Kan underdogen vinne Champions League-finalen?

Lørdagen er endelig kommet - og hvilken kamp vi skal få være vitne til i kveld! Tottenham og Liverpool møtes - i Champions League-finale - klokken 21:00. Vi gleder oss stort. Til kampen vil vi komme med tre tips! Ved siden av dette spilles det en kamp i Obos-ligaen, mens Allsvenskan kjører full runde.

Tottenham - Liverpool B - 1,90 (Spillestopp 20:55)

Begrunnelse B: Vi tror Liverpool vinner finalen. De har virket bunnsolide hele sesongen. Et tap på 38 seriekamper er utrolig. I tillegg har de slått dagens motstander ved begge anledninger i årets Premier League. Klopp sitt mannskap er virkelig imponerende gode. De var i denne finalen i fjor, men i år har de en større sjanse til å vinne. En finale er alltid en finale, men Liverpool til 1,90 er det vi foreslår.

Kampen spilles i Madrid - på den nye hjemmebanen til Atletico Madrid.

Tottenham må vel kunne sies å være en overraskelse i Champions League. Det er et solid mannskap Pochettino har satt sammen, men få hadde nok trodd at finale skulle bli resultatet av deltakelsen i denne store turneringen. Spurs gikk videre fra gruppespillet med et nødskrik og det samme kan vel sies om både kvartfinalen og semifinalen. Vi vil si det på samme måte som stjernespiller Christian Eriksen sa det: « Vi har vært svært heldige »Bare målforskjell skilte i forhold til italienske Inter i gruppespillet. I sluttspillet har Spurs slått ut tyske Dortmund, årets Premier League-mester Manchester City og i semifinalen Ajax. Dette er første gang Tottenham er i en Champions League-finale.

I den hjemlige serien ble det en fjerdeplass på Tottenham, og laget er dermed sikret deltakelse på nytt i Champions League, uavhengig av resultatet i denne finalen. De 38 seriekampene i Premier League for Tottenham sin del endte med en statistikk på 23-2-13. Merkverdig få uavgjorte. Manager Mauricio Pochettino har virkelig tatt Spurs videre siden sin ankomst i klubben. Dette til tross for at ingen spillere ble hentet inn sist sommer. På de siste fem årene har Tottenham brukt bemerkelsesverdig lite penger på spillerkjøp og således er årets prestasjon stor.

Ny stadion er bygget og tatt i bruk, og Tottenham har virkelig noe på gang med tanke på de neste sesongene. De to seriekampene mellom disse to klubbene denne sesongen endte begge med 2-1 til Liverpool. Før denne finalen er Danny Rose og Harry Winks tilbake i trening. Jan Vertonghen og Davinson Sanchez er alle tvilsomme. Mens Harry Kane har friskemeldt seg selv og spiller trolig fra start. En svært gledelig nyhet for alle med et hjerte i Tottenham.

Disse to lagene har møttes hele 172 ganger opp gjennom tiden. Liverpool har vunnet hele 82 ganger, mens det har blitt uavgjort 42 ganger og så har Spurs tatt tre poeng ved 48 tilfeller. Siden 2013 har lagene møttes 14 ganger. Liverpool har vunnet ni, fire uavgjort og en Tottenham-seier.

I likhet med sin kollega i Tottenham har Jürgen Klopp gjort en formidabel jobb siden han tok over styringen på Anfield. Liverpool gikk som Tottenham videre fra gruppespillet i Champions League med et nødskrik. Bare målforskjell skilte til italienske Napoli. Dagens finalister avanserte således på målforskjell fra innledningen av turneringen. Det er med andre ord små marginer som skiller.

Videre i Champions League har Liverpool eliminert tyske Bayern München, Porto fra Portugal og ikke minst Barcelona i semifinalen. Liverpool snudde her et 0-3-tap i Barcelona til 4-0-seier hjemme på Anfield. Denne snuoperasjonen må være en av tidenes bragder i europeisk fotballhistorie. Men vi i Nettavisen var klar i talen foran den kampen, Liverpool fortjente nemlig på ingen måte 0-3 i Spania mot Barcelona. At man slo Barca hjemme var alt annet enn overraskende, men 4-0 var i overkant.

I Premier League kunne Liverpool denne sesongen vise til en statistikk på enorme 30-7-1. Ufattelig nok ble det ikke ligamesterskap med et tap på 38 spilte. Det hele endte med et fattig poeng i favør Manchester City. Avstanden ned til motstander Tottenham var formidable 26 poeng.

Husk også at Liverpool var i denne finalen i fjor, og kommer i så måte godt forbedret. Det endte da med 3-1 til Real Madrid.

Naby Keita er tilbake i trening i forkant av finalen, mens Adam Lallana er tvilsom. Robert Firminho meldes å være klar til dagens finale. Det er en gledelig nyhet. Sistnevnte scoret i begge oppgjørene mot Spurs i Premier League-sesongen.

