK denne også. H.

5. Stabæk - Molde

Knallsterk opphenting av Stabæk borte mot FK Haugesund sist søndag, da laget kom tilbake fra 0-2 underlege til 2-2. Ligger på 7. plass med 26 poeng og har kun fem poeng opp til Brann på 3. plass og Molde på 4. plass. Variable 4-2-4 hjemme på Nadderud. Tonny Brochmann har vært gjennom tester grunnet brystsmerter denne uken og er usikker.

Molde gjorde en solid 1. omgang mot Rosenborg hjemme sist lørdag og ledet da også fortjent 1-0 til pause. Men måtte tilslutt se seg slått 1-2 og måtte se at Brann gikk forbi og overtok 3. plassen igjen. Gangbare 4-3-3 på bortebane.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende på Nadderud. Mye tyder på at vi får en vinner også nå, men uvisst hvem det blir. HB.

6. Sogndal - Kristiansund

Meget viktig bunnoppgjør på Fosshaugane Campus. Tre strake tap har sendt Sogndal rakt inn i nedrykksstriden og søndag må Sogndal unnvære både Kjetil Wæhler og Per-Magnus Steinrig. Heldigvis for Sogndal er stopperkollega Bjørn Inge Utvik endelig tilbake etter langvarig skadeopphold. 4-2-3 er brukbare hjemmetall for Sogndal.

Kristiansund med overtidsscoring og berget dermed ett poeng hjemme mot Sarpsborg 08 sist søndag. Med 19 poeng vil Kristiansund med seier her, komme seg over nedrykksstreken. Men bortebane har vært en akilleshæl for nordmøringene som kun har vunnet en bortekamp (1-1-7).

Sogndal er seige på hjemmebane og vi tror ikke de taper denne. HU.

7. Tromsø - Aalesund

Til tross for en vel gjennomført bortekamp mot Vålerenga på Ullevaal mandag kveld og ett poeng, er Tromsø fortsatt sist på tabellen når de har 12 seriekamper igjen. Opp til Kristiansund på kvalikplass skiller det fire poeng. Svake 1-4-3 på Alfheim. Søndag blir det garantert debut for Mushaga Bakenga og trolig også for nyankomne Sjamil Gasanov.

0-2-3 på de fem siste seriekampene for Aalesund som ligger på 10. plass med 24 poeng. Skuffet hjemme mot Viking sist søndag og utlignet først på overtid i den kampen. Moderate 2-4-3 på bortebane. Kaj Ramsteijn er tilbake etter karantene søndag.

Det står 0-1-2 på de tre siste tilsvarende på Alfheim, men Tromsø har sett forbedret ut i det siste og Bakenga ser ut som en solid forsterkning. Tromsø griper muligheten og vinner? H.

8. Sandnes Ulf - Florø

Sterk borteseier for Sandnes Ulf mot Tromsdalen onsdag og dermed avanserte Bengt Sæternes elever til tredjeplass, fire poeng bak Start på 2.plass. Rotet altså vekk en 3-0 ledelse hjemme mot Åsane sist søndag, men har ellers solide 5-4-1 hjemme i Sandnes.

Florø med sju seire på de åtte siste seriekampene og de nyopprykkede er oppe på en sensasjonell 5. plass når to tredjedeler av sesongen er unnagjort. Har ikke bedre enn 4-1-5 på bortebane, men tre av de fire siste bortekampene er alle vunnet.

Normalt hjemmesterke Sandnes Ulf taper normalt ikke denne, men vi utelukker ikke at Florø kan få med seg ett poeng. HU.

9. Arendal Fotball - Fredrikstad

Realt bunnoppgjør i Arendal mellom tabelljumbo Arendal og tredje sist plasserte Fredrikstad. Arendal tok skalpen til "storebror" Jerv på bortebane i lokaloppgjøret onsdag og er dermed oppe i 13 poeng. Seier vil kunne føre laget opp på kvalikplass om ikke Elverum tar tre poeng hjemme mot Jerv i sin kamp. Meget svake 1-1-8 på hjemmebane for Arendal.

FFK var sjanseløse (som ventet) borte mot den suverene serielederen Bodø/Glimt onsdag og røk 0-4. Ettersom begge lagene bak tok poeng, har FFK kun nå to poeng ned til tabelljumbo Arendal og taper de denne er de tilbake på direkte nedrykk. Har fortsatt tilgode å vinne på bortebane (0-3-7).

Arendal har garantert fått en boost av onsdagens borteseier, men vi utelukker likevel ikke at FFK kan ta sesongens første borteseier. HUB.

10. Start - Tromsdalen

5-2-0 på de sju siste seriekampene for opprykksjagende Start som er på 2. plass og har fire poeng ned til Ranheim på 3. plass. Håndterte den vanskelige bortekampen mot Ullensaker/Kisa utmerket torsdag kveld og innleide Steffen Lie Skålevik scoret ett av målene i 2-1 seieren. Totalt 8-1-1 hjemme i Kristiansand.

Tromsdalen har mistet formen og står med 0-2-4 på de seks siste seriekampene. Men innledet sesongen bra og har fortsatt ni poeng ned til Fredrikstad på kvalikplass. Borte er kun en kamp vunnet (1-3-5).

Formsterke Start bør kunne ta tre poeng greit i denne kampen søndag kveld. H.

11. Elverum - Jerv

To poengdelinger på de tre siste seriekampene for nestjumbo Elverum som er a poeng med Fredrikstad på kvalikplassen, men bak på dårligere målforskjell. Kun en seier hjemme på Elverum (1-4-4).

Etter noe som lignet en klar formstigning, har det buttet imot igjen for Arne Sandstøs Jerv. Sist helg endte det med 1-6 borte for Kongsvinger og onsdag ble det hjemmetap som storfavoritt mot Arendal. Er fjerde sist, men har fortsatt sju poeng ned til FFK tredje sist og Elverum nest sist. Svake 2-3-5 på bortebane.

Elverum må ha tre poeng, men har altså kun vunnet to av sine tjue seriekamper. Jerv er nok best på kapasitet, men viser det sjelden. HUB.

12. Åsane - Ullensaker/Kisa

Det vil seg ikke for Mons Ivar Mjelde og Åsane. Etter en knallsterk opphenting borte mot Sandnes Ulf forrige søndag og 3-3 etter å lagt under 0-3, hadde vi tro på laget hjemme mot Kongsvinger onsdag. Men det endte med 2-3 tap. Ligger på 12. plass med 23 poeng og har fortsatt bra margin med åtte poeng ned til kvalikplassen.

Ullensaker/Kisa tok en råsterk borteseier mot Ranheim sist søndag (4-3), men klarte ikke å følge opp hjemme mot Start torsdag kveld og måtte se seg slått 1-2. Ligger på 8. plass med 27 poeng og har kun to poeng opp til Strømmen på 6. plass og playoff. Variable 4-1-5 på bortebane.

To variable lag som møtes her og vi bruker en halvgardering. HB.

96-rekker:

1. Tottenham — Chelsea H

2. Viking — Brann U

3. Odd — Sandefjord Fotball H

4. Rosenborg — Haugesund H

5. Stabæk — Molde HB

6. Sogndal — Kristiansund HU

7. Tromsø — Aalesund H

8. Sandnes Ulf — Florø HU

9. Arendal — Fredrikstad HU

10. Start — Tromsdalen H

11. Elverum — Jerv HUB

12. Åsane — Ullensaker/Kisa HB

432-rekker:

1. Tottenham — Chelsea H

2. Viking — Brann HUB

3. Odd — Sandefjord Fotball H

4. Rosenborg — Haugesund H

5. Stabæk — Molde HB

6. Sogndal — Kristiansund HU

7. Tromsø — Aalesund H

8. Sandnes Ulf — Florø HU

9. Arendal — Fredrikstad HUB

10. Start — Tromsdalen H

11. Elverum — Jerv HUB

12. Åsane — Ullensaker/Kisa HB