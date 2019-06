Japan tar seg sammen

Det er en ganske beskjeden fredag vi har foran oss på Langoddsen. Det spilles tre VM-kamper for kvinner og ellers er det kun islandsk og irsk toppserie som står på menyen, i tillegg til et par kamper i Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Natt til lørdag braker det dog Copa America i gang, første kamp ut er Brasil mot Bolivia. Merk også det er tippekupong denne fredagen.

Japan - Skottland pause/fulltid dobbel U/H 4,50 (spillestopp kl 14.55)

Meget skuffende åpningskamp av Japan. De var storfavoritter mot Argentina, men det endte med 0-0 og dermed er denne kampen en nøkkelkamp for Japan og her er det nesten bare seier som gjelder. Japan dominerte som ventet stort mot Argentina, men klarte ikke å bryte ned den argentinske forsvarsmuren. Japan tok seg helt til finale i forrige VM, der det dog endte med 2-5 tap mot USA. Og i 2011 vant de VM mot nettopp USA etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Det er med andre ord ingen tvil om at Japan vet hva VM handler om.

Skottland var som ventet sjanseløse mot England i sin åpningskamp, men de tapte kun 1-2. Kom tidlig under 0-2 i den kampen, men fikk en sen redusering, uten at de egentlig truet England noe spesielt. Har Argentina igjen i den siste kampen, så har fortsatt muligheten til å ta seg videre. Men da bør de helst ha poeng i denne.

Japan er naturligvis klare favoritter her, og i dag er det kun seier som gjelder. 1,70 er oddsen på seier til Japan. Det er i snaueste laget for et singelspill. Dermed er det pause/fulltid-objektene som er mest aktuelle. U/H betales med 4,50, mens H/H betales med 2,75. Jeg lander førstnevnte alternativ da oddsen lokker mest på det.

