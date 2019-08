Kan Manchester United nå nye høyder under Solskjær?

Nok en herlig fotballdag venter oss. Tre kamper i Premier League. Toppkampen Manchester United - Chelsea er en riktig godbit som avslutter dagen. Vi gleder oss til å se Arsenal i aksjon klokken 15:00. Fire Eliteserie-kamper står også på menyen, mens i Obos-ligaen spilles det full runde.

Husk at LaLiga og Bundesliga starter neste helg, mens Serie A starter opp helgen etter. Det er masse herlige fotballkamper å se frem i mot.

Manchester United - Chelsea U - 3,35 (Spillestopp 17:25)

Vi starter kupongen med en storkamp fra premieren i Premier League. Chelsea tar turen opp fra London, til et møte med Manchester United på Old Trafford.



Det blir spennende å følge United og Ole Gunnar Solskjær denne sesongen. Sist sesong var meget svak, og laget klarte ikke å kvalifisere seg for Champions League gjennom sin sjetteplass ved sesongslutt. Det var utrolige 32 poeng opp til byrival og seriemester Manchester City. United har forsterket vesentlig i de bakre rekker i sommer. Inn er kommet Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace og Harry Maguire fra Leicester. I tillegg har United hentet kantspilleren og hurtigtoget Daniel James fra Swansea i Championship. Vi tror faktisk det er store muligheter for at alle disse tre starter dagens kamp. Det er mulig Solskjær foretrekker å sette inn James den siste halvtimen.

Vi tror lagoppstillingen ser slik ut i morgen: De Gea - Shaw - Maguire - Lindelöf - Wan-Bissaka - Mctominay - Pogba - Lingard - James - Martial - Rashford.

Det er nok et mer homogent og bedre trent United vi får se enn i sluttfasen av sist sesong, men hvor mye man har nærmet seg Manchester City og Liverpool (om man har det) gjenstår å se. Hjemme på Old Trafford hadde laget uvanlig svake 10-6-3 sist sesong, og denne statistikken må forbedres, om Champions League skal spilles på Old Trafford igjen i sesongen 2020/21. De siste seks oppgjørene disse to imellom på Old Trafford har 2-4-0. Chelsea sliter altså på dagens bane, men får ofte med seg et poeng.

Chelsea endte sist sesong på en tredjeplass, seks poeng foran dagens motstander. En tredje plass man trolig var greit fornøyd med på Stamford Bridge. Slik ertoppfotballen blitt i sin pengesyke verden, at å kvalifisere seg for den pengestinne Champions League eller ikke er forskjellen på om man kaller sesongen bra eller mislykket. Chelsea spilte seg også helt frem til finalen i Europa League, og kunne løfte trofeet etter finaleseier mot Premier League rival Arsenal.

Sommeren har også sett et managerskifte på Stamford Bridge. Etter å ha ledet Derby frem til en playoff-finale på Wembley i Championship, har den gamle Chelsea-helten Frank Lampard kommet hjem. Christian Pulisic har kommet inn etter sin overgang fra Dortmund. Ellers sliter Chelsea med en overgangsnekt. Klubben har brutt UEFA sine regler for fair play og kan ikke kjøpe spillere i sommer. Den nevnte overgangen for Pulisic ble gjennomført for et år siden, men spilleren ble lånt tilbake til Dortmund for en sesong som en del av avtalen. Ut har gått kanskje den beste spilleren i hele ligaen i form av Eden Hazard, som skal spille for Real Madrid. På siste dag av overgangsvinduet forsvant også gode David Luiz til Londonrival Arsenal. Chelsea hadde 9-3-7 på bortebane sist sesong.

Begrunnelse U: En tett og jevn åpningskamp ventes her. Husk at de siste seks kampene på Old Trafford mellom disse lagene har oftest endt i poengdeling (2-4-0). Storkamp allerede i første kamp er alltid spesielt. Vi tenker det fort kan bli 0-0 eller 1-1 her. United til 2,10 kjennes for lavt, selv om laget er helt greie favoritter. Vi tester uavgjort til 3,35.

