Juventus har en hysterisk god hjemmestatistikk

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: City trykker pedalen i bånn

Oddssingel PL: Bortemarerittet fortsetter for United

Oddssingel PL: Historien gjentar seg for Liverpool

Oddssingel PL: Ingen dans på roser for Steve Bruce

Omtale Burnley - Liverpool: Alt du trenger å vite om kveldens kamp

V75 Forus: Nydelig millionomgang i V75

V5 Gøteborg galopp: Lopez er til å stole på

Lørdagens langoddsprogram inneholder sju kamper fra Premier League. Her hjemme spilles det en kamp i Eliteserien og to kamper i OBOS-ligaen og det er naturligvis en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-serien. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers spilles det også kamper i La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og i Serie A møtes sist sesongs seriemester og serietoer, Juventus og Napoli til en durabelig duell i Torino.

NB! Lørdag er det Gulltrekning i Lotto med ca 29 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

Juventus - Napoli pause/fulltid U/H - 4,75 i odds (spillestopp kl 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Allerede i andre serierunde barker to av favorittene til å vinne The Scudetto sammen.

Begge lagene vant sine respektive kamper i seriestarten. Juventus so Parma 1-0 på bortebane, mens Napoli og Fiorentina laget målfest i Firenze i en kamp Napoli til slutt vant 4-3.

Den store snakkisen før storkampen er fraværet av den tidligere Napoli-treneren Maurizio Sarri, som må vente på sin debut som Juventus-manager etter en kraftig lungebetennelse. Vil de regjerende mesterne få problemer uten ham på sidelinjen? Jeg tror ikke det.

Juventus spilte Max Allegri-fotball i forrige helgs 1-0-seier mot Parma. De slapp nesten ikke Parma til sjanser, og det er den typen defensiv soliditet som vi ikke forbinder med Sarri. Det er heller ikke en midtbane med Blaise Matuidi og Sami Khedira. Juve vil bli satt skikkelig på prøve når de møter Napoli. Bortsett fra Chiellini kan Juve mønstre sitt sterkeste mannskap.

Carlo Ancelotti opplevde en thriller i den første kampen denne sesongen, hvor laget hans slo Fiorentina 4-3. Det var en kamp som viste at det sterke forsvaret til Napoli ennå ikke fått det til fungere skikkelig.

Situasjonen blir ikke bedre av de møter et Juve-lag som scoret 39 ganger på hjemmebane sist sesong. Det gir et snitt på over to mål per kamp.

Hjemmelaget har Douglas Costa, som virker å være tilbake på sitt beste, Cristiano Ronaldo er alltid en trussel og nå har de også begynt å bruke Gonzalo Higuain offensivt. Det siste er dårlig nytt for Napoli. Argentineren har nemlig en vanvittig statistikk mot gamleklubben sin. Han har scoret fem mål på seks kamper mot Napoli etter at han kom til Juventus.

Napoli har også et meget godt lag offensivt. Det viste de sist helg da de scoret fire ganger på bortebane mot Fiorentina. Milik er ute, det det eneste fraværet for Napoli.

Jeg venter en åpen kamp i Torino. Napoli har scoret 23 ganger på de ni siste bortekampene i Serie A. Den formen er vanskelig å se bort fra, og det gjør at det kan komme mål begge veier i denne matchen.

Sist sesong ledet ikke Juventus til pause på hjemmebane mot noen av de tre lagene som pustet dem i nakken. Det sto uavgjort mot Napoli (1-1) og Inter (0-0), og de lå under 0-1 mot Atalanta, men mot Atalanta hadde de allerede vunnet Serie A.

Juventus har vunnet fem av de seks siste hjemmekampene mot Napoli, og i fire av de fem siste kampene mellom Juve og Napoli i Torino har det stått uavgjort til pause.

Denne statistikken forteller meg at det også kan bli en jevn første omgang lørdag, men at Juve avgjør matchen i annen omgang. Oddsen på pause/fulltid U/B er flotte 4,75.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset