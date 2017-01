Kan gå på smell uten Costa

Lørdagskupongen består utelukkende av kamper fra den britiske balløya, og det er flere i utgangspunktet jevne kamper på programmet. Elleve av kampene har kampstart 16, mens godbiten Leicester mot Chelsea begynner 18.30. Innleveringsfristen for lørdagskupongen er 15.55 på lørdag. Bonuspotten, som utbetales til en spiller som er alene om tolv rette, er på deilige 600.000 kroner. Under spillboksen finner du analyse av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Leicester - Chelsea

Forrige sesongs seriemester, Leiester, har ikke klart å følge opp fjoråret. Kanskje naturlig. Begge lagene vant sine FA cup-kamper forrige helg, og Leicester imponerte med seier borte mot Everton.

Lørdag møter de imidlertid Chelsea, som har vært veldig sterke denne sesongen, og leder Premier League, og det blir nok en for tøff oppgave for Leicester. Chelsea må imidlertid klare seg uten Diego Costa.

Spanjolen har kranglet med en av trenerne i klubben, og Antonio Conte har valgt å utelate toppscoreren fra lørdagens tropp. Et sjansespill fra italieneren.

5-3-2 er tallene for Leicester på hjemmebane denne sesongen, og de er vanskelig å bryte ned på eget gress. Claudio Ranieris elever har vunnet to av de siste tre kampene, og har en positiv formkurve. Tilbake er Jamie Vardy etter sykdom og karantene.

Borte er Leonardo Ulloa med skade, og Riyad Mahrez, Islam Slimani og Daniel Amartey spiller Afrikamesterskapet med sine landslag.

For Chelsea er John Terry ute med karantene, og nevnte Costa. Foruten dette er det et meget sterkt mannskap Antonio Conte stiller med mot Leicester. Foruten bortesmellen mot Tottenham i starten av januar, har Chelsea vunnet ni av sine siste ti kamper. 7-1-2 er bortetallene for Chelsea denne sesongen, og vi tror de styrker denne satistikken lørdag.

Chelsea vil slå tilbake etter nederlaget mot Tottenham i forrige serierunde, og bør ha gode muligheter for seier lørdag. UB.

2. Swansea - Arsenal

Vertene har hatt en utrolig svak sesong og ligger nest sist i Premier League. To managere har fått sparken denne sesongen, og Paul Clement er lagets nye manager.

Det skal imidlertid veldig mye til for at waliserne skal slå Arsenal lørdag.

Swansea har vunnet tre av de siste fem møtene mellom lagene, men Arsenal vant det første møtet mellom lagene 3-2 tidligere i sesongen.

Paul Clement må klare seg uten nysigneringen Luciano Narsingh som er ute med lyskeskade. For gjestene ser det bedre ut. Mesut Özil er tilbake etter sykdom.

Arsene Wenger mangler imidlertid flere spillere, blant annet Hector Bellerin, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Theo Walcott, Santi Cazorla, Per Mertesacker og Kieran Gibbs. Petr Cech, Laurent Koscielny og Alexis Sanchez er tilbake etter å ha blitt hvilt under cupkampen forrige helg.

Swansea har 2-2-6 på hjemmebane denne sesongen, mens Arsenal har 5-3-2 på bortebane.

Selv med flere spillere utilgjengelige, har Arsenal en såpass sterk tropp at de bør ta med seg alle poengene hjem fra Wales. B.

3. Burnley - Southampton

Dette er kanskje lørdagens mest spennende kamp.

Burnley har en imponerende statistikk på hjemmebane denne sesongen, og står med syv seiere, en uavgjort og tre tap på eget gress.

Southampton kommer fra en sterk hjemmeseier mot Liverpool i cupkampen i midtuken, men den kostet nok en del krefter. De må også klare seg uten Charlie Austin, og Jose Fonte, etter at sistnevnte har lagt inn søknad om å forlate klubben. Steven Davis kan rekke kampen etter smellen han fikk mot Liverpool, og skal testes før kampstart. 2-3-5 er bortetallene til Southampton denne sesongen. Ikke veldig skremmende tall.

For vertene er George Boyd og Jon Flanagan tilgjengelige igjen, mens det er tvilsomt om Scott Arfield og Johann Berg Gudmundsson spiller kampen grunnet småskader.

Det er en i utgangspunktet åpen kamp, hvor begge lagene kan vinne. Men verdien for hjemmeseier er såpass overbevisende, samtidig som Burnley er veldig vanskelige å spille mot på eget gress, at vi har mest tro på hjemmeseier i dette oppgjøret. HUB

4. Watford - Middlesbrough

Watford har hatt taket på Middlesbrough de siste årene, og står med tre seiere og to uavgjorde på disse oppgjørene.

Middlesbrough sliter stort på fremmed gress denne sesongen, og de har kun vunnet én kamp på bortebane.

Watford er ustabile på hjemmebane, og står med 4-2-4 denne sesongen.

Tom Cleverley er hentet inn på lån for resten av sesongen, og er klar til lørdagens kamp.

Hjemmelaget får også tilbake Heurelho Gomes og Jose Holebas etter skader, mens Juan Zuniga, Valon Behrami og Stefano Okaka også er tilgjengelige igjen for London-klubben.

Victor Valdes og Viktor Fischer er tilbake for gjestene, mens Antonio Barragan og Gaston Ramirez er ute med skader, mens Rudy Gestede kan spille sin første kamp for gjestene etter overgangen fra Aston Villa.

Watford har allikevel et favorittstempel på seg, og sett ut fra overtaket de har hatt på Middlesbrough de siste årene, bør hjemmebanefordelen sikre de en grei seier. H.

5. West Ham - Crystal Palace

Det er krig i West Ham, etter at Dimitri Payet har uttalt at han nekter å spille mer for klubben. Manager Slaven Bilic har uttalt at han føler seg sveket av franskmannen, og at han er forbannet på midtbanespilleren.

West Ham svinger også veldig i prestasjonene på eget gress og står med 4-2-4 denne sesongen, mens Crystal Palace omtrent nekter å vinne fotballkamper denne sesongen og har 2-3-5 på fremmed gress.

Gjestene står uten seier de siste fem bortekampene, og det er liten grunn til å tro at dette snur lørdag.

Uroen i West Ham gjør imidlertid at denne kampen kan være mer åpen enn antatt, men vertene får tilbake James Collins og Sam Byran etter skadeavbrekk, mens Michael Antonio er tilsom grunnet skade.

Christian Benteke er tilbake for gjestene, som må klare seg uuten Wilfried Zaha og Bakary Sako som begge spiller Afrikamesterskapet.

Hjemmeoddsen på 2,20 er imidlertid for fristende til å unngå spill, og vi tror West Ham har størst sjanse til å vinne denne. HU.

6. Hull City - Bournemouth

Vertene har hatt en meget tøff sesong og ligger sist i Premier League. Én manager har blitt sparket, og inn er spennende Marco Silva hentet til å styre laget, som har Markus Henriksen og Adama Diomande i troppen.

Henriksen er ute med skulderskade han pådro seg mot Manchester United i cupkampen i midtuken. Curtis Davies og Michael Dawson skal undersøkes før kampstart, mens Jake Livermore er tilbake fra sykdom.

For gjestene er Ryan Fraser tilbake etter skade. Bournemouth har mistet Nathan Ake som har returnert til Chelsea, mens Benik Afobe er tilbake i troppen etter å ha forlatt Afrikamesterskapet. Max Gradel er på landslagsoppdrag, mens kaptein Simon Francis er ute med karantene.

Bournemouths prestasjoner på bortebane svinger litt, men de plukker flere poeng på fremmed gress enn Hull gjør på hjemmebane.

At Silva har overtatt Hull kan de dem et løft, men laget og selvtilliten er for svak til at vi har troen på hjemmeseier.

Joshua King og Bournemouth bør sikre borteseier i denne. B.

7. Sunderland - Stoke

Vertene står uten tap på de siste tre seriekampene, men kommer til å få det tøft mot Stoke.

Sunderland har 3-2-5 på hjemmebane denne sesongen, mens Stoke har 2-3-5 på bortebane. I utgangspunktet bør dette være en helt åpen affære på Stadium of light. Stoke vant det første innbyrdes oppgjøret denne sesongen med 2-0.

Vertene har en lang skadeliste, som også inkluderer Victor Anichebe, Pienaar, Cattermolde, McNair og Pickford, mens Billy Jones kan være tilbake fra skade. Gjestene mangler Jonathan Walters, Mame Biram Diouf, Wilfried Bony, Bojan og Ramadan Sobhi.

Stoke er knepne oddsfavoritter, og vi tror ikke de taper lørdagens batalje. UB.

8. Preston North End - Brighton & Hove Albion

Et spennende oppgjør. Gjestene topper Championship og har foreløpig stø kurs mot Premier League.

For vertene er det noe annerledes. De jager en playoff-plass, og med seier lørdag kan de for alvor klatre inn i kampen om en av playoff-plassene.

Preston er imidlertid ikke noe fantastisk hjemmelag, og har 5-3-5 så langt denne sesongen. Gjestene er meget solide på fremmed gress, og har kun tapt ett borteoppgjør, og har syv seiere og fire uavgjorde.

Preston har kun tapt to kamper på de siste ti i serien, og kan fort få med seg noe i denne kampen. Men de må klare seg uten Jermaine Beckford og Ben Pearson, som begge er ute med karantene. Alex Baptiste og John Welsh er også ute med skader.

For gjestene ser det bedre ut, men de må klare seg uten Lewis Dunk.

Gjestene står også med 18 strake kamper uten tap, og de går nok ikke på noe nederlag her heller.

Hjemme- eller borteseier er de mest sannsynlige utfallene i dette oppgjøret, og vi kjører en halvgardering. HB.

9. Sheffield Wednesday - Huddersfield Town

Dette er en av de desidert tøffeste kampene å tippe utfallet på denne lørdagen. Begge lagene ligger på playoff-plass, og begge er i like god form.

Vertene får tilbake Gary Hooper, som har mistet flere uker på grunn av en skade. Spissen har scoret fem mål på 18 kamper denne sesongen, og kan fort bidra til at vertene sikrer alle tre poengene.

Sheffield Wednesday har heller aldri tapt mot Huddersfield, men dette kan fort snu lørdag.

Casey Palmer, Jonathan Hogg og Rajiv van la Parra er ute for gjestene, som har 6-2-5 på bortebane denne sesongen. Vertene står med solide 8-1-3.

Denne kampen er imdlertid såpass åpen at vi går for helgardering. HUB.

10. Fulham - Barnsley

Stefan Johansens Fulham har svingt i prestasjonene denne sesongen, men henger med i kampen om playoff-plass.

Gjestene kommer til oppgjøret uten Sam Winnall, som har vært lagets toppscorer denne sesongen. Han har meldt overgang til Sheffield Wednesday.

Thomas Kalas, Michael Madl og Scott Parker er tilbake for vertene, som fortjener et klart favorittstempel i denne kampen.

Fulham har vært ustabile på hjemmebane denne sesongen, og står med 4-5-4 så langt, men de kommer til å styrke denne statistikken lørdag.

Vi kan ikke se for oss et annet utfall enn hjemmeseier, og går for en ren H.

11. Birmingham - Nottingham Forest

Gianfranco Zola står fortsatt uten seier som Birmingham-manager, men lørdag er mulighetene meget store mot svake Nottingham Forest.

Gjestene står med fire strake tap i serien, og det blinker et rødt lys i Sherwood-skogen.

De står også med 2-2-9 på bortebane denne sesongen, og møter et godt hjemmelag.

Birmingham har 6-3-4 på eget gress, og har også signert Craig Gardner fra West Bromwich, som returnerer til klubben etter fem og et halvt år.

Forest vant det første møtet mellom lagene denne sesongen, men siden den gang har pilen kun pekt én vei. Nedover på tabellen.

Det er imidlertid lite som tilsier at gjestene skal klare å hindre Zola i å ta sin første seier som Birmingham-manager. H.

12. Ispwich Town - Blackburn Rovers

Nok en kamp det er vanskelig å tippe utfallet i. Blackburn slo Newcastle for snart to uker siden, selv om de tidvis ble utspilt av gjestene.

De står med to seiere på rad, og har startet 2017 på en god måte. De er et desperat lag som kjemper for å klatre opp på trygg grunn på nivå to i England.

Vertene er heller ikke noe storlag denne sesongen. De står med 5-5-3 på hjemmebane og er vanskelige å bryte ned på eget gress. Blackburn har også kun vunnet to bortekamper denne sesongen, og vil også slite med å ta med seg full pott lørdag.

Ipswich-spiss David McGoldrick er ute med skade, mens kaptein Luke Chambers og Cole Skuse er tilbake fra skader.

Blackburn-sjef Owen Coyle må klare seg uten Craig Conway og Corry Evans mot Ipswich, men stiller ellers et brukbart mannskap.

Her må vi følge magefølelsen, og den sier HB.

96-rekker:

1. Leicester - Chelsea UB

2. Swansea - Arsenal B

3. Burnley - Southampton HU

4. Watford - Middlesbrough H

5. West Ham - Crystal Palace H

6. Hull City - Bournemouth B

7. Sunderland - Stoke UB

8. Preston North End - Brighton & Hove Albion HB

9. Sheffield Wednesday - Huddersfield Town HUB

10. Fulham - Barnsley H

11. Birmingham - Nottingham Forest H

12. Ipswich Town - Blackburn HB

