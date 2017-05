José Mourinho får endelig betalt

Det er en variert tippekupong som møter oss denne midtuken, med fire virkelig spennende kamper fra øverste hylle og åtte andre kamper fra lavere nivå i Skandinavia. Innleveringsfrist er klokken 20.40 onsdag.

Bonuspotten, som utbetales til en spiller alene om å ha tolv rette, er nå oppe i en millioner kroner.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Atletico Madrid — Real Madrid

Andre kamp i semifinalen av Champions League og Real Madrid leder 3-0 etter den første kampen. Atlético Madrid var ikke til å kjenne igjen, de spilte bort ballen upresset, de klarte ikke stresse Real Madrid i noen faser og de skapte ingen virkelig store målsjanser.

Nå er det virkelig en motbakke for vertene og det skal godt gjøres å holde Real Madrid borte fra scoringslisten - noe som betyr at hjemmelaget må opp i fem-seks antall mål for å avansere. Det sitter nok langt inne.

Tilsvarende kamp i ligaen endte 0-3 til Real Madrid og forrige tirsdags kamp beviste virkelig at Atlético ikke er like gode som de tre foregående sesongene. Den viktige backen Juanfran var savnet sist og er aktuell for en retur i dag. Ellers er Gimenez også tvilsom.

Real Madrids B-lag hadde få problemer med å slå Granada 4-0 i helgen, de sparte alle krefter til dagens batalje. At hjemmelaget må i angrep fra start, betyr at det vil komme plenty av gode kontringsmuligheter for det raske Real Madrid-angrepet.

Selve seieren har de imidlertid lite bruk for her og Zidane er nok fornøyd om de tegner seg på scoringslisten, som bør få luften til å gå ut av Atlético Madrid.

Dani Caravajal er skadet og Danilo eller Nacho tar hans plass. Ellers er troppen i bra forfatning.

Atlético Madrid er det eneste laget som trenger å vinne denne kampen, men den seieren blir eventuelt dyrkjøpt. Kampen fremstår vid åpen. HUB.

2. Southampton — Arsenal

The Saints viste liten angrepsvilje borte mot Liverpool søndag, men det holdt til et 0-0-resultat - da Forster reddet et straffespark i andre omgang. De har ikke hatt noe å spille for på lang tid og har fremstått umotiverte især på reisefot. På eget gress vil de alltid ha hjemmefansen å spille for.

Hjemmestatistikken er ikke bedre enn 6-5-5 denne sesongen og de tapte 0-5 mot dagens motstander i cupen tidligere denne sesongen - dog med et B-lag. Ingen nye fravær plager vertene.

The Gunners er for tiden i en intens kamp om å komme blant topp fire og fikk en fantastisk helg. Liverpool tapte to poeng og Arsenal slo United 2-0, som betyr at håpet for alvor er tent igjen. Men det slukker fort uten seier i dag.

Overgangen til trebackslinje har vært grei resultatmessig for Arsenal, uten at spillet har vært all verden. 7-3-7 er bortetallene deres denne sesongen, svakest av topp seks-lagene. Koscielny er regnet som tvilsom, ellers står det bra til.

Kun ett lag har noe å spille for, men Southampton er ikke lette å bryte ned. (H)UB.

3. Manchester United — Celta Vigo

Andre kamp i semifinalen av Europa League, Manchester Untied vant 1-0 i Vigo. José Mourinho viser tydelig at Europa League er prioritet denne sesongen og sparte mange av forrige torsdags spillere da de røk 2-0 på Emirates søndag. Alt annet enn finale-plass og seier vil være en nedtur nå.

Manchester United har slitt mot defensive lag på hjemmebane denne sesongen, men har fordelen av at dagens motstander er nødt til å jage scoring. Det burde åpne rom for Rashford, Martial og de andre United-angriperne.

Jones, Smalling og Mata var tilbake i helgen etter lengre tids skader, men det er uvisst om noen av dem starter.

Celta Vigo har slått både Real Madrid og Shakhtar Donetsk på bortebane i cupspill denne sesongen, de virker å ha en egen overlevelsesevne i dobbeltoppgjør denne sesongen. De sviktet forrige torsdag og lider kanskje av at de har spilt få kamper av betydning hjemme i Spania den siste tiden.

På skadefronten ser det bra ut. Kun langtidsskadde Rossi er ute.

United er nok det beste laget og Celtas drøm ender på Old Trafford. H.

4. Lyon — Ajax

Andre kamp i semifinalen av Europa League, Ajax leder hele 4-1 fra første oppgjør. Bortemålet gir Lyon håp, det gir også Ajax' nestenkollaps mot Schalke (lå under 3-0). Vertene prioriterer denne kampen høyt og sparte en rekke spillere i helgen, da de likevel vant 3-2 over Nantes.

Lyon har vært betydelig bedre på hjemmebane denne sesongen, selv om 12-0-6 er en noe ustabil statistikk. Her må de jage scoring fra start og på hjemmebane er de Frankrikes nest beste angrepslag.

Ajax er for alvor inne i en kritisk del av sesongen. De kunne tapt ligagullet i helgen, men Feyenoord tapte og gjør at Ajax kun har ett poeng å hente inn på sesongens siste dag. Samtidig må de unngå de samme nervene som mot Schalke, hvor de vær nær en katastrofe.

Gjestene har generelt vært rufsete på bortebane i denne turneringen og tapt de siste to bortekamper i EL. 1-3-2 er tallene i Europa totalt og det er ingen tvil om at de trives best på Johan Cruijff Arena.

Uansett, Lyon må vinne denne og det tror vi de gjør. Spørsmålet er helle om de vinner nok. H.

5. Sola — Staal Jørpeland

Norsk Tipping-ligaen, avdeling tre. Vertene spilte på tredje nivå forrige sesong, men var ikke blant de få som holdt plassen og rykket dermed ned. Sola har syv poeng på fire kamper, hvorav en hjemmekamp er tap og en vunnet. Sist tok de en 1-0-seier over Viking 2 borte. Forrige sesong var de markant bedre på eget gress.

Staal Jørpeland har fått en bedre start enn Sola og står med tre strake seirer etter åpningstapet for Bryne 2. Sist slo de Express 3-0 hjemme. Bortelaget var det beste i sin 3. divisjonsavdeling forrige sesong, men rykket ikke opp grunnet omleggingen.

Dermed har vi nok to ganske jevne lag som møtes her. HU.

6. Örgryte — GAIS

To lag som har åpnet som ventet i sesonginnledningen, vertene har tre kamper uten seier og bare åtte poeng totalt på sesongens seks først kamper. Syv av disse er imidlertid tatt på hjemmebane og det er også på eget gress de tok brorparten av poengene forrige sesong (7-3-5).

Begge kamper mellom lagene i fjor endte målløse.

GAIS avsluttet á poeng med dagens motstander i fjorårets sesong, bortestatistikken 2-6-7 stoppet dem fra å kjempe om plasseringer høyere på tabellen. Etter null seirer på de fire første seriekampene, har GAIS nå to trepoengere på rappen og ny selvtillit.

Vertene er sterke hjemme, mens GAIS åpenbart sliter borte. Lukter ny, målfattig kamp her - HU.

De siste seks kamper kommer fra dansk 1. divisjon.

7. AB Gladsaxe — FC Helsingør

Vertene er alle nedrykket og har 19 poeng på 29 kamper, 15 poeng opp til trygg grunn. De har for så vidt forbedret seg litt de siste tre kampene og plukket fire poeng fra disse. Men ingen av disse poengene ble tatt hjemme og de har tapt sine siste seks hjemmekamper. 1-1-11 er deres skrekkelige hjemmetall.

Helsingør er på sin side i ferd med å tape playoffplassen om de ikke vinner i dag, ett poeng på de siste to kampene har gjort at to lag nærmer seg kraftig bakfra. 4-5-5 er bortetallene deres.

Vertene er nedrykket og har vært ynkelige på hjemmebane hele sesongen, Helsingør er nødt til å finne tilbake til vinnersporet. B.

8. Hobro IK — Vejle BK

Serieleder Hobro slo tilbake etter to tap på rad med en sterke 1-0-seier over andreplasserte Skive i helgen som gikk, dermed er luka nå på fem poeng. Med seier i dag vil de ta et nytt syvmilssteg på vei til Superligaen.

9-4-2 er hjemmetallene så langt.

Vejle har bare seks poeng ned til rød sone, men tre lag mellom seg og Næstved på nedrykksplass. Formen er ålreit og de har plukket seks poeng på de siste fire kampene i ligaen. 5-2-6 er bortestatistikken, som er respektabel.

Her bør serielederen vise hvem som er sjef. H.

9. BK Fremad Amager — Næstved

Vertene tok et langt steg fra nedrykksstriden med sin 2-0-seier over Køge i helgen, nå er luken vokst til syv poeng ned til nettopp dagens motstander. Helgens seier var den første etter fem kamper uten tre poeng.

Hjemmestatistikken 7-2-5 er solid til et lag på nedre halvdel å være.

Næstved ligger som nevnt på nedrykksplass og har fem poeng opp til trygg grunn, et forsprang som ble krympet med deres 2-0-seier over Fredricia i helgen. Nå har de tre kamper uten tap og har kanskje fått fornyet håp om å berge plassen.

4-2-7 er anstendige tall på reisefot.

Fremad fikk seieren de sårt trengte og har vært solide på eget gress hele sesongen. Her bør de begrave nedrykksstriden for godt. H.

10. Nykøbing FC — FC Roskilde

Også dette hjemmelaget har tatt et lite steg vekk fra rød sone med sin seier forrige helg og har nå et lag mellom seg og Næstved, samt en luke på fem poeng. Dette var imidlertid deres første seier på fem kamper og de er stadig et av ligaens svakeste formlag.

De siste tre hjemmekampene deres har gitt fire poeng og hjemmetallene totalt er greie 5-4-5.

Roskilde er et av lagene med los på opprykksplass og kun ett poeng ksiller opp til Helsingør på 3. plass. Formen er varierende, med syv poeng på de siste fire kampene, men begge deres to oppgjør på reisefot er vunnet. Dette har forbedret bortetallene til 6-3-6.

Her er to lag med masse å spille for, men gjestene er nok det beste laget. UB.



11. HB Køge — FC Fredericia

Vertene ligger så midt på tabellen det er mulig å komme i denne ligaen og har ni poeng ned og syv poeng opp til plasser av betydning. Det har ført til en betydelig formdupp og de står med tre tap på de siste fire, selv om de vant forrige hjemmekamp med 2-1 over nedrykkstruede Nykøbing.

Hjemmestatistikken totalt er solide 6-6-2.

I dag kommer et annet nedrykkstruet lag på besøk, Fredericia ligger nå bare fem poeng over rød sone etter tapet i helgen - som betyr at de har tre kamper på rad uten seier etter en meget fin rekke tidligere i april. Fire poeng er godkjent poengfangst på de siste tre bortekamper men bortetallene totalt er svake 2-5-7.

H(U).



12. Vendsyssel FF — Skive

En absolutt nøkkelkamp i toppstriden, mellom fjerdeplasserte Vendsyssel og andreplasserte Skive - mellom dem er det bare to poeng. Vertene er ligaens nest beste formlag med sine elleve poeng på de siste seks kamper, men bare fire av dem er tatt på eget gress. Selv om 7-3-5 for all del er godkjente hjemmetall, er det svakest av alle topp fem-lagene.

Skive er på langt nær i like god form og har bare syv poeng på de siste seks kampene i ligaen. Bare ett av disse poengene er tatt på reisefot, hvor de har vært langt svakere enn hjemme hele sesongen - 4-3-8 er ikke særlig gode bortetall.

Vendsyssel er i best form av lagene og Skive sliter åpenbart på reisefot - HU(B).

