Jakob og Filip Ingebrigtsen jakter drømmegrensen i Monaco

Fredagens langoddsprogram byr på begge semifinalene for herrer i Wimbledon-turneringen i tennis. I tillegg er det seriestart i den danske Superligaen og Midtjylland - Esbjerg er første kamp. I friidrett er det Diamond League fra Monaco. På fotballfronten er det ellers en kamp i PostNord, det er en skotsk ligacup-kamp og det er en kamp i irsk Premier Division. Natt til lørdag spilles det tre kamper i Major League Soccer.

Blir det satt norsk rekord? Ja - 2,15 (spillestopp kl 20.30)

Det er altså Diamond League-stevne i Monaco i kveld og for oss nordmenn er 1500 meter for menn det soleklare høydepunktet. Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen leverte begge strålende 1500-metre i Lausanne forrige fredag. Jajob avsluttet strålende til andre på sterke 3.30.16, men også Filip leverte et meget sterkt løp og endte på 4. plass med 3.30.82.

Det er Filip Ingebrigtsen som har den norske rekorden satt i Monaco i fjor på 3.30.01. Det er et veldig sterkt felt på plass i Monaco i kveld og det er duket for fartsfest med gode harer og svært goe konkurrenter. Den såkalte drømmegrensen er på spill i kveld (tid under 3.30) og både Jakob og Filip er kapable til å sette ny norsk rekord.

2,15 er oddsen på at det blir satt ny norsk rekord i Monaco i kveld. Det er slett ikke verst betalt utfra forutsetningene og spilles.