Jackpotfest på tippekupongen

Det er duket for dobbel jackpot etter to lørdag på rad uten tolv rette! Nær 800 000 kroner er overført og gir en samlet pott på rundt 1,2 millioner kroner. I tillegg er bonuspotten oppe i 700 000 kroner, så her er det mye penger på spill!

Innleveringsfrist er som vanlig klokken 15.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Mjøndalen — Bodø/Glimt

Bruntrøyene åpnet høstsesongen skuffende, med tap borte for opprykksrivalen Sandnes Ulf og mistet dermed sin plass i topp seks. De har imidlertid slitt på reisefot hele sesongen, er hjemme på Isachsen stadion de har levert - 5-2-1 er tallene, men de har ikke møtt all verden til motstand hjemme til nå. Sist sesong gikk de gjennom hele sesongen uten tap på eget gress.

Glimt skuffet også noe i åpningskampen etter sommerferien, med 3-3 mot andreplasserte Ranheim. For én gangs skyld var det deres tur til å tape poengene på slutten av kampen, som garantert svir etter å ha tatt ledelsen tre ganger.

Gjestene har spilt klart best på eget gress så langt, med mer middelmådige 4-2-2 på bortebane.

HUB.

2. Follo — Alta

Hjemmelaget åpnet høstsesongen med et fint poeng mot Bærum, 2-2 endte kampen, deres tredje på rappen uten nederlag. Men det plukkes fortsatt for lite poeng til å klatre seg over streken og de har en solid jobb å gjøre inn i høsten.

Faktisk har vertene vært best på bortebane og 1-2-3 er ikke all verden til hjemmetall.

Mye tyder på at Alta og HamKam skal krige om den direkte opprykksplassen, duoen har et forsprang på hele seks poeng ned til nærmeste utfordrer. Altas styrke ligger først og fremst hjemme i Finnmarkshallen, 3-3-1 er like fullt solide bortetall.

(H)B.

3. Kjelsås — Brumunddal

Vertene åpnet med poengdeling mot formsterke Asker i første kamp etter ferien og ligger trygt med fire poeng ned til den røde sonen. De har tatt tolv av sine 17 poeng på hjemmebane og 3-3-1 er sterke tall.

Brumunddal har funnet formen og klatret seg over streken, med sterke og viktige seirer både før (2-1 over Finnsnes) og etter (0-2 over 3. plasserte Grorud) sommerferien. Men de har likevel bare et poeng ned til rød sone.

Seieren over Grorud var den første på bortebane så langt og 1-1-5 er ikke tall å juble over. Men formstigningen har vært såpass markant at vi gir dem tillit. HU.

4. Drøbak-Frogn — Sprint-Jeløy

Vertene åpnet høstsesongen med et 3-3-resultat hjemme mot tabellnabo Østsiden, helt godkjent. De har en luke på fire poeng ned til nedrykkssonen og har altså ingen grunn til å slappe av inn i høsten. 3-2-2 er deres solide hjemmetall så langt denne sesongen.

Gjestene ligger på sin side under streken og har fem tap på rad i serien, i første kamp etter sommerferien ble det stygge 0-4 mot Kvik Halden. Poengmessig har de klart seg best på reisefot denne sesongen, 2-1-4 er tallene så langt.

Men vi backer vertene mot trøsteløse Sprint. H.

5. Vestfossen — Østsiden

Vertene har klatret seg opp over den røde sonen med tre seirer på sine siste fire kamper, dog mot jevnt over svak motstand. Høstsesongen ble åpnet med en solid 5-1-seier over Sarpsborgs andrelag. 3-0-4 er hjemmetallene så langt denne sesongen.

Tabellnaboen Østsiden har like mange poeng som dagens motstander, men ikke like solid form - de siste fem kampene har gitt like mange poeng. Høstsesongen åpnet de med 3-3 borte mot en annen tabellnabo, Drøbak/Frogn, og 1-2-4 er bortetallene så langt.

HU.

6. Brodd — Fløy

Hjemmelaget er i kalasform og har tatt ti poeng på sine siste fire kamper, i første kamp etter ferien ble det 2-1-seier over Lura. Motstanden har vært så å si jevngod i alle disse fire kampene. På eget gress har de knallsterke 5-0-1 så langt denne sesongen.

Gjestene er i ferd med å miste sitt solide grep om opprykksplassen, for to tap på rappen har gjort at Pors nå kun er tre poeng bak. Begge tapene har kommet for motstand på nedre halvdel av tabellen, og sist røk de 2-1 for Staal Jørpeland, som hadde fire tap på rappen.

5-0-2 er uansett svært sterke bortetall, men vi ser ikke bort fra at de kan gå på en ny smell mot formsterke Brodd. H(U)B.

7. Madla — Halsen IF

Hjemmelaget returnerte fra sommerferien med en fin 4-2-seier over Sandnes Ulf II, og ligger tilnærmet midt på tabellen i denne avdelingen. De har seks poeng ned og hele ti poeng opp til plasser av betydning. På eget gress har de solide 4-1-2 så langt.

Gjestene har på sin side to tap på rappen, et på hver side av sommerferien. De ligger nå bare tre poeng over den blodrøde streken og bortestatistikken 2-1-4 gir ikke særskilt grunn til selvtillit foran dagens kamp. Vi backer vertene. H.



8. Pors Grenland — Sola

Telemarkingene har en gylden mulighet til å legge press på den tidligere så suverene serielederen Fløy, som har vist store svakhetstegn den siste tiden. De to siste rundene har avstanden opp minsket fra ni til seks poeng og Pors er i kjempeform med fire seirer på rappen.

Hjemme har de vært solide hele sesongen, med statistikken 5-0-2 så langt.

Sola ligger på en sterk fjerdeplass, men har åtte poeng både opp og ned til noen plasser av betydning. De er imidlertid i svært solid form og har tolv poeng på de siste fem kampene i ligaen, i første kamp etter sommerferien beseiret de andreplasserte Start II. Flest poeng tar de dog på eget gress, 3-1-2 er tallene på reisefot.

Pors har fått los på serieteten og har nok mer motivasjon enn middelhavsfarer Sola. HU grunnet gjestenes sterke form, dog.

9. FK Tønsberg — Express IL

Hjemmelaget er i bra form og har syv poeng på de siste tre kampene i ligasammenheng, første kamp etter avbrekket endte med 2-1-seier over Halsen. De liker seg best i Vestfold og har 3-3-1 på eget gress denne sesongen.

Gjestene ligger på sin side langt under streken og har hele åtte poeng opp til trygg grunn. Og med fire tap på rappen har de vist få tegn til bedring i det siste. Om ikke annet har de tatt en del poeng borte, 2-0-4 er tallene.

Men her blir det H.



10. Kolstad — Orkla

Vertene ligger på en tilsynelatende sterke fjereplass, men har hele elleve poeng opp til serielederen og bare seks poeng ned til nedrykkssonen. Etter tre rake tap før sommerferien var det viktig å komme tilbake på vinnersporet, noe de gjorde med 5-0-nedsablingen av Tillerbyen sist helg.

3-0-3 er tallene på hjemmebane.

Orkla ligger på sin side nedi grøfta og har hele seks poeng opp til trygg grunn foran denne høstsesongen. Formen er for så vidt god, med åtte poeng fra de siste fem kampene, første kamp etter ferien endte med uavgjort mot bunnrivalen Sverresborg. De står med 1-2-4 på reisefot.

Vi backer hjemmelaget igjen, som tar et langt steg vekk fra nedrykksspøkelset med seier. H.



11. Sverresborg — Verdal

Vertene ligger under streken, men kan forbigå hele fire lag med seier i dag. De er i god form og har ti poeng på de siste fem kampene sine, men skuffet noe med uavgjort mot Orkla forrige helg. Noen særlig hjemmestyrke er de ikke snakk om her, 2-2-3 er tallene på eget gress.

Gjestene ligger på sin side midt på tabellen, men har bare fem poeng ned til dagens motstander. De har to seirer på rappen, på hver side av sommerferien, og halte inn en solid 1-2-seier borte mot serietoer Strindheim sist helg. 2-2-3 er helt godkjente tall. HU(B).



12. Tillerbyen — Steinkjer

Vertene er ikke i god form med sine fire poeng på de siste fem, og fikk hele 5-0 i fleisen av Kolstad forrige helg. Det må nevnes at de er klart best på eget gress, her har de 4-1-1 og de tar knapt poeng på reisefot.

Tabellnabo Steinkjer lider av samme sykdom, at de ikke tar poeng på reisefot - 1-1-4 er ikke særlig imponerende tall og seieren kom mot bunnlaget Rosenborg II. Tross et lite hyggelig 9-1-tap for serielederen Stjørdals-Blink sist helg, har de godkjent form med ni poeng på de siste fem kampene i serien.

H.



