Kan Skottland spille jevnt med Belgia?

Det er EM-kvalifiseringskampene som dominerer tirsdagens langoddsprogram. Det ska spilles 13 kamper i EM-kvaliken tirsdag kveld, hvor blant andre fotballstormakter som Frankrike, Belgia og Tyskland er i aksjon. I tillegg ruller VM i fotball for kvinner videre i Frankrike med tre kamper fra gruppespillet. Ellers er det semifinaler i U20-VM.

Kamp nummer fire i gruppe I spilles i kveld mellom disse lagene. Belgia er gigafavoritter og det med rette, men...

Roberto Martinez sitt Belgia vinner trolig denne gruppa komfortabelt. Ni av ni poeng står rødtrøyene med nå. Alle tre kampene er vunnet med to mål eller mer, og det er Russland, Kypros og Kazakhstan som er beseiret. Det skulle egentlig bare mangle at Belgia sto med ni poeng mot disse tre motstanderne. Mot Russland var det 1-1 til det 46. minutt, mens 3-1-målet kom ikke før i det 88. minuttet. Belgia hadde kontroll, men når Russland kan spille jevnt - så tror vi og Skottland kan det. Vi kan godt nevne at disse lagene møttes i en vennskapskamp for rundt ni måneder siden. Da vant Belgia hele 4-0. Det er bare å se bort i fra. Vennskapskamper er ikke noe vi brukere særlig mye energi på.

Det er klart vi tror Belgia vinner kveldens kamp, men det har vært en lang sesong for alle Belgia-spillerne. Mange har spilt voldsomt antall kamper. Dette er siste kamp før gutta kan ta en lengre ferie. Skottland vil garantert legge seg defensivt og vi ser ikke bort i fra at det står 0-0 en god stund. Forhåpentligvis til pause.

Skottland har lenge slitt med å nå store mesterskap, men vi tror det er muligheter for at vi får se landet i EM 2020. Ikke bare kan laget ta seg videre med å ende på 2. plass i denne gruppen, men også gjennom sluttspillet i Nations League.

Steve Clarke sine menn slo Kypros for tre dager siden. I det 89. minuttet satte Oliver Burke inn den meget viktige scoringen, som gjorde at det ble 2-1. Seks av ni poeng er tatt foreløpig i gruppe I. Skottland har vunnet to av sine tre siste bortekamper, men motstanden har vært moderat. Ingen forventer noe av Skottland i dagens kamp, men laget kommer uten tvil med en plan om å ligge lavt fra starten av. Det er kvalitetsforskjeller på spillerne, men eneste muligheten til bortelaget er å være kompakte og hardtarbeidende på midtbanen. Kan dem i tillegg lage en del frispark og få en del stopp i spillet, ser vi ikke bort i fra at det er jevnt en stund her.

Begrunnelse U/H: Belgia vinner denne kampen. Men når bryter de gjennom og scorer det første målet? Lang sesong, ferie etter denne kampen og et defensivt Skottland kan være nok til at det står 0-0 til pause. Vi så det og mot Russland, at det er mulig å spille jevnt med Belgia. Russland er ikke mye bedre enn Skottland. Vi håper kampen setter seg litt og unngår en Belgia-scoring det første kvarteret. Vi er litt friske her og prøver noen kroner på U/H til 3,50.

