Kan Liverpool skrelle i Community Shield?

En ny herlig fotballdag venter oss søndag. Vi skal ha fem oppgjør fra Eliteserien, og hele syv fra Obos-ligaen. Masse norsk ball å se frem i mot. Oppi alt dette skal vi også ha en herlig kamp mellom Liverpool og Chelsea. Community Shield skal spilles. Et tett program som vi gleder oss til å følge!

Liverpool - Chelsea U - 3,40 (Spillestopp 15:55)

En etterlengtet start på den nye engelske fotballsesongen går av stabelen denne weekenden. De tre nivåene under Premier League, har sin seriestart, mens toppdivisjonen venter en uke. Community Shield-kampen på Wembley går som vanlig av stabelen weekenden før seriestart. Denne gangen er det Liverpool og Manchester City som møtes. Vanligvis er det siste sesongs seriemester som møter vinneren av FA-cupen. Manchester City vant begge trofeene sist sesong, og Liverpool deltar i denne kampen i kraft av sin andreplass i Premier League.

Liverpool hadde en meget fin sesong i 2018/19. Laget kunne løfte Champions League-trofeet etter seieren mot Ajax i finalen. I tillegg endte laget på en flott andreplass i Premier League: Ganske utrolig egentlig, når man vet at statistikken etter de 38 kampene var på 30-7-1. Et lite tap på 38 spilte var altså ikke nok. Det hele endte opp med en fasit på et poeng etter dagens motstander Manchester City. For riktig å understreke disse to klubbenes overlegenhet, kan vi nevne at det var 25 poeng ned til Chelsea på tredje plassen. Liverpool har manglet noen spillere i oppkjøringen grunnet diverse landslagsoppdrag denne sommeren. Både Copa America og Afrika mesterskapet har blitt spilt i så måte.

Liverpool hadde en sterk generalprøve før denne kampen, med en flott 3-1 seier mot Lyon sist onsdag. Resultatmessig har ikke alt vært på skinner tidligere i sesongoppkjøringen. Klubben har matchet mot meget kvalifisert motstand, men har ikke maktet å vinne noen av de fire spilte før seieren mot franske Lyon. Det har blitt tap mot Dortmund, Napoli og Sevilla, samt uavgjort mot Sporting. Som sagt har spillere manglet, og det er nok et godt gammelt Liverpool-lag som entrer Wembley på søndag, når det gjelder kvalitet og styrke.

I kampen mot Lyon var både Salah (45 min) og Firmino (31 min) tilbake i angrep. Fra Liverpool meldes det at man er usikre på hvor mye de to nevnte skal spille i denne kampen. Keita og Shaqiri er tilbake etter småskader i sommer. Nathaniel Clyne er eneste spiller ute med skade (korsbånd) Sadio Mane spiller ikke. Han starter treningen i Liverpool først på mandag

Manchester City hadde en enorm sesong 2018/ 19. Laget vant ligacupen, FA-cupen og Premier League. Laget måtte opp i hele 98 poeng av de 114 mulige, for å holde Liverpool fra livet i serien. Samlet hadde Manchester City 32-2-4 på de 38 kampene. En enorm prestasjon! I FA-cup finalen ble Watford sendt av Wembley gresset med et sviende 0-6 tap. Eneste sår i gleden var nok tapet mot Tottenham i Champions League.

I likhet med Liverpool er det også en del spillere som har startet oppkjøringen litt senere enn andre, grunnet oppdrag for sine landslag. Manchester City har resultatmessig vært solide i sommerens treningskamper. Det har blitt tre seire på de fire spilte. Blant seirene rager 4-1 mot West Ham høyt.

Nyinnkjøpte Rodri har imponert, og kan om mulig kanskje ta dette mannskapet enda et lite steg videre. Otamendi, Jesus og Aguero har alle bare trent en uke, og det er litt uvisst hvor mye City risikerer med disse tre. Uansett har City en solid bredde i stallen, og det er garantert et sterkt mannskap som entrer Wembley sitt flotte gressteppe til denne veldedighets kampen. Lagene spilte 0-0 på Anfield sist sesong, mens Manchester City påførte Jürgen Klopp sitt mannskap det eneste ligatapet i 2-1-seieren hjemme på Ethiad i Manchester.

Begrunnelse U: Det er klart at denne kampen her er vrien å tippe på. Det er usikkert hva lagene stiller med en uke før alvoret starter. Manchester City er klare favoritter på markedet, og til 1,90 finner vi ikke de spennende. Vi tror det kan bli 0-0 eller 1-1 i denne kampen. Husk at det går rett til straffer med et slikt resultat. Dette gir 3,40 i odds, og det må vi teste i en åpen kamp.

