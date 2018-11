Juventus banker Manchester United igjen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel CL: Manchester City gjør kort prosess

Oddstips håndball: Fana setter Molde på plass

Oddsdobbel håndball: Spinvill dobbel til over 14 i odds

V4/V5 Bro Park: Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

V75 Eskilstuna lørdag: Tidenes jackpot med 76,3 mill SEK ekstra

V75 Eskilstuna lørdag: Så enkelt spiller du om 110 millioner

Det er et strålende langoddsprogram som venter denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League, der Juventus - Manchester United er det klart største oppgjøret. Her hjemme er det også en stor håndballkveld. Det spilles fire kamper i Eliteserien for menn, en kamp i Eliteserien for kvinner og to NM-kamper for kvinner. I NHL spillers det tre kamper natt til torsdag.

NB! Onsdag er det 285 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

Juventus - Manchester United (pause/fulltid dobbel) H/H 2,30 i odds (spillestopp kl 20.55)



Juventus var storfavoritter til å vinne sin Champions League-gruppe, og halveis i gruppespillet er det lett å se hvorfor. Fotballgigantene fra Torino har vunnet alle tre kampene i sin gruppe, og de ligger fem poeng foran Manchester United på annenplass.

En seier i onsdagens hjemmekamp mot Manchester United vil matematisk sikre Juventus en plass i utslagspillet, og det vil mest sannsynlig sikre dem gruppeseieren.

En seier til hjemmelaget i onsdagens kamp virker ikke usannsynlig etter spillet på Old Trafford for to uker siden. Juventus dominerte kampen mot et Manchester United-lag som er helt ute av form. Jose Mourinho sine menn var heldige at kampen bare endte 0-1.

Til United sitt forsvar skal det sies at Juventus er i fantastisk god form denne sesongen. De har ennå ikke tapt i Serie A. Fasiten viser at de har vunnet imponerende 13 av 14 kamper. Sist de tapte en avgjørende kamp var tilbake i april. Dermed er de ubeseiret i de siste 19 kampene.

Årets julegave? Se alle de nye draktene til Juventus her!

Manchester United kan bare drømme om en tilsvarende statistikk. Nedturen til United startet samtidig som Sir Alex Ferguson pensjonerte seg, men denne sesongen har vært helt elendig.

United tok tre poeng fra Bournemouth i helgen, selv om de var uhyre svake defensivt i første omgang. Spiller de på samme måte mot Juventus vil de bli hardt straffet.

Juve-klipp

Mourinhos karer har kun vunnet tre av de siste ni kampene i alle turneringer, og de har bare tatt fire poeng på de tre første kampene i Champions League.

Det er flere grunner til å tro på hjemeseier i onsdagens kamp i Italia:

Juventus har vunnet fem av de syv hjemmekampene sine med minst to måls margin denne sesongen. Det defensive spillet til United innbyr til et handikapspill på at Juventus vinner med to mål eller mer onsdag.

Juventus-manager Massimiliano Allegri har kun tapt én av de siste 26 hjemmekampene i Champions League som manager. Fasiten viser 16-7-1.

Siden 0-3-tapet mot Manchester United i februar 203, har Juventus kun tapt én av de siste 35 hjemmekampene i grupespillet i Champions League. Statistikken viser 24 seire og ti uavgjorte.

Manchester United har ikke scoret i de to siste kampene i Champions League, og i dene kampen mangler de Romelu Lukaku.

Forrige gang United-manager Jose Mourinho ledet et lag på bortebane mot Juventus var i desember 2009, den gangen var han Inter-manager, og han tapte 1-2 i Serie A mot Den gamle damen, som Juve kalles.

Juventus er ventet å måtte klare seg uten stopperen Giorgio Chiellini. Midtbanespilleren Emre Can er operert og fortsatt ikke spilleklar, og Federico Bernardschi er skadet. Den positive nyheten er at Mario Mandzukic er tilbake.

Romelu Lukaku er ikke med i troppen til bortekampen mot Juventus, og han er usikker til Manchester-derbyet i helgen. United har også Antonio Valencia, Diogo Dalot og Marouane Fellaini på skadelisten.

Juventus har ledet til pause i de tre første kampene i gruppespillet. Italienerne var sterke i bortemøtet med United og vant fortjent. Seieren i England burde egentlig vært større. United vant i Premier League i helgen, til tross for en svak prestasjon. Jeg tror de får problemer i Torino onsdag. 2,30 i odds på at Juventus leder til pause og til slutt virker som et ok tips. Spillestopp kl. 2055.

Klikk her for å levere spillet