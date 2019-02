Japan vinner Asia Cup

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi har et velfylt langoddsprogram denne fredagen. Det spilles en interessant kamp i Championship i England, hvor Preston tar imot Derby hjemme på Deepdale, i tillegg er det kamper fra fransk Ligue 1, spansk La Liga og tysk Bundesliga. Det er også full serierunde på nest øverste nivå i Frankrike og Nederland. Det er skiflyging verdenscup i Obertsdorf, og i Meråker er det duket for NM sprint for både kvinner og menn. På ishockeyfronten tilbys det kamper fra en rekke europeiske ligaer, og natt til lørdag spilles det åtte kamper i NHL.

Japan - Qatar H 2,00 (spillestopp kl 14.55)

Finale i Asia Cup. Det er ingen overraskelse at Japan er i finalen. Samurai Blue, som er kallenavnet til det japanske landslaget, var før turneringen favoritter til å vinne Asia Cup.

At motstanderen heter Qatar er derimot et aldri så lite sjokk. De var ikke ventet å gå så langt i turneringen, men de har fortjent det. Qatar har blant annet slått ut Sør-Korea på veien, og de blir ingen walkover for Japan.

Japan virker sterke. De slo Iran hele 3-0 i semifinalen på mandag, hvor de var uhyre effektive. Sannheten er at Japan var heldige som tok ledelsen, og etter at de gikk opp i ledelsen lå de seg bakpå og kontret på det iranske laget som måtte jakte scoring.

Selv om japanerne hadde litt flaks at de vant semifinalen med 3-0, uten å imponere, så har Japan vært et av de mest solide lagene i Asia Cup. De har vært godt organisert defensivt gjennom hele turneringen, og de har scoret når de virkelig har trengt det. Det er den typen egenskaper som viser at de kan gå helt til topps.

Qatar har også vært et lag som har fått jobben gjort. Félix Sánchez Bas sine menn har ikke gitt ved dørene i dette mesterskapet. De er faktisk det eneste laget som ikke har sluppet inn mål så langt i turneringen.

Offensivt har ikke Qatar-laget vært like bra som Japan, men de har vist at de er dyktige til å utnytte kontringer. Det gjør dem til en litt skummel motstander for Japan. Japanerne vil antakeligvis styre kampen, på samme måte som de gjorde mot Iran, og det kan være akkurat det Qatar ønsker. I løpet av 90 minutter vil de få overgangsmuligheter. Da kan de straffe Japan, men jeg har likevel størst tro på japanerne.

Japan har en bra statistikk å vise til i oppgjørene mot Qatar. De har vunnet to av de fem siste møtene mellom lagene, og de er ubeseiret mot Qatar i denne perioden.

Da lagene sist møttes vant Japan 3-2. Den kampen ble spilt tilbake i 2011, så jeg mener den staistikken har litt begrenset verdi. Uansett venter jeg en jevn og tett kamp i Asia Cup-finalen, hvor Japan til slutt trekker det lengste strået.

Japan vant Asia Cup i 2011. Den gangen måtte de ha ekstraomganger for å avgjøre finalen. Jeg tror på H etter ordinær spilletid. Japan-seier gir 2,00 i odds. Spillestopp klokken 1455.

