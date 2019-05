Kan Vålerenga egentlig tape mot Lillestrøm?

Dagens høydepunkt her hjemme er oppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm. I Spania spilles det en svært fin fotballkamp klokken 21:00. Det er Copa Del Rey-finalen, altså cupfinalen, mellom Barcelona og Valencia. Vi kommer naturligvis med tips til begge disse kampene. I Obos-ligaen spilles det to oppgjør denne lørdagen. Mens det og er ball fra Serie A, Allsvenskan og Superligaen. Til tross for fraværet av Premier League er det masse å glede seg over!

Vålerenga - Lillestrøm H/H - 2,35 (Spillestopp 17:55)

Begrunnelse av spilet er under analysen av lagene!

Vålerenga og trener Ronny Deila begynner endelig å innfri litt av de store forventningene de trofaste tilhengerne har til laget. 17 poeng innspilt på de første ni spilte, betyr tredje plass, fem poeng etter Molde og Odd på tabelltopp.

Intility i Oslo begynner endelig å bli det fortet det bør være når Vålerenga ønsker motstanderne velkommen til hovedstaden. Fire gevinster på like mange spilte, med bare et mål imot er sterke tall. Med litt mer stabilitet på utebane kan dette fort bli en meget hyggelig sesong for laget fra Oslo øst. En komfortabel og enkel 2-0-seier hjemme mot Strømsgodset i siste kamp. På onsdag spilte Oslos stolthet borte mot Eidsvoll Turn, i cupen, og vant 5-0. Resultatet lyver faktisk litt her, da Eidsvoll var farlig frempå flere ganger og bommet straffe på stillingen 1-0 til VIF. Vålerenga hadde dog ingen problemer med å slå Eidsvoll. Klasseforskjellen viste seg jo lengre kampen varte.

Ronny Deila har ingen skadeproblemer før dagens kamp. Gledelig er det og at Mohamed Abu spilte mot Eidsvoll. Han er trolig å finne i elleveren til Deila lørdags kveld.

Når vi ser på head to head-statistikken er det ingen tvil om at hjemmelaget har overtaket på hjemmebane disse to imellom. På de siste seks kampene, der VIF har spilt hjemme, er statistikken 3-3-0. Lillestrøm har ikke slått Vålerenga på bortebane siden 12 november 2011. Det begynner å bli en stund. Det skal dog sies at disse kampene ofte pleier å være jevne. I disse siste seks kampene på Vifs hjemmebane, mot Lillestrøm, har det stått uavgjort til pause hele fem ganger. Kun en gang har Vålerenga ledet. Nå skal det sies at det er lenge siden lagene har vært så langt fra hverandre på tabellen, og i skrivende stund er dagens hjemmelag et bedre fotballag.

Lillestrøm sliter som ventet i innledningen av sesongen. Bare tre lag bak på tabellen, og ikke mer enn to små poeng ned til nedrykk. Det blir nok en sesong for å overleve i Eliteserien for kanarifuglene fra Åråsen. Borte har laget ikke vunnet på fire forsøk, og står med 0-2-2. Siste kamp endte med stygge 0-3 hjemme mot serieleder Odd. Laget har dermed fire kamper på rad uten seier. På onsdag tok Lillestrøm seg enkelt videre etter triumfen over Kvikk Halden i cupen. Det ble en enkel 4-1-seier.

Forsvarsklippen Frode Kippe er tvilsom med en skade i foten. Ellers full tropp.

Begrunnelse H/H: For oss sto det mellom H/H eller U/H i denne kampen. Vålerenga har ledet, til pause, i tre av sine fire hjemmekamper så langt i sesongen. Til tross for at det har vært jevnt mellom disse to lagene ved pause flere ganger, tror vi nå at Vålerenga leder. I øyeblikket virker de blåkledde å være et hakk over gultrøyene. 2,35 på at hjemmelaget leder når dommeren blåser av til pause og fulltid prøves.

